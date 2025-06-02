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Softline GEaaS GeoExpansion-as-a-Service ГеоЭкспансия


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 «Мобиус Технологии» и Servicepipe создадут надежный киберщит для российской экономики 1
10.12.2021 Партнерство Case Studio и Softline в Азиатско-тихоокеанском регионе 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 1
Softline - Софтлайн 2983 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12315 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 285 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5355 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1122 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31901 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5164 1
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 1
Сингапур - Республика 1870 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10192 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 407 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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