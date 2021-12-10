Партнерство Case Studio и Softline в Азиатско-тихоокеанском регионе

Case Studio усилила свое присутствие в регионе АТР благодаря новому сотрудничеству с компанией Softline, которая является глобальным поставщиком решений в области цифровой трансформации и информационной безопасности для клиентов из более чем 50 стран. Компании договорились о предоставлении комплексных услуг в сфере информационных технологий для финансовой отрасли, включая no-code-продукты для автоматизации банковского и финансово-технологического сектора. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Сотрудничество предполагает продвижение no-code-платформы компании Case Studio и различных решений на ее основе: система управления задолженностью, кредитный конвейер, система поддержки принятия решений, факторинг, противодействие мошенничеству и т.д. Case Studio помогает повысить эффективность бизнеса клиентов в 15 раз без привлечения программистов.

Softline запустила глобальный сервис «ГеоЭкспансии» - GeoExpansion-as-a-Service (GEaaS) - продвижения инновационных ИТ-услуг и решений на международные рынки. В рамках GEaaS партнерам Softline предоставляются ресурсы, правильно подобранные как количественно, так и качественно для масштабирования их бизнеса в других странах.

«Совместно с Case Studio мы приняли решение начать продвижение no-code-платформы на рынках Вьетнама и Малайзии в качестве пилотного проекта. Одна из наших задач - выйти на целевую аудиторию продукта. В рамках GEaaS мы тесно сотрудничаем с нашими местными командами под руководством генерального директора Куан Ле (Вьетнам) и генерального директора Йеви Лоу (Малайзия). Концепцию GEaaS активно поддерживают топ-менеджеры Softline: Эндрю Моррисон, вице-президент по глобальным сервисам, решениям и продуктам; Александр Микоян, вице-президент по стратегии, развитию и маркетингу; Илья Анжиганов, вице-президент по Азиатско-Тихоокеанскому региону», – сказала Анна Любогощева, руководителя направления развития бизнеса подразделения Глобальных Альянсов компании Softline.

Ранее в 2021 г. Case Studio открыла свою первую штаб-квартиру за рубежом - Case Studio Global PTE LTD в Сингапуре - и уже реализовала разносторонние проекты для клиентов во Вьетнаме и на Филиппинах. По словам директора Case Studio Global Амангелды Мамырбекова: «Это партнерство представляет собой отличную возможность расширить наше присутствие на азиатском рынке и предложить более качественные услуги нашим клиентам. Например, Вьетнам нам более знаком благодаря долгосрочному сотрудничеству с AMG Collect, компанией по взысканию задолженности на основе информационных технологий. Два года назад мы установили систему управления задолженностью Debt Management на базе нашей no-code-платформы и успешно автоматизировали ключевые бизнес-процессы компании».

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Автоматизация предоставила компании AMG Collect возможность ускорить обработку профиля клиентов и построить интегрированный процесс взыскания просроченной задолженности. По мере развития это привело к улучшению результатов, увеличению доходов компании и приобретению собственного кредитного портфеля. В систему были добавлены функции автоматизированных банковских систем. Поэтому руководство компании решило пойти дальше и провело интеграцию с одним из крупнейших вьетнамских сервисов по приему платежей, терминалами Bao Kim, что сделало процесс оплаты для должников намного быстрее и в масштабах страны. Внедрение системы управления задолженностью сыграло решающую роль в развитии AMG Collect, поэтому предоставленные инструменты интегрировались с самыми доступными отечественными сервисами. Платформа легко интегрировалась в бизнес-систему коллектора, что привело к быстрой окупаемости и значительному повышению эффективности процесса возврата долгов.

«Что касается Малайзии, мы планируем провести там проверку обоснованности концепции. Это один из самых открытых и перспективных рынков в мире с крупным финансовым сектором, внедряющим современные тенденции цифрового банкинга. Предполагается, что в ближайшие пару лет страна перейдет к экономике с высоким уровнем дохода. В то же время пандемия серьезно повлияла на группу населения с низким уровнем дохода, поэтому финансовые обязательства и долги растут, и наши решения будут востребованы», - заключил Амангельды Мамырбеков.