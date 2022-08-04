Крошечное обновление по-крупному ломает Windows 10. Система мешает переключаться на русскую раскладку

Необязательный патч KB5015878 мешает переключению языка в Windows 10. Функция смены раскладки, например, с английской на русскую, перестает работать. Microsoft не стала заставлять пользователей ждать неделями и уже выпустила патч, устраняющий проблему.

Microsoft все сломала

Корпорация Microsoft выпустила обновление KB5015878 для Windows 10, привносящее в систему несколько небольших нововведений и улучшающее ряд имеющихся функций. Как пишет профильный портал Windows Latest, его установка приводит к невозможности смены языка клавиатуры, например, с английской раскладки на русскую и обратно.

Патч KB5015878 вышел в конце июля 2022 г. Он не несет в себе никаких критичных изменений и потому не будет устанавливаться автоматически, что позволяет подавляющему большинству пользователей избежать таящихся в нем проблем. Те же, кто найдет KB5015878 в разделе «Необязательные обновления» и установит его вручную, лишатся корректно работающей области уведомлений в Windows 10, отображающейся на панели задач. В некоторых случаях из-за этого перестает работать переключение языков при помощи пиктограмм в правом нижнем углу. Пока неизвестно, ломается ли смена раскладки при помощи горячих клавиш или сторонних программ, например, российской Punto Switcher.

Бояться нечего

После релиза Windows 11 в октябре 2021 г. семилетняя Windows 10 – больше не та операционная система, на которой Microsoft концентрирует все свое внимание. Однако на проблему с апдейтом KB5015878 корпорация все равно отреагировала оперативно. О некорректной работе ОС после этого патча она сообщила почти сразу после поступления первых жалоб пользователей, обновив посвященный этому обновлению раздел на сайте техподдержки. Также она сообщила о проблемах с KB5015878 в описании к обязательному обновлению KB5015807, но, как пишет Windows Insider, оно пока не получило широкого распространения.

Защититься от опасных апдейтов WIndows можно лишь путем полного отключения автоматического обновления

Также у Microsoft уже готов патч, возвращающий к жизни все компоненты Windows 10, поломанные силами обновления KB5015878. Он будет интегрирован в состав ОС в автоматическом режиме. По словам Microsoft, KB5015878 ломает переключение раскладки только на устройствах, на которых установлено более одного языкового пакета, что вполне логично.

Для чего нужен патч

KB5015878 предназначен для Windows 10 в модификациях 20H2, 21H1 и 21H2 и содержит в общей сложности 16 улучшений. Одно из них касается функции Focus Assist, позволяющей временно отключить все, что мешает сосредоточиться на работе или учебе, включая уведомления. Такая же опция реализована в мобильных платформах iOS и Android.

Раньше функция Focus Assist отключала все уведомления. Установка патча KB5015878 обучает ее делать исключения для важных оповещений от установленных программ.

Обновление также включает «восстановление функциональности» для сценариев развертывания Windows Autopilot. Кроме того, оно также устраняет несколько проблем в видеоиграх, например, сбои при воспроизведении видеороликов в игрушках, задействующих DirectX 12. Вместе с этим после установки KB5015878 перестанет пропадать звук в играх, использующих API XAudio.

Скоро все закончится

В конце июля 2022 г. исполнилось семь лет с момента выхода первой стабильной сборки Windows 10. В течение всего этого времени Microsoft регулярно выпускала патчи, ломающие различные компоненты системы, в том числе первостепенно важные для многих пользователей.

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Например, в июне 2022 г. вышло обновление, делающее невозможным использование точек доступа на компьютерах с Windows 10. А тремя годами ранее в Windows 10 версии 1809 был обнаружен баг, приводящий к многократному замедлению процесса завершения работы операционной системы в результате подключения/отключения зарядного или иного устройства с интерфейсом USB Type-C.

Патч KB4535996 для Windows 10 образца марта 2020 г. выводил из строя подключение к интернету. Но чаще всего Microsoft ломала функцию печати в своей ОС – за минувшие семь лет это происходило несколько раз.

Впрочем, сравнительно скоро поток опасных обновлений для Windows 10 иссякнет. Но это не означает, что программисты Microsoft вдруг неожиданно начнут делать свою работу лучше. Как сообщал CNews, в октябре 2025 г. заканчивается срок расширенной поддержки Windows 10, после чего Microsoft перестанет выпускать бесплатные апдейты для обычных пользователей и будет продавать обновления компаниям, испытывающим различные трудности с переходом на Windows 11.