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Amazon Web Services AWS RDS AWS Relational Database Service Amazon Aurora

Amazon Web Services - AWS RDS - AWS Relational Database Service - Amazon Aurora

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


Вадим Яценко, Tantor Labs: Наша СУБД готова полноценно конкурировать с предложениями западных вендоров 1
23.09.2022 «Уралхим» запустил платформу для обработки и анализа данных на базе облачных сервисов Cloud 1
10.01.2022 Революционные технологии работы с данными меняют правила игры на рынке 1
24.08.2021 Oracle представила MySQL Autopilot для MySQL Heatwave 1
30.06.2021 OPPO использует инфраструктуру AWS для сервисов операционной системы OPPO ColorOS 1
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию 1
08.12.2020 Veeam выпустила новую версию Veeam Backup for AWS 2
17.11.2017 Red Hat представила новую версию OpenShift Container Platform 1
03.10.2017 Oracle изобрел самоуправляемую СУБД 1
25.07.2017 IBM представила новые возможности использования и разработки в Db2 1
27.05.2011 Пользователи Amazon Web Services теперь могут использовать Oracle 3
22.04.2011 Падение облачного сервиса от Amazon вызвало сбои в работе тысяч веб-сайтов 1
28.02.2011 AWS представила средство автоматизации создания облачных стэков 1
07.02.2011 Amazon будет предоставлять “облачный” доступ к Oracle 11g 2

Публикаций - 15, упоминаний - 19

Amazon Web Services и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3239 9
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 930 7
Oracle Corporation 7043 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 617 2
IBM - International Business Machines Corp 9666 2
Veeam Kasten 6 1
Sopra Steria 2 1
Evaluator Group 5 1
EmDev - ЕмДев 31 1
Siemens AG - Siemens Group 2662 1
Engine Yard 4 1
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Apple Inc 13036 1
Veeam Software 343 1
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BBK OPPO Electronics 471 1
Microsoft Corporation - GitHub 1043 1
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Red Hat 1369 1
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Snowflake 27 1
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Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1682 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3116 1
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Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 248 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 205 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 1
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