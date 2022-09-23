«Уралхим» запустил платформу для обработки и анализа данных на базе облачных сервисов Cloud

«Уралхим» запустил платформу для обработки и анализа данных на базе облачных сервисов компании Cloud (ООО «Облачные технологии»). Это помогло сэкономить до 90% времени сотрудников при решении задач, связанных с аналитикой и принятием решений.

«Уралхим» – крупный производитель и экспортер азотных, калийных и комплексных удобрений. В компании выстроена промышленная структура, в которой специалисты постоянно отслеживают разные метрики: сколько продукции произведено, что уже лежит на складе и что только транспортируется, через какого дистрибьютора идет поставка и т.д. Ранее анализ делали вручную, что занимало массу времени и повышало вероятность ошибок. В результате было принято решение оптимизировать бизнес-процессы при помощи переноса аналитики на облачную платформу.

«Мы тщательно изучили рынок и приняли решение сделать выбор в пользу облачных сервисов компании Cloud, – сказал Дмитрий Шведов, заместитель руководителя департамента цифровизации ОХК «Уралхим». – Развёрнутая система помогла нам свести к минимуму риск ошибок при расчетах и автоматизировать рутинные процессы. Если в цифрах: теперь наши специалисты экономят до 90% времени в ходе загрузки данных и до 70% – в процессе подготовки данных для цифровых дата-сервисов. Сегодня новой платформой пользуются более 500 сотрудников, а время подготовки стандартного аналитического отчета сократилось с 2-3 дней до 20 минут».

В рамках проекта для «Уралхима» была развернута система на базе облачной платформы Cloud Advanced. В ее основе – виртуальные серверы Elastic Cloud Server, блочные хранилища Elastic Volume Service и платформы управления базами данных RDS (Relational Database Service). Центром всей архитектуры стал сервис по работе с данными Data Warehouse Service. Платформа является гибридной, так как состоит из локальной инфраструктуры и облачных сервисов. Локальная инфраструктура отвечает за сбор информации из внутренних систем и хранение наиболее чувствительных данных, облачные сервисы помогают управлять вычислительными мощностями и используются для сложных расчетов.

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«Технологии Cloud позволяют нашим клиентам мгновенно превращать данные в аналитику. Мы уверены, что это поможет сотрудникам «Уралхима» быстрее принимать правильные решения и повысит эффективность бизнеса компании, – сказал Анатолий Бибиков, директор направления по работе со стратегическими заказчиками, Cloud. – Этот проект – яркая иллюстрация того, как решения Cloud способствуют процессам цифровой трансформации российской экономики».