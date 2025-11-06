Разделы

Oracle GraalVM


СОБЫТИЯ

06.11.2025 Вышел релиз безопасности Axiom JDK с важными обновлениями для новой LTS-версии JDK 25 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
06.09.2022 От Oracle потребовали отдать права на JavaScript за просто так 1
10.01.2022 Революционные технологии работы с данными меняют правила игры на рынке 1
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 1
28.04.2021 Bellsoft выпустила универсальный компилятор Liberica Native Image Kit 4

Oracle Corporation 6852 3
GitHub 948 2
Intel Corporation 12507 2
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 1
DataDog 11 1
ФинГрад - FinGrad 48 1
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 23 1
Сбер - СберБизнес Софт 86 1
Центр открытых разработок - OpenYard 65 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 108 1
Аусферр ИТЦ 43 1
AMD - Advanced Micro Devices 4448 1
Canonical 211 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 1
Nginx - Энджайникс 186 1
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 53 1
Ampere Computing 56 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 258 1
IBM - International Business Machines Corp 9547 1
Microsoft Corporation 25192 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 864 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
PayPal 661 1
Netscape Communications Corporation 425 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14018 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2247 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 636 1
8886 1
Ланит Интеграция 213 1
МТС - Система Телеком 236 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 70 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 508 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 238 1
Газинформсервис - ГИС 401 1
R-Vision - Р-Вижн 209 1
Polymedia - Полимедиа 156 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 189 1
Фора Банк 72 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 18 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 142 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 324 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1775 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2975 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 555 1
Совкомбанк ПАО 282 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 544 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 465 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 511 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 259 1
РЖД - Российские железные дороги 1992 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 1
ВТБ - Почта Банк 502 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 264 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 552 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Абсолют Банк 240 1
Альфа-Капитал УК 134 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 174 1
Русагро Группа Компаний 337 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 174 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 496 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Синара ГК - Sinara Group 114 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5180 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12728 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2138 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3104 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1984 1
Федеральное казначейство России 1869 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1898 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 80 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 31 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2226 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22807 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1112 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12259 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21714 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16970 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8089 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33627 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2928 3
Multitenant architecture - Multitenancy - «множественная аренда» - мультиарендность - элемент архитектуры программного обеспечения 11 2
Database Migration Service 2 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14690 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1439 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1541 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3036 2
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 221 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 419 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 309 2
Persistent memory - Энергонезависимая память 12 2
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 334 2
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 272 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6117 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11872 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10047 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9785 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25857 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27002 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 653 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72224 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31717 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56496 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5504 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1747 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 963 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17746 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11451 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21841 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 214 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1829 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7661 1
Oracle Java - язык программирования 3319 5
JavaScript - JS - язык программирования 1316 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 613 3
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1111 3
Oracle Gradual Database Password Rollover 1 2
Oracle TEQ - Oracle Transactions Events Queuing 1 2
Oracle Autonomous JSON Database 1 2
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 134 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 2
Oracle Data Safe 3 2
Intel x86 - архитектура процессора 1975 2
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 174 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 204 2
Oracle Management Cloud 17 2
Oracle Autonomous Transaction Processing 10 2
C/C++ - Язык программирования 834 2
Axiom JDK - Liberica NIK - BellSoft Liberica Native Image Kit 3 1
SUSE Rancher 25 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1478 1
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database - Oracle In-Memory Applications 44 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 138 1
Quorum - Кворум Сигнатура СКАД - 6 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 101 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 1
НКТ - Р7-графика 46 1
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 1
Google YouTube - Видеохостинг 2868 1
Apple macOS 2220 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1089 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1116 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 217 1
Google Android 14595 1
Apple iOS 8193 1
Linux OS 10803 1
Axiom JDK - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 40 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 927 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 648 1
Колган Мария 1 2
Жуков Олег 25 2
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 2
Лоиз Хуан 1 1
Калякин Павел 75 1
Денисов Анатолий 54 1
Eich Brendan - Айк Бренден 15 1
Григорьева Елена 4 1
Харитонов Вадим 43 1
Шмаков Антон 65 1
Гребеник Геннадий 48 1
Шаев Виталий 59 1
Miranda Tricia - Миранда Трейси 1 1
Аксенов Олег 61 1
Коресталев Андрей 15 1
Рылеев Денис 16 1
Оберемок Надежда 45 1
Чирков Александр 1 1
Аникин Дмитрий 64 1
Милованов Андрей 46 1
Батухтин Евгений 2 1
Солдатенкова Ксения 41 1
Shader Stuart - Шейдер Стюарт 1 1
Белан Иван 41 1
Желнова Алина 42 1
Артюхов Сергей 62 1
Dahl Ryan - Даль Райан 6 1
Белокрылов Александр 27 1
James Renee - Джеймс Рене 25 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 6 1
Nadkarni Ashish - Надкарни Ашиш 7 1
Шадаев Максут 1127 1
Врацкий Андрей 164 1
Абакумов Евгений 224 1
Нестеров Алексей 160 1
Ульянов Николай 161 1
Нальский Максим 51 1
Каушанский Александр 51 1
Воронин Павел 176 1
Панков Алексей 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53295 2
Россия - РФ - Российская федерация 155396 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14451 2
Ближний Восток 3022 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45417 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18437 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8034 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 594 1
Россия - СФО - Новосибирск 4615 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4239 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3232 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 617 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1687 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 31 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31548 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14930 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20180 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 403 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 736 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 940 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 735 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5568 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3673 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50906 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17269 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3665 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2894 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5917 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8482 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 912 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1413 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 652 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2921 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1620 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1549 1
Импортозамещение - параллельный импорт 563 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6474 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2326 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 591 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4725 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2285 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7443 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10085 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6203 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54594 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6253 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25758 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4909 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6619 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6181 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1533 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2457 1
Экономический эффект 1190 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
IDC - International Data Corporation 4941 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 78 1
CNews Инновация года - награда 131 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 766 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3721 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
University of Bristol - Бристольский университет 84 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2585 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1193 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 87 1
CNews AWARDS - награда 538 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397788, в очереди разбора - 732516.
Создано именных указателей - 185260.
