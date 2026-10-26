Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203226
ИКТ 15783
Организации 11946
Ведомства 1509
Ассоциации 1137
Технологии 3593
Системы 27085
Персоны 88616
География 3165
Статьи 1596
Пресса 1346
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2867
Мероприятия 896

Oracle Data Safe

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.10.2026 Катастрофоустойчивый кластер теперь доступен во всей линейке СУБД Jatoba компании «Газинформсервис» 1
10.01.2022 Революционные технологии работы с данными меняют правила игры на рынке 1
30.09.2019 Oracle добавила автоматическую защиту критически важных нагрузок в Oracle Cloud 2
04.09.2007 Гигабайты престижа 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Oracle Data Safe и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7123 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
Microsoft Corporation - GitHub 1117 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13375 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24912 2
Persistent memory - Энергонезависимая память 12 2
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2070 2
Database Migration Service 2 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18472 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6753 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36985 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14516 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными - JWT - JSON Web Token 339 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1974 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 286 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 607 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 324 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 223 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1326 1
Электроника - TMDC - Transition metal dichalcogenide - сверхтонкие полупроводники из тн дихалькогенидов (особых бинарных химсоединений) переходных металлов 121 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7590 1
СУБД - OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 280 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 163 1
EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory - блок энергонезависимой памяти - Flash memory - Флеш-память 2840 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 473 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1770 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1452 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 784 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1920 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 373 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5715 1
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 287 1
DivX - видеокодек 431 1
Xvid - видеокодек 189 1
Multitenant architecture - Multitenancy - «множественная аренда» - мультиарендность - элемент архитектуры программного обеспечения 38 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 1000 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2664 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14927 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2064 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7970 1
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2455 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9704 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1174 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 3
Oracle Management Cloud 17 2
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 2
Oracle Autonomous Transaction Processing 10 2
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS - Oracle Database as a Service 28 2
Oracle GraalVM 7 2
Oracle Gradual Database Password Rollover 1 2
Oracle TEQ - Oracle Transactions Events Queuing 1 2
Oracle Autonomous JSON Database 1 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 224 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1324 2
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 257 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 71 1
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 147 1
Oracle Cloud Guard 1 1
Oracle OS Management Service - Oracle OMS 2 1
Oracle Autonomous Database Cloud - Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud - Oracle Autonomous Database Cloud at Customer - Cloud@Customer 36 1
Oracle Maximum Security Zones 3 1
Oracle API 4 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память - серия SSD 192 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 1
Amazon Web Services - AWS RDS - AWS Relational Database Service - Amazon Aurora 14 1
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 38 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1863 1
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database - Oracle In-Memory Applications 44 1
ASBIS Prestigio Leather Flash Drive NAND Flash USB 4 1
Google YouTube - Видеохостинг 3021 1
Intel x86 - архитектура процессора 2189 1
Oracle Java - язык программирования 3508 1
JavaScript - JS - язык программирования 1458 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1240 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 663 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 190 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 243 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 275 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 2
Колган Мария 1 2
Жуков Олег 25 1
Holt Maxine - Холт Максин 1 1
Лоиз Хуан 1 1
Samar Vipin - Самар Випин 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 169203 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34458 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7611 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1185 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1549 1
Oracle and KPMG Cloud Threat Report 3 1
Informa - Ovum - Omdia 158 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще