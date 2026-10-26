Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

Катастрофоустойчивый кластер теперь доступен во всей линейке СУБД Jatoba компании «Газинформсервис»

Компания «Газинформсервис» выпустила обновление СУБД «Ятоба» и веб-интерфейса администратора СУБД на базе PostgreSQLJatoba Data Safe. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Выпущены версии СУБД «Ятоба» 18.6.1, 6.15.1, 5.19.1, 4.24.1, а также версия для Kubernetes на базе оператора CNPG и «Ятоба» версии 18.4.1. Jatoba Data Safe обновлен до версии 2.13. В обновлениях реализованы новые возможности и улучшения, которые повышают уровень защиты данных, катастрофоустойчивость и производительность, упрощают управление и мониторинг, оптимизируют работу СУБД. Компонент кластеров jaDog включен в версию Standard и теперь доступен заказчикам всех версий СУБД «Ятоба».

Кластеры jaDog теперь доступны заказчикам любых версий СУБД «Ятоба»

В связи со сложной геополитической обстановкой, негативно влияющей на отечественные центры обработки данных, для повышения сохранности данных и обеспечения более устойчивой работы и развития организаций заказчиков было принято решение включить катастрофоустойчивые и отказоустойчивые кластерные решения во все версии СУБД «Ятоба».

Дополнительно в компоненте кластеров jaDog реализовано хранение истории событий смены главного узла, расширена функциональность менеджера синхронизации файлов в рамках группы кластеров (все узлы удаленного кластера, разные узлы удаленных кластеров, все узлы бандла), определены и добавлены новые параметры мониторинга состояния кластера, появилась возможность через управляющий интерфейс или RestAPI просматривать текущий статус выполнения команд/процессов, а интегральный показатель здоровья кластера теперь рассчитывается как единый показатель, объединяющий несколько показателей разнородных параметров.

Добавлен новый функционал маскирования данных

Компонент позволяет анализировать схему базы данных и хранящиеся в таблицах данные, сопоставление по словарям, применять модель машинного обучения для определения, являются ли данные персональными, а также определять домен персональных данных. В том числе компонент предоставляет механизм составления меток безопасности, необходимых для дальнейшего взаимодействия с компонентом маскирования, по отчету профилирования.

Добавлен переработанный компонент защиты объектов баз данных

Предназначен для защиты таблиц (в том числе шардированных, партицированных), представлений, хранимых процедур и функции от действий со стороны суперпользователей. Также защищает от действий со стороны других компонентов СУБД. Совместим с большинством компонент, включая кластеры.

Улучшен высокопроизводительный кластер

Реализован алгоритм, обеспечивающий максимально строгий уровень согласованности транзакций для распределенного кластера на основе Сайтус. Алгоритм позволяет избавиться от аномалий распределенных систем, присущих системам с меньшим уровнем согласованности. Он гарантирует, что параллельное выполнение транзакций выглядит так, будто они исполняются строго одна за другой в некотором порядке, который согласуется с реальным временем.

Добавлен планировщик заданий по расписанию

Добавлен компонент pg_cron — планировщик для запуска SQL-регулярных задач непосредственно внутри баз данных.

Развитие веб-интерфейса администратора Jatoba Data Safe

Реализованы управление компонентом ja_Anonymizer в части формирования маскируемого дампа базы данных и поддержка авторизации в веб-интерфейсе с использованием SSO/Kerberos. Оптимизировано управление отказоустойчивым кластером (операции с узлами: добавление, удаление, режим обслуживания, сделать мастером [switchover, dc_promote]; операции с кластером: режим обслуживания; состояние кластера: Health events).

Также реализовано отображение метрик (доступный для СУБД и кластера объем, показатель здоровья узлов). Оптимизирована функциональность виджетов для 18-й версии СУБД. Реализовано отображение параметров сертификатов безопасности TLS (SSL), контейнеров PFX, используемых при подключении к элементам инфраструктуры (СУБД, кластерам, источникам данных и т. д.). Разработана документация по быстрому развертыванию Jatoba Data Safe с дополнительным программным обеспечением.

Другие изменения

В компонент журналирования событий информационной безопасности ja_seceventlog добавлен механизм исключающих фильтров. Допускается одновременное применение всех видов фильтров: предопределенные фильтры (или фильтры по умолчанию), включающие фильтры и исключающие фильтры. Событие регистрируется, если оно попадает либо под предустановленный фильтр, либо под включающий, и не попадает под исключающий фильтр.

SQL Firewall. Реализован механизм журналирования событий безопасности согласно ГОСТ Р 59548-2022. Данный механизм использует интерфейс API компонента журнала событий информационной безопасности. Также проведена работа по устранению найденных уязвимостей.

«Включение компонента катастрофоустойчивых кластеров в поставку всех версий СУБД «Ятоба» дает нашим заказчикам уверенность в завтрашнем дне. Мы продолжили работу по усилению кибербезопасности и, в частности, добавили автоматическое выявление персональных данных. Развиваем мощные и удобные средства управления в Jatoba Data Safe. Приглашаем посетить наши вебинары, посвященные этим новинкам», — отметил Юрий Осипов, менеджер по продукту СУБД «Ятоба» компании «Газинформсервис».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

Найден неожиданный виновный в гигантском сбое Рунета. И это не атака БПЛА на «Яндекс»

Как внедрить безопасную автоматизацию на основе искусственного интеллекта

«Ростелеком» проговорился о мотивационной платформе для тысяч ИТ-шников, задействованных в блокировках Рунета

Активы МТС. Инфографика CNews

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще