DivX - видеокодек

DivX продан: убить YouTube за $323 млн Компания Sonic Solutions объявила о том, что планирует приобрести DivX, разработчика популярного видеокодека DivX, за сумму около $326 млн в акциях и наличными. Это 41% превышает рыночную цену компании. По словам представителей Sonic, данная сделка дол

DivX продан: убить YouTube за $323 млн Компания Sonic Solutions приобрела известного разработчика одноименного кодека DivX Inc. Согласно подписанному соглашению сделка предполагает слияние акций DivX с акциями Sonic Solutions из расчета 3.75 доллара за акцию. В итоге сумма сделки составила 323 млн долла

DivX собирается засудить Yahoo подала судебный иск против компании Yahoo. Иск был подан из-за того, что Yahoo намеревается разорвать соглашение на сотрудничество в сфере онлайн-рекламы сроком на два года. По словам представителей DivX, компания со своей стороны полностью выполняла условия рекламного сотрудничества с Yahoo и разрыв этой сделки может навредить финансовым результатам в 2008 и 2009 гг. Рекламное соглашение

Blu-ray-плееры Panasonic, Philips и Denon получили сертификат DivX Компания DivX сообщила о выдаче сертификатов шести новым Blu-ray-плеерам от Panasonic, Philips и Denon. В частности, сертификат DivX получили модели Panasonic DMP-BD30EE, Philips BDP7200, Denon D

DivX Pro можно скачать бесплатно ет, предлагается в сжатом виде. И его большая часть сжимается посредством распространенного формата DivX. Программное обеспечение DivX Player всегда было бесплатным, но вот за DivX

DivX 6.8.0.11: компоненты для работы с видео Обновился бесплатный пакет приложений для работы с видео – DivX. В его состав входят: кодек DivX Community Codec 6.8, видеопроигрыватель для брау

Выбор ZOOM.CNews: лучшие DVD-проигрыватели о стерео, а DTS сигнал и вовсе можно получить только на цифровом выходе. В списке воспроизводимых форматов присутствуют все распространенные аудио и видео стандарты (DVD-V, Video CD, CD-DA, MP3, WMA, DivX) за исключением DVD-Audio и SACD (которые, по нашему мнению, совершенно неактуальны в технике подобного уровня). Samsung DVD-HD850 неплохой набор коннектов, но многоканального аналогового

Yahoo! будет сотрудничать с DivX Компания DivX заключила соглашение с Yahoo!, согласно которому ПО DivX будет поставляться пользователям вместе с тулбаром Yahoo! и версией браузера IE7 от этой компании. Yahoo! заменила своего гл

Новый DivX 6.7 поддерживает 1080p и DFX-audio Вышла новая версия бесплатного пакета приложений для работы с видео – DivX 6.7. В его состав входят: кодек DivX Community Codec 6.7, видеопроигрыватель для

Новый DivX Codec 6.7 Beta получил поддержку 1080HD Вышла новая бета-версия DivX Codec 6.7 Beta - ПО для воспроизведения и кодирования видео. Особенность новой версии в

Ultra Video F500 - первый телефон с поддержкой DivX Компания Samsung решила обратить на себя внимание на конференции UTI Telecom, представив очередную новинку: первый телефон с поддержкой DivX. Поддерживаются следующие видеоформаты: MPEG-4, H.264, WMV, AVI. Видео удобно просматриваются на 2,4- дюймовым дисплеем, который также будет полезен в фото- и видео. Верхняя часть новинки

Casio выпустил камеру с функцией записи DivX-видео ультратонкую камеру Exilim Card EX-S600D, ставшую продолжением модели EX-600. Отличительной особенностью новинки от предшественника является встроенная функция сжатия видеороликов из формата MPEG-4 в DivX. Casio Exilim Card EX-S600D В остальном устройства практически идентичны. Камера также оснащена системой стабилизации Anti Shake DSP, устраняющей размытость, вызванную тряской при съемке,

Sony представил DVD-плеер с поддержкой DivX Канадское подразделение Sony и компания DivX анонсировали совместную разработку - портативный DVD-плеер Sony Walkman D-VE7000S с подд

Софт для КПК: cмотрим видео качать) PocketMVP Популярный плеер, который способен проигрывать видео формата .AVI, закодированное DivX и XviD кодеками. Приятно, что программа является бесплатной, причём она позиционируется

RapSody анонсировал первый DivX-плеер с DMB ТВ-тюнером Компания RapSody объявила о появлении первого в мире DivX-плеера со встроенным DMB ТВ-тюнером — RSH-DMB. Таким образом, это устройство сможет

CDD BlackBox - русский видеоплеер нового поколения овные параметры Объем винчестера: 40 Гбайт Поддерживаемые форматы: D-Video, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, XviD, MP3, WMA, OGG Vorbis, JPEG Интерфейс: USB 2.0 Легкий но очень прочный металлическ

Polar расширила линейку DVD-плееров с декодером MPEG-4 MP3, WMA, JPEG photo CD, Kodak Picture CD, HDCD, MPEG1, MPEG2 и MPEG4. Есть поддержка сжатого видео DivX во всех версиях этого распространенного формата: DivX 3.11, DivX 4, Div

Новое ПО для мультимедийных плееров iRiver серии PMP-100 edia Technology. Кроме того, iRiver Media Converter v 1.5 работает с более совершенным видеокодеком DivX 5.2.1 и поддерживает функцию Сlipping, с помощью которой, после конвертирования, можно р

iRiver представит новые портативные видеоплееры в мае ании и поддерживать почти форматы медиа-файлов таких, как Windows Media Files, AVI, ASF, MP4, MPG / DivX 3.x,DivX 4.x, DivX 5.x, Xvid, MPEG4 SP, Advanced SP, MPEG1, MP3, JPEG, BMP

MAS представил 2 новые модели DVD-плееров /SVCD, CD-DA, MP3, WMA и JPEG, он воспроизводит MPEG4-фильмы в кодеках DivX3, DivX4, DivX5, Xvid, и DivX Pro с включенными GMC и QPEL. Возможности MPEG-декодера дополняют 108 МГц/1 2бит видео-Ц

Liko - новая серия DVD-плееров от BBK iko будет являться поддержка стандарта MPEG-4 - воспроизведение цифрового видео, сжатого в форматах DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, XviD и DivX Pro 5.0. Среди других инновационн

Rolsen выпустил первый DVD-DivX-плеер Компания Rolsen объявила о начале производства новой модели DVD-плеера RDD–110 с возможностью проигрывания фильмов, записанных в формате MPEG4 (DivX). Он оснащен мощным новейшим процессором Sigma Designs EM8500, что значительно расширяет его возможности. Rolsen RDD-110 поддерживает не только воспроизведение форматов DVD, Video CD (VCD)

DivXNetworks выпустила новую версию кодека DivX Компания DivXNetworks выпустила новую версию видеокодека DivX MPEG-4, который оптимизирован для программного полноэкранного (разрешение 720 x 480) кодирования видеофайлов в режиме реального времени и последующего декодирования видео с высоким разреше

Project Mayo открыла исходные коды формата видеосжатия DivX Авторы формата сжатия видео DivX сообщили, что теперь исходные коды их программы доступны всем желающим разработчикам. Пр

В декабре было продано 60 тысяч Divx-плееров Несмотря на усиленную критику Divx-плееров, по данным их производителя Circuit City, объем их продаж уже составил 90 тыс. ш