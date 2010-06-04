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DivX видеокодек
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|04.06.2010
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DivX продан: убить YouTube за $323 млн
Компания Sonic Solutions объявила о том, что планирует приобрести DivX, разработчика популярного видеокодека DivX, за сумму около $326 млн в акциях и наличными. Это 41% превышает рыночную цену компании. По словам представителей Sonic, данная сделка дол
|03.06.2010
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DivX продан: убить YouTube за $323 млн
Компания Sonic Solutions приобрела известного разработчика одноименного кодека DivX Inc. Согласно подписанному соглашению сделка предполагает слияние акций DivX с акциями Sonic Solutions из расчета 3.75 доллара за акцию. В итоге сумма сделки составила 323 млн долла
|19.11.2008
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DivX собирается засудить Yahoo
подала судебный иск против компании Yahoo. Иск был подан из-за того, что Yahoo намеревается разорвать соглашение на сотрудничество в сфере онлайн-рекламы сроком на два года. По словам представителей DivX, компания со своей стороны полностью выполняла условия рекламного сотрудничества с Yahoo и разрыв этой сделки может навредить финансовым результатам в 2008 и 2009 гг. Рекламное соглашение
|13.03.2008
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Blu-ray-плееры Panasonic, Philips и Denon получили сертификат DivX
Компания DivX сообщила о выдаче сертификатов шести новым Blu-ray-плеерам от Panasonic, Philips и Denon. В частности, сертификат DivX получили модели Panasonic DMP-BD30EE, Philips BDP7200, Denon D
|13.12.2007
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DivX Pro можно скачать бесплатно
ет, предлагается в сжатом виде. И его большая часть сжимается посредством распространенного формата DivX. Программное обеспечение DivX Player всегда было бесплатным, но вот за DivX
|05.12.2007
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DivX 6.8.0.11: компоненты для работы с видео
Обновился бесплатный пакет приложений для работы с видео – DivX. В его состав входят: кодек DivX Community Codec 6.8, видеопроигрыватель для брау
|31.10.2007
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Выбор ZOOM.CNews: лучшие DVD-проигрыватели
о стерео, а DTS сигнал и вовсе можно получить только на цифровом выходе. В списке воспроизводимых форматов присутствуют все распространенные аудио и видео стандарты (DVD-V, Video CD, CD-DA, MP3, WMA, DivX) за исключением DVD-Audio и SACD (которые, по нашему мнению, совершенно неактуальны в технике подобного уровня). Samsung DVD-HD850 неплохой набор коннектов, но многоканального аналогового
|28.09.2007
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Yahoo! будет сотрудничать с DivX
Компания DivX заключила соглашение с Yahoo!, согласно которому ПО DivX будет поставляться пользователям вместе с тулбаром Yahoo! и версией браузера IE7 от этой компании. Yahoo! заменила своего гл
|27.09.2007
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Новый DivX 6.7 поддерживает 1080p и DFX-audio
Вышла новая версия бесплатного пакета приложений для работы с видео – DivX 6.7. В его состав входят: кодек DivX Community Codec 6.7, видеопроигрыватель для
|28.08.2007
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Новый DivX Codec 6.7 Beta получил поддержку 1080HD
Вышла новая бета-версия DivX Codec 6.7 Beta - ПО для воспроизведения и кодирования видео. Особенность новой версии в
|05.12.2006
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Ultra Video F500 - первый телефон с поддержкой DivX
Компания Samsung решила обратить на себя внимание на конференции UTI Telecom, представив очередную новинку: первый телефон с поддержкой DivX. Поддерживаются следующие видеоформаты: MPEG-4, H.264, WMV, AVI. Видео удобно просматриваются на 2,4- дюймовым дисплеем, который также будет полезен в фото- и видео. Верхняя часть новинки
|26.06.2006
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Casio выпустил камеру с функцией записи DivX-видео
ультратонкую камеру Exilim Card EX-S600D, ставшую продолжением модели EX-600. Отличительной особенностью новинки от предшественника является встроенная функция сжатия видеороликов из формата MPEG-4 в DivX. Casio Exilim Card EX-S600D В остальном устройства практически идентичны. Камера также оснащена системой стабилизации Anti Shake DSP, устраняющей размытость, вызванную тряской при съемке,
|13.06.2006
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Sony представил DVD-плеер с поддержкой DivX
Канадское подразделение Sony и компания DivX анонсировали совместную разработку - портативный DVD-плеер Sony Walkman D-VE7000S с подд
|19.05.2006
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Софт для КПК: cмотрим видео
качать) PocketMVP Популярный плеер, который способен проигрывать видео формата .AVI, закодированное DivX и XviD кодеками. Приятно, что программа является бесплатной, причём она позиционируется
|02.03.2006
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RapSody анонсировал первый DivX-плеер с DMB ТВ-тюнером
Компания RapSody объявила о появлении первого в мире DivX-плеера со встроенным DMB ТВ-тюнером — RSH-DMB. Таким образом, это устройство сможет
|27.12.2005
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CDD BlackBox - русский видеоплеер нового поколения
овные параметры Объем винчестера: 40 Гбайт Поддерживаемые форматы: D-Video, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, XviD, MP3, WMA, OGG Vorbis, JPEG Интерфейс: USB 2.0 Легкий но очень прочный металлическ
|09.02.2005
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Polar расширила линейку DVD-плееров с декодером MPEG-4
MP3, WMA, JPEG photo CD, Kodak Picture CD, HDCD, MPEG1, MPEG2 и MPEG4. Есть поддержка сжатого видео DivX во всех версиях этого распространенного формата: DivX 3.11, DivX 4, Div
|21.01.2005
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Новое ПО для мультимедийных плееров iRiver серии PMP-100
edia Technology. Кроме того, iRiver Media Converter v 1.5 работает с более совершенным видеокодеком DivX 5.2.1 и поддерживает функцию Сlipping, с помощью которой, после конвертирования, можно р
|14.04.2004
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iRiver представит новые портативные видеоплееры в мае
ании и поддерживать почти форматы медиа-файлов таких, как Windows Media Files, AVI, ASF, MP4, MPG / DivX 3.x,DivX 4.x, DivX 5.x, Xvid, MPEG4 SP, Advanced SP, MPEG1, MP3, JPEG, BMP
|29.03.2004
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MAS представил 2 новые модели DVD-плееров
/SVCD, CD-DA, MP3, WMA и JPEG, он воспроизводит MPEG4-фильмы в кодеках DivX3, DivX4, DivX5, Xvid, и DivX Pro с включенными GMC и QPEL. Возможности MPEG-декодера дополняют 108 МГц/1 2бит видео-Ц
|21.01.2004
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Liko - новая серия DVD-плееров от BBK
iko будет являться поддержка стандарта MPEG-4 - воспроизведение цифрового видео, сжатого в форматах DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, XviD и DivX Pro 5.0. Среди других инновационн
|23.07.2003
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Rolsen выпустил первый DVD-DivX-плеер
Компания Rolsen объявила о начале производства новой модели DVD-плеера RDD–110 с возможностью проигрывания фильмов, записанных в формате MPEG4 (DivX). Он оснащен мощным новейшим процессором Sigma Designs EM8500, что значительно расширяет его возможности. Rolsen RDD-110 поддерживает не только воспроизведение форматов DVD, Video CD (VCD)
|21.11.2001
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DivXNetworks выпустила новую версию кодека DivX
Компания DivXNetworks выпустила новую версию видеокодека DivX MPEG-4, который оптимизирован для программного полноэкранного (разрешение 720 x 480) кодирования видеофайлов в режиме реального времени и последующего декодирования видео с высоким разреше
|23.01.2001
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Project Mayo открыла исходные коды формата видеосжатия DivX
Авторы формата сжатия видео DivX сообщили, что теперь исходные коды их программы доступны всем желающим разработчикам. Пр
|11.01.1999
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В декабре было продано 60 тысяч Divx-плееров
Несмотря на усиленную критику Divx-плееров, по данным их производителя Circuit City, объем их продаж уже составил 90 тыс. ш
|11.12.1998
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Panasonic начинает продажи Divx-плеера DVD-X410
Panasonic начинает продажи Divx-плеера DVD-X410. Divx -- это название разновидности DVD-дисков, на которых записа
DivX и организации, системы, технологии, персоны:
|Ширшов Павел 76 8
|Малафеев Андрей 52 5
|Ксенин Алекс 311 4
|Симонов Игорь 103 4
|Сергеев Иван 74 4
|Levinson Mark - Левинсон Марк 11 4
|Наумов Максим 100 4
|Бровкин Дмитрий 55 2
|Константинов Константин 32 2
|Беляев Дмитрий 32 2
|Речменский Игорь 21 2
|Урусов Александр 17 2
|Корчагин Олег 9 2
|Баранов Андрей 10 2
|Eriksen Erik - Эриксен Эрик 2 2
|Дурбажев Владимир 3 2
|Князева Мария 16 2
|Чебатко Алексей 7 2
|Лукин Даниил 2 1
|Газаров Артур 77 1
|Овсянников Денис 23 1
|Горюнов Михаил 16 1
|Шеховцова Ирина 10 1
|Блохнин Сергей 10 1
|Гришин Андрей 8 1
|Горбенко Роман 7 1
|Худякова Наталья 7 1
|Виноградов Андрей 6 1
|Сагалаев Эдуард 8 1
|Рубцов Илья 5 1
|Комиссарова Валерия 9 1
|Назарук Станислав 3 1
|Артамонов Дмитрий 4 1
|Макарский Дмитрий 3 1
|Bond James - Бонд Джеймс 86 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
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|In-Stat/MDR 74 1
|MDA - Mobile Data Association 19 1
|Harris Interactive 81 1
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