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DivX видеокодек

DivX - видеокодек

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


04.06.2010 DivX продан: убить YouTube за $323 млн

Компания Sonic Solutions объявила о том, что планирует приобрести DivX, разработчика популярного видеокодека DivX, за сумму около $326 млн в акциях и наличными. Это 41% превышает рыночную цену компании. По словам представителей Sonic, данная сделка дол
03.06.2010 DivX продан: убить YouTube за $323 млн

Компания Sonic Solutions приобрела известного разработчика одноименного кодека DivX Inc. Согласно подписанному соглашению сделка предполагает слияние акций DivX с акциями Sonic Solutions из расчета 3.75 доллара за акцию. В итоге сумма сделки составила 323 млн долла
19.11.2008 DivX собирается засудить Yahoo

подала судебный иск против компании Yahoo. Иск был подан из-за того, что Yahoo намеревается разорвать соглашение на сотрудничество в сфере онлайн-рекламы сроком на два года. По словам представителей DivX, компания со своей стороны полностью выполняла условия рекламного сотрудничества с Yahoo и разрыв этой сделки может навредить финансовым результатам в 2008 и 2009 гг. Рекламное соглашение

13.03.2008 Blu-ray-плееры Panasonic, Philips и Denon получили сертификат DivX

Компания DivX сообщила о выдаче сертификатов шести новым Blu-ray-плеерам от Panasonic, Philips и Denon. В частности, сертификат DivX получили модели Panasonic DMP-BD30EE, Philips BDP7200, Denon D
13.12.2007 DivX Pro можно скачать бесплатно

ет, предлагается в сжатом виде. И его большая часть сжимается посредством распространенного формата DivX. Программное обеспечение DivX Player всегда было бесплатным, но вот за DivX

05.12.2007 DivX 6.8.0.11: компоненты для работы с видео

Обновился бесплатный пакет приложений для работы с видео – DivX. В его состав входят: кодек DivX Community Codec 6.8, видеопроигрыватель для брау
31.10.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие DVD-проигрыватели

о стерео, а DTS сигнал и вовсе можно получить только на цифровом выходе. В списке воспроизводимых форматов присутствуют все распространенные аудио и видео стандарты (DVD-V, Video CD, CD-DA, MP3, WMA, DivX) за исключением DVD-Audio и SACD (которые, по нашему мнению, совершенно неактуальны в технике подобного уровня). Samsung DVD-HD850 неплохой набор коннектов, но многоканального аналогового

28.09.2007 Yahoo! будет сотрудничать с DivX

Компания DivX заключила соглашение с Yahoo!, согласно которому ПО DivX будет поставляться пользователям вместе с тулбаром Yahoo! и версией браузера IE7 от этой компании. Yahoo! заменила своего гл
27.09.2007 Новый DivX 6.7 поддерживает 1080p и DFX-audio

Вышла новая версия бесплатного пакета приложений для работы с видео – DivX 6.7. В его состав входят: кодек DivX Community Codec 6.7, видеопроигрыватель для

28.08.2007 Новый DivX Codec 6.7 Beta получил поддержку 1080HD

Вышла новая бета-версия DivX Codec 6.7 Beta - ПО для воспроизведения и кодирования видео. Особенность новой версии в

05.12.2006 Ultra Video F500 - первый телефон с поддержкой DivX

Компания Samsung решила обратить на себя внимание на конференции UTI Telecom, представив очередную новинку: первый телефон с поддержкой DivX. Поддерживаются следующие видеоформаты: MPEG-4, H.264, WMV, AVI. Видео удобно просматриваются на 2,4- дюймовым дисплеем, который также будет полезен в фото- и видео. Верхняя часть новинки

26.06.2006 Casio выпустил камеру с функцией записи DivX-видео

ультратонкую камеру Exilim Card EX-S600D, ставшую продолжением модели EX-600. Отличительной особенностью новинки от предшественника является встроенная функция сжатия видеороликов из формата MPEG-4 в DivX. Casio Exilim Card EX-S600D В остальном устройства практически идентичны. Камера также оснащена системой стабилизации Anti Shake DSP, устраняющей размытость, вызванную тряской при съемке,

13.06.2006 Sony представил DVD-плеер с поддержкой DivX

Канадское подразделение Sony и компания DivX анонсировали совместную разработку - портативный DVD-плеер Sony Walkman D-VE7000S с подд
19.05.2006 Софт для КПК: cмотрим видео

качать) PocketMVP Популярный плеер, который способен проигрывать видео формата .AVI, закодированное DivX и XviD кодеками. Приятно, что программа является бесплатной, причём она позиционируется

02.03.2006 RapSody анонсировал первый DivX-плеер с DMB ТВ-тюнером

Компания RapSody объявила о появлении первого в мире DivX-плеера со встроенным DMB ТВ-тюнером — RSH-DMB. Таким образом, это устройство сможет
27.12.2005 CDD BlackBox - русский видеоплеер нового поколения

овные параметры Объем винчестера: 40 Гбайт Поддерживаемые форматы: D-Video, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, XviD, MP3, WMA, OGG Vorbis, JPEG Интерфейс: USB 2.0 Легкий но очень прочный металлическ
09.02.2005 Polar расширила линейку DVD-плееров с декодером MPEG-4

MP3, WMA, JPEG photo CD, Kodak Picture CD, HDCD, MPEG1, MPEG2 и MPEG4. Есть поддержка сжатого видео DivX во всех версиях этого распространенного формата: DivX 3.11, DivX 4, Div
21.01.2005 Новое ПО для мультимедийных плееров iRiver серии PMP-100

edia Technology. Кроме того, iRiver Media Converter v 1.5 работает с более совершенным видеокодеком DivX 5.2.1 и поддерживает функцию Сlipping, с помощью которой, после конвертирования, можно р
14.04.2004 iRiver представит новые портативные видеоплееры в мае

ании и поддерживать почти форматы медиа-файлов таких, как Windows Media Files, AVI, ASF, MP4, MPG / DivX 3.x,DivX 4.x, DivX 5.x, Xvid, MPEG4 SP, Advanced SP, MPEG1, MP3, JPEG, BMP
29.03.2004 MAS представил 2 новые модели DVD-плееров

/SVCD, CD-DA, MP3, WMA и JPEG, он воспроизводит MPEG4-фильмы в кодеках DivX3, DivX4, DivX5, Xvid, и DivX Pro с включенными GMC и QPEL. Возможности MPEG-декодера дополняют 108 МГц/1 2бит видео-Ц
21.01.2004 Liko - новая серия DVD-плееров от BBK

iko будет являться поддержка стандарта MPEG-4 - воспроизведение цифрового видео, сжатого в форматах DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, XviD и DivX Pro 5.0. Среди других инновационн
23.07.2003 Rolsen выпустил первый DVD-DivX-плеер

Компания Rolsen объявила о начале производства новой модели DVD-плеера RDD–110 с возможностью проигрывания фильмов, записанных в формате MPEG4 (DivX). Он оснащен мощным новейшим процессором Sigma Designs EM8500, что значительно расширяет его возможности. Rolsen RDD-110 поддерживает не только воспроизведение форматов DVD, Video CD (VCD)
21.11.2001 DivXNetworks выпустила новую версию кодека DivX

Компания DivXNetworks выпустила новую версию видеокодека DivX MPEG-4, который оптимизирован для программного полноэкранного (разрешение 720 x 480) кодирования видеофайлов в режиме реального времени и последующего декодирования видео с высоким разреше
23.01.2001 Project Mayo открыла исходные коды формата видеосжатия DivX

Авторы формата сжатия видео DivX сообщили, что теперь исходные коды их программы доступны всем желающим разработчикам. Пр
11.01.1999 В декабре было продано 60 тысяч Divx-плееров

Несмотря на усиленную критику Divx-плееров, по данным их производителя Circuit City, объем их продаж уже составил 90 тыс. ш
11.12.1998 Panasonic начинает продажи Divx-плеера DVD-X410

Panasonic начинает продажи Divx-плеера DVD-X410. Divx -- это название разновидности DVD-дисков, на которых записа

Публикаций - 431, упоминаний - 551

DivX и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 73
LG Electronics 3735 55
Philips 2099 55
Sony 6739 46
Apple Inc 13156 26
BBK Electronics Corp 332 25
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 25
Xoro Eectronics 81 20
Microsoft Corporation 25775 16
Google LLC 12690 16
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 14
X Corp - Twitter 2938 12
Toshiba Corporation 2980 12
JVC Kenwood 422 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 10
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Intel Corporation 12811 9
iRiver 182 8
Sharp Corporation 1062 8
Rolsen Electronics 80 7
Acer Group - Acer Inc 2776 7
HTC Corporation 1512 7
Lenovo Motorola 3566 7
Seiko Epson Corporation 908 7
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 7
Polar - Полар 116 6
Yahoo! 3726 6
VAIO 475 6
Lenovo EMC - Iomega 177 5
DViCO 12 5
Cowon Systems 73 5
Qualcomm Technologies 1974 5
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 5
Fly - Explay - Эксплей 243 5
Nvidia Corp 4002 5
Rover - RoverComputers 423 4
CyberLink 39 4
Shinco Technology 7 4
Yamaha - Ямаха 110 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Композит 99 4
Эра HD - Эра ХД 54 3
Carl Zeiss AG 307 3
Daewoo 104 2
101Hotels.com 456 2
Hyundai Motor Company 436 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Геометрия НПО 165 1
AdWatch Isobar 44 1
Prada 58 1
Pink Floyd - британская рок-группа 18 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 1
Polar Asset Management 8 1
Jacob Jensen Design 5 1
Sony Style 30 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Евросеть 1421 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Block - Square 203 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Bayer AG - Байер 85 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Верный - торговая сеть 326 1
Getty Images 29 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 1
Ferrari NV 159 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 23
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 14
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 249
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 224
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 203
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 195
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 165
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 161
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 161
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 154
Xvid - видеокодек 189 141
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 134
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 128
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 99
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 96
AVI - Audio Video Interleave 460 96
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 96
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 91
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 88
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 78
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 77
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 75
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 73
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 73
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 71
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 69
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 67
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 67
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 64
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 60
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 58
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 56
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 54
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 53
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 53
Наушники - Headphones 4479 53
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 53
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 51
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 50
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 414 50
CDDA - Audio CD - Compact Disc Digital Audio - Звуковой компакт-диск 220 48
Контрастность 3042 47
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 82
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 50
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 39
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 35
Google Android 15244 34
Google YouTube - Видеохостинг 3002 32
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 30
Dolby Surround - Dolby Pro Logic - Dolby Mobile 162 29
Apple iPod 1553 28
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 24
Eastman Kodak Picture CD 43 21
Microsoft Windows 16882 19
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 19
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 17
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 17
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 16
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 15
Samsung Galaxy 1035 14
Samsung Electronics TouchWiz 202 14
Apple iPod Touch 747 13
Microsoft Windows 2000 8678 12
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 11
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 10
Samsung SVR-диктофон 464 10
Apple iOS 8583 10
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 10
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 10
Apple iPad 4012 9
Linux OS 11533 9
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 9
Microsoft Windows XP 2431 9
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 9
Google Picasa Web Albums 167 9
Innolux Corporation - Pioneer DVD-проигрыватель 33 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 8
Nokia Symbian OS 1411 8
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 8
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 8
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 7
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 7
Ширшов Павел 76 8
Малафеев Андрей 52 5
Ксенин Алекс 311 4
Симонов Игорь 103 4
Сергеев Иван 74 4
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 4
Наумов Максим 100 4
Бровкин Дмитрий 55 2
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Речменский Игорь 21 2
Урусов Александр 17 2
Корчагин Олег 9 2
Баранов Андрей 10 2
Eriksen Erik - Эриксен Эрик 2 2
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Чебатко Алексей 7 2
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 156
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 30
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
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Беларусь - Белоруссия 6289 2
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Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Греция - Греческая Республика 1017 2
Куба - Республика 417 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 2
Китай - Гуандун - Гуандонг 90 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 69 1
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Беларусь - Могилевская область - Бобруйск 16 1
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