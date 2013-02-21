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PMC
Pakistan Mobile Communication
Mobilink
Jazz
Пакистанский оператор сотовой связи

PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи


21.02.2013 Adaptec анонсировала низкопрофильные адаптеры шины с 16 портами и возможностью шифрования данных
07.09.2012 PMC анонсировала новую серию 16/24-портовых RAID-контроллеров Adaptec для PCIe Gen3
07.04.2003 Alcatel расширит GSM-сеть Mobilink
09.04.2002 Broadcom приобретет разработчика микросхем для мобильных телефонов Mobilink Telecom
22.05.2000 Infineon и Mobilink объединились для разработки новых решений в области GPRS, HSCSD и GSM систем
24.03.2000 Египетская компания Orascom Telecom планирует купить 26% пакет акций пакистанского сотового оператора Mobilink
21.01.1999 Alta Technology выпустила первую карту стандарта Gigabit Ethernet PCI Mezzanine Card (PMC) второго поколения

Публикаций - 101, упоминаний - 163

PMC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 157 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7592 17
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 640 16
Telenor - Теленор 724 12
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 196 9
Dhabi Group 8 8
Ufone - Пакистанский поставщик услуг сотовой связи 12 7
Telenor Pakistan (Пакистан) 10 6
China Telecom - Zong 9 6
Orange Egypt - Mobinil 18 4
Telecel Globe 12 4
China Telecom 241 4
Warid 6 4
Oracle Corporation 5889 3
Альфа-Групп - Altimo 382 3
Orange France Télécom 654 2
Siemens AG - Siemens Group 2264 2
РТСофт - RTSoft 81 2
Родник Софт 26 2
HP 3Com 658 2
Adaptec 114 2
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Алжирский сотовый оператор 30 2
Waird 2 2
Telecel Centrafrique 7 2
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation 81 2
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания 8 2
HP Compaq Computer Corp 1901 2
Microsoft Corporation 21991 2
Intel Corporation 11007 2
HP - Hewlett-Packard 3577 2
China Mobile 366 2
Киевстар - Kyivstar 469 2
ПМСофт 59 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 291 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 472 1
VideoMatrix - ВидеоМатрикс 7 1
Huawei 3081 1
Cisco Systems 4675 1
VMware 1989 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1447 1
Альфа-Групп 594 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 1
Bentley Motors 57 1
Ростатом - Ростовская АЭС - атомная электростанция 25 1
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 49 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 104 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 103 1
Ростатом - Курская АЭС - атомная электростанция 36 1
Intouch - Интач Страхование 24 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 144 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 10 4
Правительство РФ 6640 3
Верховный суд Российской Федерации 620 3
Верховный суд Пакистана 2 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1866 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4203 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6737 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 6856 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6638 3
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 154 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3022 3
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 304 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1349 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 983 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2797 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1156 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 189 2
Gigabit Ethernet 852 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30094 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 66 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6059 1
PowerPC - PPC - микропроцессорная RISC-архитектура 223 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 67 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3105 1
HBA - Host Bus Adapter - Хост-адаптер шины 15 1
Отказоустойчивость - свойство технической системы 924 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 712 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1375 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 252 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 162 1
RDBMS - Relational Database Management System - Реляционная СУБД 30 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 326 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1141 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5837 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2101 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1026 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 648 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12462 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 289 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1836 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 306 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4936 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 386 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1569 1
SAP Sybase 279 5
Linux OS 7423 4
Google Android 11642 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 915 4
Intel Pentium III 718 3
Motorola PowerPC 7 2
Microsoft Windows NT 736 2
Wind River Systems VxWorks 32 2
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE 73 1
Micro Focus - Novell NetWare OS 282 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2876 1
Huawei DBS - Распределенная базовая станция 5 1
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 151 1
SAP Leonardo System of Innovation 1 1
SAP HANA Data Platform 1 1
Intel Pentium II 152 1
Intel - StrongARM - 96 1
Apple iPad 3566 1
SAP Business One - SAP B1 94 1
Oracle PeopleSoft 372 1
Oracle Primavera 98 1
Stack Group - M1Cloud 83 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1483 1
SQL - Язык программирования 568 1
JavaScript - Язык программирования 939 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 323 1
Nokia Symbian OS 1387 1
Dialog - Мессенджер 39 1
Intel x86 - архитектура процессора 1266 1
Microsoft Office 3169 1
Google YouTube - Видеохостинг 2191 1
Microsoft Windows 10 11189 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3833 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 107 7
Бущик Дмитрий 5 3
Изосимов Александр 192 3
Sharif Nawaz - Шариф Наваз 4 2
Khan Imran - Хан Имран 9 2
Горохов Евгений 32 1
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 37 1
Медведев Дмитрий 1594 1
Прохорова Елена 11 1
Lunder Jo - Лундер Джо 68 1
Иванов Николай 5 1
Колбеко Надежда 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 99694 44
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 576 20
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 667 9
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 196 7
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 277 7
Египет - Арабская Республика 655 5
Италия - Итальянская Республика 3055 5
Намибия - Республика 56 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 42455 4
Бурунди - Республика 56 4
Зимбабве - Республика 102 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12316 3
ЦАР - Центральноафриканская Республика 27 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12220 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 215 2
Индия - Республика 4135 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1798 2
Франция - Французская Республика 5335 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 797 2
Ливан - Ливанская Республика 153 2
Иран - Исламская Республика Иран 933 1
США - Нью-Йорк 2588 1
Турция - Турецкая республика 1547 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2148 1
Норвегия - Королевство 1051 1
Чехия - Чешская Республика 983 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12233 1
Венгрия 611 1
Молдавия - Республика Молдова 650 1
Африка Северная 188 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 65 1
США - Аризона 421 1
Тунис - Тунисская Республика 146 1
Камбоджа - Королевство 116 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 74 1
Гана - Республика 61 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 247 1
Марокко - Королевство 171 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10670 1
Казахстан - Республика 4210 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1125 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 762 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2781 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 214 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 186 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3677 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5776 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 32 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4018 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5102 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 1
FT - Financial Times 1106 1
Bloomberg 986 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
WSJ - The Wall Street Journal 1215 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 575 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
The Economist 42 1
IDC - International Data Corporation 4561 1
Analysys Mason 26 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 181 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
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