PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи

«Дочка» Veon за полмиллиарда долларов избавилась от своих вышек сотовой связи тане за $543 млн Пакистанский сотовый оператор PMCL (Pakistan Mobile Communications, торговая марка Jazz) договорился о продаже своей «дочки» Deodar, владеющей башенной инфраструктурой. Об этом

Что пользователи ждут от сервисов видеосвязи? нцсвязи довольно схожи по функционалу. Выбирая конкретный продукт, клиенты нередко вынуждены руководствоваться скорее субъективными предпочтениями, нежели сухими характеристиками. И все же, создатели Jazz by Sber постарались максимально учесть все потенциальные пожелания пользователя, протестировав свой продукт на сотрудниках Сбера. Jazz отличается простотой и удобством использования

Хозяева «Билайна» после неудачных споров с властями потратили на лицензии миллиард долларов ние лицензий Пакистанская «дочка» группы Veon – Pakistan Mobile Communications (PMC, торговая марка Jazz) продлила срок действия лицензии на оказание услуг сотовой связи в стране. Соответствующ

Бесплатные видеоконференции с текстовой расшифровкой: «Сбер» представил обновление сервиса Jazz by Sber В сервисе видеоконференций Jazz by Sber, который позволяет бесплатно создавать видеовстречи до 200 человек без ограничений по времени, появилась технология автоматического распознавания речи (ASR, Automatic Speech Recogn

Эксперты BI.Zone защитили инфраструктуру сервиса Jazz от различных типов атак Эксперты BI.Zone защитили инфраструктуру сервиса Jazz от различных типов атак. Jazz by Sber — сервис видеоконференций «Сбера». Платформа дает возможность организовывать конференции без ограничения по времени и с одновременным участием

Сервис видеоконференций Jazz by Sber обрел мобильную версию в приложении «Салют» Сервис видеоконференций Jazz by Sber появился в мобильном приложении «Салют», сообщили CNews представители «Сбера». Теперь можно создавать встречи на смартфоне и приглашать людей присоединиться по ссылке, а также звон

Сбер предложит бизнесу новое решение для организации видеоконференций Новая разработка Сбера, получившая название Jazz by Sber, позволит всем желающим создавать и проводить видеовстречи, используя лишь браузер и подключение к интернету. Сейчас сервис находится на финальном этапе тестирования. Jazz с

Хозяева «Билайна» полностью выкупили свою «дочку» Veon выкупил 15% пакистанского оператора Jazz Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») со

Хозяев «Билайна» заставляют заплатить $450 млн за продление лицензии «Дочка» Veon против пакистанского регулятора Пакистанский сотовый оператор Jazz, вместе с российским «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайн») входящий в группу Veon, обж

Власти не позволили хозяевам «Билайна» продать сотовые вышки за $940 млн бщила об отмене ранее заключенной сделки по продаже башенного бизнеса в Пакистане. Сотовый оператор Jazz, которого Veon контролирует через египетский холдинг Global Telecom, должен была продать

«Дочка» «Билайн» продает сотовые вышки за миллиард долларов неса в Пакистане. Об этом сообщило агентство Bloomberg. В Пакистане Veon владеет сотовым оператором Jazz. По данным агентства, малазийский сотовый оператор Axiata в лице своей инфраструктурной

«Дочка» «Билайна» купила 4G-частоты за $295 млн Структура Veon выиграла аукцион по 4G-частотам в Пакистане Пакистанский сотовый оператор Jazz стал единственным участником проведенного властями страны аукциона по продаже частот для

Directum Jazz теперь доступен и на платформе iOS Мобильное решение Directum Jazz уже доступно для владельцев iPad и iPhone. Первая версия приложения поддерживает минимально необходимый набор функций для работы с задачами, заданиями и документами системы Directum и обла

Directum Jazz для Android оснащен поддержкой облачного ECM-решения DirectumRX Компания Directum объявила о выпуске новой версии мобильного приложения Directum Jazz 1.3. В мобильном приложении Directum Jazz для Android реализована поддержка DirectumRX. Благодаря этому возможности работы с мобильных устройств и принятия оперативных решений досту

Directum обновила мобильное приложение Directum Jazz для Android Компания Directum выпустила новую версию мобильного приложения на базе Android — Directum Jazz 1.2. Как сообщили CNews в Directum, теперь познакомиться с приложением и начать реальную работу можно бесплатно. При этом возможности решения стали еще шире: можно работать с задачами и за

Вышло обновление для мобильного Android-приложения Directum Jazz Компания Directum представила обновленный Directum Jazz 1.1 для смартфонов и планшетов на базе Android. С его помощью рядовые сотрудники и руководители могут удаленно работать с корпоративной информацией даже в режиме оффлайн. Теперь мобильный

Directum Jazz — новое Android-приложение для работы с документами Компания Directum выпустила новое решение Directum Jazz 1.1. Приложение позволяет работать с документами, заданиями и задачами с мобильных устройств на базе Android, сообщили CNews в Directum. С 2010 г. компания развивает мобильное направление.

Adaptec анонсировала низкопрофильные адаптеры шины с 16 портами и возможностью шифрования данных Компания PMC, работающая на рынке полупроводников, объявила о дальнейшем расширении линейки продуктов для хранения данных и выпуске семейства низкопрофильных адаптеров шины (HBA) PCIe Gen3 с высокой про

PMC анонсировала новую серию 16/24-портовых RAID-контроллеров Adaptec для PCIe Gen3 Компания PMC, специализирующаяся в области создания полупроводниковой продукции, трансформирующая среды хранения данных, оптические и мобильные сети, анонсировала выпуск RAID-контроллеров SAS/SATA для P

Сеть «Эльдорадо» внедрила систему управления разработкой на базе IBM Rational Jazz Компания «Аплана» сообщила о завершении проекта по проектированию и внедрению системы управления разработкой на платформе IBM Rational Jazz для крупшейшей розничной сети магазинов бытовой и электронной техники «Эльдорадо». По информации «Апланы», система позволила автоматизировать весь цикл разработки — от получения бизнес-тре

«Имаг» начала поставки бюджетных VoIP-GSM шлюзов от Topex для SMB Компания «Имаг», эксклюзивный дистрибьютор европейского производителя Topex в России, объявил о начале поставок VoIP-GSM шлюзов MobiLink IP. Новинка представляет собой эффективный инструмент для снижения расходов на связь в компаниях малого и среднего бизнеса, построивших свои корпоративные сети на базе IP-АТС, говоритс

IBM анонсирует новую инструментальную среду коллективной разработки енными коллективами программистов. Эта платформа, основанная на технологиях Web 2.0, предназначена, в частности, для реализации проектов создания и оптимизации ПО, осуществляемой через веб-портал www.Jazz.net. Созданный IBM ресурс Jazz.net представляет собой открытое коммерческое онлайн-сообщество, объединяющее бизнес-партнеров и заказчиков IBM, а также другие заинтересованные компан

Компактный мультимедиа центр PMC 200 Шведская компания Valei с ее мультимедийный центром PMC200, избавит покупателей от нудной процедуры поиска. PMC-200 позволяет хранить электронные книги, фотографии, музыку и видео. К особенностям стоит отнести: 3,5-дюймовый LCD экран, поддержку USB 2.0, поддержку таких форматов как AVI, MPG, VOB, DAT

Эксклюзив: Creative Zen PMC - первый плеер на Windows стройства были все-таки аудиопроигрыватели: четырехпозиционная навигационная клавиша с кнопкой «ОК» в центре, кнопки перемотки, - все это наследие индустрии MP3-плееров. Если же пытаться сравнить Zen PMC с чем-то конкретным, то своим дизайном и компоновкой клавиш он напоминает Archos Gmini, правда, увеличенный в размере в первую очередь, за счет «почти взрослого» четырехдюймового дисплея (3

Jazz будет производить двухантенный чипсет для Magnolia Выделившийся из состава корпорации Conexant в марте 2002 года производитель микросхем Jazz Semiconductor получил заказ от Magnolia Broadband на производство чипсета DiversityPlus. Чипсет предназначен для широкополосной сотовой связи, он позволит удвоить скорость обмена данными з

Alcatel расширит GSM-сеть Mobilink Компания Alcatel увеличит емкость сети пакистанского оператора сотовой связи Mobilink на 1 млн. абонентов и установит в ней аппаратное и программное обеспечение для предоставления дополнительных услуг. Стоимость контракта - €14 млн. Французская фирма поставит оператору

Broadcom приобретет разработчика микросхем для мобильных телефонов Mobilink Telecom Компания Broadcom, производитель микросхем для устройств кабельного и спутникового телевидения, сообщила о приобретении компании Mobilink Telecom, которая занимается разработкой и производством микросхем для мобильных телефонов и модемов беспроводной связи, работающих на базе стандарта GSM. Mobilink известна также

Квартальная прибыль PMC-Sierra составила $39 млн. при обороте $134,1 млн. Компания PMC-Sierra Inc. опубликовала финансовые результаты второго квартала. Прибыль компании составила $39 млн., что на 191% выше результатов второго квартала прошлого года. Оборот компании за указанн

PMC-Sierra приобретет Datum Telegraphic за $125 млн. Компания PMC-Sierra, выпускающая микросхемы для коммуникационных систем, объявила о своем решении выкупить 92% акций производителя полупроводников для систем беспроводной связи, Datum Telegraphic. В нас

Infineon и Mobilink объединились для разработки новых решений в области GPRS, HSCSD и GSM систем Компания Mobilink Telecom и Infineon Technologies North America Corp., специализирующаяся на производстве радиочастотных чипов, сообщили о предстоящем партнерстве. Целью сотрудничества является разработ

Египетская компания Orascom Telecom планирует купить 26% пакет акций пакистанского сотового оператора Mobilink Египетская частная телекоммуникационная компания Orascom Telecom планирует подписать контракт на покупку 26% пакета акций пакистанского оператора сотовой связи Mobilink. По словам пресс-службы египетской компании, уже ведется завершающая стадия переговоров. В январе этого года Orascom Telecom купила 80% долю компании TeleCell, предоставляющей услуги м

Iomega отзывает 60 тысяч блоков питания для приводов Jazz Корпорация Iomega объявила об отзыве около 60 тыс. блоков питания для дисковых приводов Jazz. Блоки питания производства компании Cortech Systems поставлялись вместе с приводами емкостью 2 Гб и модернизированными приводами на 1 Гб. Основная их часть была продана в Европе (13,5 тыс