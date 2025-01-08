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PMC Pakistan Mobile Communication Mobilink Jazz Пакистанский оператор сотовой связи

PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи

СОБЫТИЯ

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08.01.2025 «Дочка» Veon за полмиллиарда долларов избавилась от своих вышек сотовой связи

тане за $543 млн Пакистанский сотовый оператор PMCL (Pakistan Mobile Communications, торговая марка Jazz) договорился о продаже своей «дочки» Deodar, владеющей башенной инфраструктурой. Об этом
08.07.2022 Что пользователи ждут от сервисов видеосвязи?

нцсвязи довольно схожи по функционалу. Выбирая конкретный продукт, клиенты нередко вынуждены руководствоваться скорее субъективными предпочтениями, нежели сухими характеристиками. И все же, создатели Jazz by Sber постарались максимально учесть все потенциальные пожелания пользователя, протестировав свой продукт на сотрудниках Сбера. Jazz отличается простотой и удобством использования
16.05.2022 Хозяева «Билайна» после неудачных споров с властями потратили на лицензии миллиард долларов

ние лицензий Пакистанская «дочка» группы Veon – Pakistan Mobile Communications (PMC, торговая марка Jazz) продлила срок действия лицензии на оказание услуг сотовой связи в стране. Соответствующ
05.03.2022 Бесплатные видеоконференции с текстовой расшифровкой: «Сбер» представил обновление сервиса Jazz by Sber

В сервисе видеоконференций Jazz by Sber, который позволяет бесплатно создавать видеовстречи до 200 человек без ограничений по времени, появилась технология автоматического распознавания речи (ASR, Automatic Speech Recogn
18.01.2022 Эксперты BI.Zone защитили инфраструктуру сервиса Jazz от различных типов атак

Эксперты BI.Zone защитили инфраструктуру сервиса Jazz от различных типов атак. Jazz by Sber — сервис видеоконференций «Сбера». Платформа дает возможность организовывать конференции без ограничения по времени и с одновременным участием

06.12.2021 Сервис видеоконференций Jazz by Sber обрел мобильную версию в приложении «Салют»

Сервис видеоконференций Jazz by Sber появился в мобильном приложении «Салют», сообщили CNews представители «Сбера». Теперь можно создавать встречи на смартфоне и приглашать людей присоединиться по ссылке, а также звон
09.04.2021 Сбер предложит бизнесу новое решение для организации видеоконференций

Новая разработка Сбера, получившая название Jazz by Sber, позволит всем желающим создавать и проводить видеовстречи, используя лишь браузер и подключение к интернету. Сейчас сервис находится на финальном этапе тестирования. Jazz с
07.04.2021 Хозяева «Билайна» полностью выкупили свою «дочку»

Veon выкупил 15% пакистанского оператора Jazz Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») со
28.11.2019 Хозяев «Билайна» заставляют заплатить $450 млн за продление лицензии

«Дочка» Veon против пакистанского регулятора Пакистанский сотовый оператор Jazz, вместе с российским «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайн») входящий в группу Veon, обж
18.09.2018 Власти не позволили хозяевам «Билайна» продать сотовые вышки за $940 млн

бщила об отмене ранее заключенной сделки по продаже башенного бизнеса в Пакистане. Сотовый оператор Jazz, которого Veon контролирует через египетский холдинг Global Telecom, должен была продать
30.08.2017 «Дочка» «Билайн» продает сотовые вышки за миллиард долларов

неса в Пакистане. Об этом сообщило агентство Bloomberg. В Пакистане Veon владеет сотовым оператором Jazz. По данным агентства, малазийский сотовый оператор Axiata в лице своей инфраструктурной

07.06.2017 «Дочка» «Билайна» купила 4G-частоты за $295 млн

Структура Veon выиграла аукцион по 4G-частотам в Пакистане Пакистанский сотовый оператор Jazz стал единственным участником проведенного властями страны аукциона по продаже частот для
18.01.2016 Directum Jazz теперь доступен и на платформе iOS

Мобильное решение Directum Jazz уже доступно для владельцев iPad и iPhone. Первая версия приложения поддерживает минимально необходимый набор функций для работы с задачами, заданиями и документами системы Directum и обла
07.09.2015 Directum Jazz для Android оснащен поддержкой облачного ECM-решения DirectumRX

Компания Directum объявила о выпуске новой версии мобильного приложения Directum Jazz 1.3. В мобильном приложении Directum Jazz для Android реализована поддержка DirectumRX. Благодаря этому возможности работы с мобильных устройств и принятия оперативных решений досту
17.06.2015 Directum обновила мобильное приложение Directum Jazz для Android

Компания Directum выпустила новую версию мобильного приложения на базе Android — Directum Jazz 1.2. Как сообщили CNews в Directum, теперь познакомиться с приложением и начать реальную работу можно бесплатно. При этом возможности решения стали еще шире: можно работать с задачами и за
16.03.2015 Вышло обновление для мобильного Android-приложения Directum Jazz

Компания Directum представила обновленный Directum Jazz 1.1 для смартфонов и планшетов на базе Android. С его помощью рядовые сотрудники и руководители могут удаленно работать с корпоративной информацией даже в режиме оффлайн. Теперь мобильный

28.08.2014 Directum Jazz — новое Android-приложение для работы с документами

Компания Directum выпустила новое решение Directum Jazz 1.1. Приложение позволяет работать с документами, заданиями и задачами с мобильных устройств на базе Android, сообщили CNews в Directum. С 2010 г. компания развивает мобильное направление.
21.02.2013 Adaptec анонсировала низкопрофильные адаптеры шины с 16 портами и возможностью шифрования данных

Компания PMC, работающая на рынке полупроводников, объявила о дальнейшем расширении линейки продуктов для хранения данных и выпуске семейства низкопрофильных адаптеров шины (HBA) PCIe Gen3 с высокой про
07.09.2012 PMC анонсировала новую серию 16/24-портовых RAID-контроллеров Adaptec для PCIe Gen3

Компания PMC, специализирующаяся в области создания полупроводниковой продукции, трансформирующая среды хранения данных, оптические и мобильные сети, анонсировала выпуск RAID-контроллеров SAS/SATA для P
07.06.2011 Сеть «Эльдорадо» внедрила систему управления разработкой на базе IBM Rational Jazz

Компания «Аплана» сообщила о завершении проекта по проектированию и внедрению системы управления разработкой на платформе IBM Rational Jazz для крупшейшей розничной сети магазинов бытовой и электронной техники «Эльдорадо». По информации «Апланы», система позволила автоматизировать весь цикл разработки — от получения бизнес-тре
20.10.2009 «Имаг» начала поставки бюджетных VoIP-GSM шлюзов от Topex для SMB

Компания «Имаг», эксклюзивный дистрибьютор европейского производителя Topex в России, объявил о начале поставок VoIP-GSM шлюзов MobiLink IP. Новинка представляет собой эффективный инструмент для снижения расходов на связь в компаниях малого и среднего бизнеса, построивших свои корпоративные сети на базе IP-АТС, говоритс
21.01.2008 IBM анонсирует новую инструментальную среду коллективной разработки

енными коллективами программистов. Эта платформа, основанная на технологиях Web 2.0, предназначена, в частности, для реализации проектов создания и оптимизации ПО, осуществляемой через веб-портал www.Jazz.net. Созданный IBM ресурс Jazz.net представляет собой открытое коммерческое онлайн-сообщество, объединяющее бизнес-партнеров и заказчиков IBM, а также другие заинтересованные компан
12.10.2006 Компактный мультимедиа центр PMC 200

  Шведская компания Valei с ее мультимедийный центром PMC200, избавит покупателей от нудной процедуры поиска. PMC-200 позволяет хранить электронные книги, фотографии, музыку и видео. К особенностям стоит отнести: 3,5-дюймовый LCD экран, поддержку USB 2.0, поддержку таких форматов как AVI, MPG, VOB, DAT
26.11.2004 Эксклюзив: Creative Zen PMC - первый плеер на Windows

стройства были все-таки аудиопроигрыватели: четырехпозиционная навигационная клавиша с кнопкой «ОК» в центре, кнопки перемотки, - все это наследие индустрии MP3-плееров. Если же пытаться сравнить Zen PMC с чем-то конкретным, то своим дизайном и компоновкой клавиш он напоминает Archos Gmini, правда, увеличенный в размере в первую очередь, за счет «почти взрослого» четырехдюймового дисплея (3
02.04.2004 Jazz будет производить двухантенный чипсет для Magnolia

Выделившийся из состава корпорации Conexant в марте 2002 года производитель микросхем Jazz Semiconductor получил заказ от Magnolia Broadband на производство чипсета DiversityPlus. Чипсет предназначен для широкополосной сотовой связи, он позволит удвоить скорость обмена данными з
07.04.2003 Alcatel расширит GSM-сеть Mobilink

Компания Alcatel увеличит емкость сети пакистанского оператора сотовой связи Mobilink на 1 млн. абонентов и установит в ней аппаратное и программное обеспечение для предоставления дополнительных услуг. Стоимость контракта - €14 млн. Французская фирма поставит оператору

09.04.2002 Broadcom приобретет разработчика микросхем для мобильных телефонов Mobilink Telecom

Компания Broadcom, производитель микросхем для устройств кабельного и спутникового телевидения, сообщила о приобретении компании Mobilink Telecom, которая занимается разработкой и производством микросхем для мобильных телефонов и модемов беспроводной связи, работающих на базе стандарта GSM. Mobilink известна также
14.07.2000 Квартальная прибыль PMC-Sierra составила $39 млн. при обороте $134,1 млн.

Компания PMC-Sierra Inc. опубликовала финансовые результаты второго квартала. Прибыль компании составила $39 млн., что на 191% выше результатов второго квартала прошлого года. Оборот компании за указанн
30.06.2000 PMC-Sierra приобретет Datum Telegraphic за $125 млн.

Компания PMC-Sierra, выпускающая микросхемы для коммуникационных систем, объявила о своем решении выкупить 92% акций производителя полупроводников для систем беспроводной связи, Datum Telegraphic. В нас
22.05.2000 Infineon и Mobilink объединились для разработки новых решений в области GPRS, HSCSD и GSM систем

Компания Mobilink Telecom и Infineon Technologies North America Corp., специализирующаяся на производстве радиочастотных чипов, сообщили о предстоящем партнерстве. Целью сотрудничества является разработ
24.03.2000 Египетская компания Orascom Telecom планирует купить 26% пакет акций пакистанского сотового оператора Mobilink

Египетская частная телекоммуникационная компания Orascom Telecom планирует подписать контракт на покупку 26% пакета акций пакистанского оператора сотовой связи Mobilink. По словам пресс-службы египетской компании, уже ведется завершающая стадия переговоров. В январе этого года Orascom Telecom купила 80% долю компании TeleCell, предоставляющей услуги м
12.03.1999 Iomega отзывает 60 тысяч блоков питания для приводов Jazz

Корпорация Iomega объявила об отзыве около 60 тыс. блоков питания для дисковых приводов Jazz. Блоки питания производства компании Cortech Systems поставлялись вместе с приводами емкостью 2 Гб и модернизированными приводами на 1 Гб. Основная их часть была продана в Европе (13,5 тыс
21.01.1999 Alta Technology выпустила первую карту стандарта Gigabit Ethernet PCI Mezzanine Card (PMC) второго поколения

Корпорация Alta Technology Corporation выпустила первую карту стандарта Gigabit Ethernet PCI Mezzanine Card (PMC) второго поколения PMC/GNIC2. PMC/GNIC2 представляет собой 64-битный PCI-адаптер для использования в компьютерах с 32-битной и 64-битной архитектурой с CompactPCI и VMEbus. Ув

Публикаций - 162, упоминаний - 189

PMC и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 34
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 34
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 28
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 21
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 17
Veon - Banglalink - Banglalink Digital Communications - Sheba Telecom 21 13
Directum - Директум 1268 12
Dhabi Group 13 11
Ufone - Пакистанский поставщик услуг сотовой связи 17 11
Microsoft Corporation 25775 11
Telenor Pakistan (Пакистан) 16 10
China Telecom - Zong 15 10
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 10
PMC-Sierra 82 9
Киевстар - Kyivstar 569 9
Intel Corporation 12811 8
Oracle Corporation 7074 8
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 8
Warid 12 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 6
Philips 2099 6
Telecel Globe 12 5
Orange Egypt - Mobinil 19 5
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания - Edocto Group - Tanzanite Tower - Deodar 16 5
Cisco Systems 5372 5
Yandex - Яндекс 9216 5
9594 5
Google LLC 12690 4
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 4
iRiver 182 4
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 4
Force Computers 13 4
Samsung Electronics 11065 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Vodafone Group 1412 4
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 4
China Mobile 436 4
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 3
TI - Texas Instruments Incorporated 848 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 7
Альфа-Групп 745 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Apax Partners - Weather Investments 30 3
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 3
Merrill Lynch 454 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
Prudential Securities 68 2
Beurer - Бойрер 19 2
Albertis Infrastructuras 2 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Coca-Cola Company 261 1
Zenden Group - Дом одежды 66 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Bentley Motors 74 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 42 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Lazard Freres SAS 1 1
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 25 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 1
O’STIN - Остин 13 1
Коноплекс ГК 1 1
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ZOTA - ЗОТА 2 1
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U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 3
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HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 9
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Directum Jazz 46 11
Google Android 15244 10
Samsung SVR-диктофон 464 8
Linux OS 11533 8
Microsoft Windows 16882 8
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 7
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 6
SAP Sybase 292 5
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 77 5
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 5
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 5
Directum Solo 61 4
SAP Sybase SQL Anywhere - Sybase ASA - Sybase Adaptive Server Anywhere 30 4
Directum СЭД - ECM-система 307 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Сбер - SberPortal 32 4
Polaris IQ Home 34 4
Apple iOS 8583 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Microsoft Office 4170 4
Microsoft Windows XP 2431 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Nomad 52 3
Intel Pentium III 782 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SmartSpeech 13 3
Apple iPad 4012 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 3
Microsoft Outlook 1506 3
Сбер - Салют для бизнеса - Dialog - Диалог - Мессенджер 82 3
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Google Material Design - Google Material UI - стиль графического дизайна интерфейсов программного обеспечения и приложений 50 2
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Microsoft Windows NT 890 2
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Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 2
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 2
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Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 18
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Dar Ishaq - Дар Ишаг 4 4
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Изосимов Александр 192 3
Фридман Михаил 146 2
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 2
Комаров Александр 24 2
Чернышов Петр 14 2
Sharif Nawaz - Шариф Наваз 4 2
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Khan Imran - Хан Имран 10 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Филимонов Сергей 46 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Kozicki Michael - Козицки Майкл 2 2
Торбахов Александр 111 2
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 2
Петров Дмитрий 79 1
Рафаловский Давид 32 1
Горохов Евгений 40 1
Либин Сергей 24 1
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 1
Витчинова Александра 1 1
Гафт Александр 2 1
Кузьмичев Алексей 54 1
Малафеев Андрей 52 1
Панов Андрей 11 1
Герчук Михаил 88 1
Сидоренко Юрий 10 1
Авен Петр 67 1
Косарев Евгений 1 1
Ситников Сергей 79 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Щиров Илья 45 1
Тронева Светлана 1 1
Прохорова Елена 11 1
Schlaeffer Christopher - Шлаеффер Кристофер 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 74
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 36
Египет - Арабская Республика 1100 25
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 21
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 20
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 16
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 15
Норвегия - Королевство 1858 14
Украина 7928 11
Африка - Африканский регион 3641 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
ЦАР - Центральноафриканская Республика 49 7
Пакистан - Исламабад 26 7
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Южная Корея - Республика 7052 7
Канада 5082 7
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Намибия - Республика 92 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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