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Эксперты BI.Zone защитили инфраструктуру сервиса Jazz от различных типов атак

Эксперты BI.Zone защитили инфраструктуру сервиса Jazz от различных типов атак.

Jazz by Sber — сервис видеоконференций «Сбера». Платформа дает возможность организовывать конференции без ограничения по времени и с одновременным участием до 200 человек. Сервис подходит как для физических лиц в мобильном приложении «Салют», на устройствах Sber, в веб-версии и приложении Jazz Desktop, так и для корпоративного сектора — помимо облачной версии, Jazz предлагает локальную установку сервиса, которая позволит полностью контролировать передачу и хранение данных.

В рамках сотрудничества команда центра мониторинга и реагирования на киберугрозы BI.Zone SOC оказывает сервису Jazz услугу Threat Detection and Response, в рамках которой осуществляется мониторинг инцидентов кибербезопасности и реагирование на них. Эксперты BI.Zone круглосуточно отслеживают появление ранних признаков кибератак любого типа и предотвращают реализацию угроз.

«Сервисы видеоконференций — популярная цель у злоумышленников, которые постоянно придумывают новые векторы атак. Поэтому в рамках сотрудничества мы не только защищаем инфраструктуру сервиса от различных инцидентов, но и проактивно разрабатываем новые сценарии обнаружения потенциальных угроз. Мы используем собственный стек технологий, позволяющий выявлять сложные и целенаправленные атаки, перед которыми пасуют традиционные средства безопасности. Таким образом, пользователи Jazz находятся под полноценной защитой и могут не беспокоиться о безопасности своих данных», — отметил руководитель центра мониторинга и реагирования на киберугрозы BI.Zone Теймур Хеирхабаров.

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«Создавая Jazz by Sber, мы стремились сделать функциональный сервис видеоконференций, который позволит пользователям забыть о любых неудобствах, будь то посторонние шумы, ограничение по времени или лимит на число участников. И, конечно, один из главных приоритетов здесь — безопасность данных, которая остается на высочайшем уровне благодаря нашему партнерству с BI.Zone», — сказал Денис Афанасьев, директор дивизиона B2B-продуктов Sberdevices.

Ранее компании уже сотрудничали в области кибербезопасности. В 2021 г. BI.Zone провела оценку безопасности нескольких продуктов компании Sberdevices: платформы умного дома Sber, смарт-дисплея Sberportal и ТВ-медиацентра Sberbox Top. Помимо этого, команда BI.Zone принимала участие в обеспечении защиты устройства Smartbadge.

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