Герчук Михаил

В МГТС избран новый состав совета директоров 1

МТС начала продажи нового универсального роутера 1

МТС вносит изменения в организационную структуру компании 1

МТС выходит на рынок финансовых услуг с банковскими картами под собственным брендом 1

МТС расширяет линейку брендированных планшетных компьютеров 1

МТС запускает магазин приложений 1

МТС представила новую услугу для защищенной голосовой связи 1

МТС и RIM представили на российском рынке смартфоны BlackBerry Pearl и BlackBerry Curve 1

МТС будет информировать московских автовладельцев об эвакуации их автомобилей 1

МТС выпустила приложение для управления тарифом и услугами с мобильного телефона 1

МТС запускает специальный тариф для пользователей iPad 1

МТС предоставила возможность оплачивать штрафы ГИБДД с лицевого счета абонента 1

МТС представила брендированный планшет на базе Android 1

МТС представила автоматизированную систему мониторинга транспортных средств инкассации 1