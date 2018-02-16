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Герчук Михаил


16.02.2018 «Билайн» отдал Евразию главе «Киевстара» 2
05.06.2017 «Билайн» переманил главного маркетолога МТС 1
19.01.2015 В «Билайне» назначен новый вице-президент по развитию сетей и ИТ 1
04.12.2013 «Билайн» стал партнером «главного убийцы SMS» 1
05.07.2012 Абоненты «ВымпелКома» смогут покупать контент в Google Play, используя счет мобильного телефона 1
10.10.2011 Бывший вице-президент МТС назначен главным коммерческим директором Vimpelcom 4
10.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 3
05.09.2011 В МТС сменился вице-президент по маркетингу 1
09.08.2011 МТС представила тарифную опцию «Безлимит-VIP» 1
05.08.2011 В МГТС избран новый состав совета директоров 1
04.08.2011 МТС объединила Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники» с помощью единого сервиса 1
27.07.2011 МТС начала продажи нового универсального роутера 1
22.07.2011 МТС представила новый бюджетный Android-смартфон 1
11.07.2011 МТС вносит изменения в организационную структуру компании 1
05.07.2011 МТС представила устройство персонального GPS-мониторинга «МТС-Трекер» 1
09.06.2011 МТС начинает продажи специального интернет-комплекта для малого бизнеса «Бизнес Коннект» 1
21.04.2011 МТС расширяет возможности программы «МТС Бонус» 1
15.04.2011 МТС выходит на рынок финансовых услуг с банковскими картами под собственным брендом 1
13.04.2011 Услуга «Легкий платеж» от МТС стала доступной для абонентов всех российских мобильных операторов 1
08.04.2011 МТС расширяет линейку брендированных планшетных компьютеров 1
25.03.2011 МТС вводит онлайн-тарификацию мобильного интернета в роуминге 1
16.03.2011 МТС запускает магазин приложений 1
14.03.2011 МТС представила новый тариф «МТС Коннект-4» 1
08.02.2011 «Банк Русский Стандарт» и МТС представили кобрендовые банковские карты 1
03.02.2011 МТС представила новую услугу для защищенной голосовой связи 1
31.01.2011 МТС и RIM представили на российском рынке смартфоны BlackBerry Pearl и BlackBerry Curve 1
19.01.2011 МТС будет информировать московских автовладельцев об эвакуации их автомобилей 1
18.01.2011 МТС выпустила приложение для управления тарифом и услугами с мобильного телефона 1
14.01.2011 МТС представила SIM-чипы для устройств передачи данных 1
13.01.2011 МТС запускает специальный тариф для пользователей iPad 1
29.12.2010 МТС запустила сервис бесплатных SMS-уведомлений для пользователей ЖЖ 1
29.12.2010 МТС и «Одноклассники» запускают бесплатные SMS-уведомления для пользователей соцсети 1
27.12.2010 МТС предоставила возможность оплачивать штрафы ГИБДД с лицевого счета абонента 1
27.12.2010 МТС снижает стоимость связи в путешествиях с услугой «Go-Go-Роуминг» 1
22.12.2010 МТС представила фемтосоты для создания устойчивого 3G-покрытия в помещениях 1
17.12.2010 Интернет-магазин МТС стал доступен во всех регионах РФ 1
13.12.2010 МТС представила брендированный планшет на базе Android 1
07.12.2010 МТС представила автоматизированную систему мониторинга транспортных средств инкассации 1
06.12.2010 МТС запустила услугу «МТС Навигатор» 1
02.12.2010 МТС начинает приоритетные продажи мобильного телефона LG Cookie T310 1

Публикаций - 87, упоминаний - 93

Герчук Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 83
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 5
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Киевстар 261 1
Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 31 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Microsoft Corporation 11110 1
ВолгаТелеком 219 1
Телефон.Ру 60 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 116 1
QWERTY-клавиатура 199 1
Google Android 10751 9
Symbian OS 778 4
Java - Язык программирования 1178 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
WhatsApp Messenger 654 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Приданцев Сергей 82 4
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
Гафт Александр 2 1
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 1
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Чернышов Петр 6 1
Aamir Hafeez Ibrahim - Амир Хафез Ибрагим 2 1
Поповский Александр 86 1
Морошкин Александр 106 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 8
Украина 3374 6
Европа 3766 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 3
Казахстан - Республика 2637 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Япония 2792 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Северная Африка 94 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Грузия 691 1
Евразия 160 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Италия - Итальянская Республика 1392 1
Ближний Восток 1475 1
Африка 1491 1
Израиль 722 1
Канада 1307 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
CNews Analytics 1991 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
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