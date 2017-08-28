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МТС Omlet.ru развлекательный портал

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.08.2017 МТС и АФК «Система» обменялись долгами на сотни миллионов 1
30.07.2013 Павел Ройтберг возглавил инновационный центр «Ростелекома» 1
11.02.2013 Абонентов МТС могут лишить Стаса Михайлова и Елены Ваенги 1
04.06.2012 АФК «Система» инвестирует в развитие мультимедийного контентного портала Stream.ru 1
27.04.2012 Оплатить услуги Omlet.ru теперь можно через «Qiwi Кошелек» 1
27.04.2012 МГТС снижает стоимость интернета по технологии ADSL 1
16.04.2012 Omlet.ru запустил систему цифровой защиты контента 1
11.04.2012 Мировой рынок цифрового аудиоконтента в 2011 г. вырос на 7% 1
29.03.2012 МТС совместно с NGENIX запустил федеральную сеть по доставке контента Omlet.ru 1
02.03.2012 Экспресс-обзор: новое поколение технологий в телевизорах Philips Smart TV 1
23.01.2012 Число интернет-пользователей МГТС в 2011 г. увеличилось на 23% 1
13.01.2012 Абонентская база платного ТВ МТС достигла 3 млн 1
01.12.2011 Владельцам телевизоров Samsung стал доступен каталог фильмов от МТС 1
30.11.2011 МТС запустила портал Omlet.ru в «умных» телевизорах Samsung 1
14.11.2011 МТС начала продажи кобрендингового смартфона Nokia 700 1
14.11.2011 Портал Omlet.ru появится в телевизорах, BluRay-плеерах и домашних кинотеатрах Philips 1
19.10.2011 Panasonic запустила приложения «Вконтакте», Omlet.ru и «Yota Музыка» для VIERA Connect 1
18.07.2011 Мобильная реклама: не роскошь, а средство продвижения 1
21.06.2011 Yota покажет Top Gear и сериалы от BBC 1
07.06.2011 LG показала в России новые Blu-ray 3D-проигрыватели 1
20.05.2011 «СмартЛабс» обеспечил доступ к сервису Omlet.ru для абонентов «Домашнего ТВ МТС» 1
13.05.2011 Гибрид телевизора и компьютера: Smart TV от LG 1
01.04.2011 Интернет-абоненты МТС получили свободный доступ к фильмам из каталога Omlet.ru 1
22.02.2011 МТС предоставит пользователям Omlet.ru библиотеку фильмов «Централ Партнершип» 1
08.02.2011 «Банк Русский Стандарт» и МТС представили кобрендовые банковские карты 1
26.11.2010 МТС Trendy Touch 547: новый сенсорный телефон в линейке МТС 1
18.08.2010 МТС запускает сервис «Мобильная реклама» для корпоративных клиентов 1
21.07.2010 МТС представила брендированный телефон с QWERTY-клавиатурой 1
02.07.2010 МТС подарил Рунету бесплатный файлообменник 1
21.06.2010 МТС анонсировала платформу мобильных приложений «МТС 360» 1
10.06.2010 МТС начала продажи нового брендированного телефона 1
20.04.2010 МТС и «Сбербанк России» выпустили кобрендинговые карты в рамках бонусной программы «МТС Бонус» 1
06.04.2010 МТС и Disney заключили соглашение о распространении кинопродукции в цифровом формате в России 1
04.03.2010 МТС запустила услугу онлайн-видеопроката 1
16.02.2010 Opera заработает на абонентах МТС 1
15.02.2010 Opera запустит специальную версию Opera Mini для МТС 1
25.11.2009 «Билайн» принес в Москву мобильное ТВ 1
16.11.2009 Акции ИКТ-компаний в России быстро растут 1
27.10.2009 «Медиалогия» представила медиа-рейтинг ИТ-брендов за сентябрь 2009 г. 1

Публикаций - 42, упоминаний - 42

МТС Omlet.ru и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 34
МегаФон 10742 8
Yandex - Яндекс 9216 6
LG Electronics 3735 6
Samsung Electronics 11065 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Meta Platforms - Facebook 4621 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Philips 2099 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 4
Ростелеком 10948 3
X Corp - Twitter 2938 3
Vodafone Group 1412 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Dell EMC 5180 2
Microsoft Corporation 25775 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
ZTE Corporation 800 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 2
Google LLC 12690 2
Otello Corporation - Opera Software 340 2
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 2
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 26 1
Nielsen Holdings - Gracenote - Gracenote CDDB - Gracenote Compact Disc Data Base 15 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Apple Inc 13156 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Sony 6739 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
Yahoo! 3726 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Walt Disney Company 647 3
Связной ГК 1401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 2
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
МГТС Недвижимость 7 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
Тануки - TanukiTech - Танукитех 24 1
UniCredit Securities - Юникредит Секьюритиз 5 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 1
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 23 1
Натали Турс 6 1
eBay Inc 1640 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Альфа-Банк 1979 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Евросеть 1421 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
American Express - Amex 338 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Русский стандарт Банк 509 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 1
Югория - страховая компания 44 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Mazda Motor Corporation 73 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
АФК Система ПАО - BN Group - Бизнес-Недвижимость - Сокольский ДОК 14 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 73 1
L’Oreal 58 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 15
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 12
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 533 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 4
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 3
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 546 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
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3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Google Picasa Web Albums 167 4
Opera Browser - Браузер 1050 3
Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 80 3
Opera Mini - браузер 213 3
MasterCard Standard 16 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 2
HTC MAX 4G 36 2
МТС Магазин - Shop.MTS 40 2
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 2
Adobe HDS - Adobe HTTP Dynamic Streaming 4 1
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 1
Philips Incredible Surround 15 1
МТС Qwerty 4 1
МТС Opera 3 1
Сетевые решения - LANBilling АСР - Автоматизированная система расчетов 10 1
Philips MyRemote 7 1
Rambler Group - Rambler Top100 - Рамблер Топ100 65 1
Apple iPad 4012 1
Google Android 15244 1
Nokia Symbian OS 1411 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Microsoft Windows XP 2431 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 1
Google - Gmail 1021 1
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Садыков Тофик 1 1
Дубовский Андрей 3 1
Багдассариан Стефани 1 1
Филь Олег 1 1
Круг Михаил 6 1
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Путин Владимир 3454 1
Торбахов Александр 111 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
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Дубовсков Андрей 89 1
Чеглаков Андрей 63 1
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Самойленко Максим 67 1
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Михайлов Станислав 12 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Южная Корея - Республика 7052 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
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Земля - планета Солнечной системы 10865 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Украина 7928 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Европа Западная 1496 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 51 1
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
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География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
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Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 1
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