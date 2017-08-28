Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
МТС Omlet.ru развлекательный портал
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 42, упоминаний - 42
МТС Omlet.ru и организации, системы, технологии, персоны:
|Герчук Михаил 88 7
|Шалыто Инна 7 6
|Ройтберг Павел 40 5
|Шамолин Михаил 124 3
|Лацанич Василь 106 2
|Каюшкин Сергей 2 1
|Шалимов Дмитрий 1 1
|Садыков Тофик 1 1
|Дубовский Андрей 3 1
|Багдассариан Стефани 1 1
|Филь Олег 1 1
|Круг Михаил 6 1
|Ваенга Елена 4 1
|Путин Владимир 3454 1
|Торбахов Александр 111 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
|Кравцов Роман 89 1
|Дубовсков Андрей 89 1
|Чеглаков Андрей 63 1
|Кусков Денис 221 1
|Попков Андрей 24 1
|Ключников Дмитрий 8 1
|Прянишников Николай 316 1
|Багдасарян Дмитрий 25 1
|Ситников Сергей 79 1
|Самойленко Максим 67 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Кузичев Василий 8 1
|Михайлов Станислав 12 1
|Грачев Михаил 17 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.