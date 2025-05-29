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Google WideVine

Google WideVine

УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Новый проектор Wanbo Vali 1 доступен в России 1
26.12.2023 Flussonic представила 12 новых функций и продуктов в 2023 году 1
28.12.2021 В Сеть выложено ПО для бесплатной скачки фильмов с Netflix и Apple TV+. Видео 3
21.07.2020 Система управления цифровыми правами DRM DREPLUS от GS Labs подтвердила свою безопасность 1
16.01.2020 Новый браузер Microsoft Edge доступен на более чем 90 языках 1
30.01.2017 В браузере Chrome появилась неотключаемая защита от пиратства 1
21.04.2016 «СмартЛабс» поставил Baze Technology систему защиты Widevine DRM и новую партию приставок 2
16.04.2012 Omlet.ru запустил систему цифровой защиты контента 2
07.12.2011 «СмартЛабс» стала первым в России интегратором решений Widevine DRM 2
06.07.2011 Эксперты: на разработку Google+ потратили $585 млн 1
13.12.2006 "Открытые Технологии" представили решение по предоставлению услуг IPTV 1
16.06.2006 IPTV: услуги манят, цены кусаются 1
19.04.2006 Cisco инвестирует в Widevine Technologies 2
26.09.2005 "Открытые Технологии" открыли Центр компетенции по решениям IPTV в Новосибирске 1

Публикаций - 14, упоминаний - 20

Google WideVine и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11969 5
Microsoft Corporation 24874 3
Apple Inc 12287 2
Cisco Systems 5159 2
Открытые технологии 705 2
SmartLabs - СмартЛабс 43 2
Cisco - Scientific Atlanta 56 2
Irdeto Access B.V. 38 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 323 1
GS Group - S Labs - Цифра ООО 29 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13291 1
Meta Platforms - Facebook 4469 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
LG Electronics 3640 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
AT&T Inc 1684 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Рикор Холдинг - Rikor 140 1
Amdocs 133 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
MCI 171 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
TELUS 41 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 1
GitHub 879 1
X Corp - Twitter 2883 1
Comcast 222 1
Интерсвязь 26 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
Seven Sky - Seventh Sky - Искрателеком 20 1
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 53 1
Harmonic - Harmonic Lightwave - Divicom Business 27 1
ЭР-Телеком Холдинг - Новотелеком 14 1
Cypher Learning 2 1
Terayon Communication Systems 17 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 491 3
Walt Disney Company 628 2
Warner Bros. International Television Distribution 279 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 131 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 139 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 66 1
Резонанс НПП 374 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2529 1
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 406 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2145 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9442 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4010 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9401 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7521 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3569 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7191 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2973 3
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1507 2
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 186 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14115 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7695 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29206 2
Data monetization - Монетизация данных 1714 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24917 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30661 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1716 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21177 2
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 840 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1983 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12612 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1162 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16433 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8299 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1046 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1858 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4191 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 540 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 404 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 250 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2126 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13040 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12929 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14643 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20911 1
Google Android 14300 2
Apple iOS 7983 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 261 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2116 2
Google YouTube - Видеохостинг 2819 2
Google Chrome - браузер 1597 1
Microsoft Windows 10 1809 1
Apple macOS 2120 1
Microsoft Edge - браузер 2002 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 407 1
Microsoft ActiveX 153 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 1
Apple iPad 3886 1
Nokia Alcatel-Lucent Open Media Platform - Alcatel Open Media Suite - Alcatel Open Media Applications 2 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 125 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 1
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 158 1
Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 52 1
Myspace - социальная сеть 636 1
YouTube-dl 8 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 308 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1008 1
Discord 129 1
PDF Viewer 6 1
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 41 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 64 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Microsoft Windows 15927 1
Intel x86 - архитектура процессора 1913 1
Irdeto PIsys SoftClient 1 1
Apple iPhone 6 4863 1
SML - Standard ML - Язык программирования 10 1
Erlyvideo Flussonic 4 1
SmartLabs - SML IPTV-приставки 14 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 173 1
IPSoft iVision IPTV Middleware - IPSoft iVision Hosted Edition - IPSoft iVision PC Solution 16 1
Масленников Игорь 36 1
Хетеева Этери 13 1
Шалыто Инна 7 1
Грачев Михаил 16 1
Лапшин Максим 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 7
Россия - СФО - Новосибирск 4443 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52628 2
Германия - Федеративная Республика 12791 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1756 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1049 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17511 1
Казахстан - Республика 5658 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2054 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1611 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 319 1
Канада 4925 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13415 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 111 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4780 3
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 155 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10210 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7404 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16752 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7051 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1536 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 266 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1277 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5899 1
Цифровое право - Цифровые права 119 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1647 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3060 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6017 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 160 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19299 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7107 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5033 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 165 1
News Corp - News Corporation 216 1
TorrentFreak (TF) 142 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365014, в очереди разбора - 752461.
Создано именных указателей - 176453.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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