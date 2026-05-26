Новые проекторы Wanbo уже в продаже

Компания diHouse сообщает о старте продаж на российском рынке двух новых портативных проекторов Wanbo: модели ToGo Pro — первой беспроводной модели в ассортименте бренда — и ультракомпактной бюджетной модели Cube 1. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

В марте 2026 г. на российском рынке проекторов было продано 8,5 тыс. устройств на сумму $8,4 млн, что в натуральном выражении на 12% больше, чем в феврале. Лидером рынка со значительным отрывом остается Wanbo, сохраняющий первую строчку третий месяц подряд.

Модель Wanbo ToGo Pro — первый беспроводной проектор бренда. Он оснащен встроенным аккумулятором 99 Вт/ч, который обеспечивает до 3,5 часов бесперебойной трансляции. Модель получила фирменную технологию ASA 3.0: систему автоматической настройки изображения, которая за секунды избавляет от ручной калибровки. Это делает проектор идеальным выбором для путешествий, командировок и выездных мероприятий.

Устройство автоматически настраивает резкость, корректирует трапецеидальные искажения, регулирует размер изображения и обходит препятствия, распознавая посторонние предметы. Модель оснащена встроенной подставкой с углом регулировки 0–360° и удобной кожаной ручкой для переноски.

Инновационная система охлаждения обеспечивает комфортную работу с уровнем шума менее 27 дБ. Проектор работает на операционной системе Android 14 с Google TV, поддерживает воспроизведение 4K (в т. ч. YouTube 4K и 4K 30 fps с накопителей в форматах H.265, H.264, MPEG2/4, VC‑1, VP8/9, AVS, AVS+), имеет встроенную память 32 Гб и оперативную память 2 Гб. Беспроводное подключение осуществляется через Wi‑Fi (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0, яркость составляет 300 ISO‑люменов (около 500 ANSI‑люменов). Стереозвук мощностью 8 Вт с DSP‑усилителем позволяет использовать устройство в качестве колонки.

Модель Wanbo Cube 1 — компактный проводной проектор для дома и путешествий, который легко помещается на ладони и складывается в куб: его удобно спрятать на полке или взять с собой на дачу. Бюджетная модель оснащена встроенной подставкой для регулировки наклона в диапазоне 0–360°. Она позволяет с лёгкостью проецировать изображение на стену или потолок — регулировка выполняется одной рукой. Улучшенная система охлаждения обеспечивает низкий уровень шума (не более 28 дБ). При повороте устройства линзой вниз проекция автоматически гаснет, но звук продолжает работать: так модель можно использовать как колонку.

Доступна фокусировка с помощью пульта. Высокое качество изображения гарантируют технология коррекции трапецеидальных искажений, оптический зум 50–100% и яркость 200 ISO-люменов (около 350 ANSI-люменов). Устройство работает на Android TV 11, поддерживает Google Widevine L1 для трансляции контента в качестве 4K HDR, имеет встроенный Chromecast и беспроводные интерфейсы Wi-Fi 2,4/5 ГГц и Bluetooth 5.0 — это дает возможность транслировать видео или дублировать экран смартфона без использования кабелей.

Новые проекторы Wanbo предлагаются по следующим ориентировочным розничным ценам: модель ToGo Pro – 28,99 тыс. руб. и модель Cube 1 – 13,49 тыс. руб.