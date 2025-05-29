Новый проектор Wanbo Vali 1 доступен в России

Компания diHouse представляет на российском рынке новый портативный Full HD-проектор – Wanbo Vali 1. Модель разработана с фокусом на геймерскую аудиторию, а также на семьи с детьми. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Рынок портативных проекторов начал восстанавливаться после прошлогоднего спада. По данным аналитиков в I квартале 2025 г. спрос на портативные проекторы на маркетплейсах вырос в два раза по отношению к аналогичному периоду 2024 г.

Для геймеров новый проектор Wanbo Vali 1 предлагает специальный игровой режим, Задержка сигнала будет минимальной, движения на экране – плавными и точными. Звук – с технологией DSP, мощностью 12 Вт и стереоэффектом.

В то же время новинка станет отличным выбором для семей с детьми. В отличие от телевизора проектор с функцией мягкого рассеивания света формирует изображение, которое не наносит вреда зрению. Благодаря большой диагонали, от 40 до 130 дюймов, дети могут смотреть мультфильмы или обучающие видео с безопасного расстояния. Уровень яркости можно адаптировать под текущий уровень освещения в помещении, сводя к минимуму блики и мерцание.

diHouse Новый проектор Wanbo Vali 1 доступен в России

Что касается таких аспектов, как защита зрения, развитие и обучение детей, проектор позволяет демонстрировать учебные материалы на большом экране и подключать образовательные приложения. Это открывает возможности для домашних занятий, мастер-классов, презентаций и творческих активностей.

Технически Wanbo Vali 1 предлагает все необходимые пользователю характеристики и функции: разрешение 1920х1080, яркость до 900 ANSI-люменов, автофокус, автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений и интеллектуальную подстройку размера изображения. Есть поддержка Android TV и встроенный Chromecast – можно транслировать фильмы, сериалы и фотографии с любых устройств. Поддержка Google Widevine L1 обеспечивает потоковую передачу в высоком качестве, включая 4K HDR, с полной защитой авторского контента.

Беспроводная связь на частотах 2.4/5 ГГц и Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное подключение. Встроенная память составляет 8 ГБ, а оперативная – 1 ГБ. Проектор подходит для установки на стол, крепления к потолку или проекции на стену. Предусмотрена подставка с регулировкой наклона до 200°, которая позволяет проецировать изображение даже на потолок, а также встроенное хранилище для пульта и защитная крышка для линзы. При этом уровень шума при работе проектора не превышает 28 дБ.

Ориентировочная розничная цена портативного проектора Wanbo Vali 1 составляет 22 990 руб.