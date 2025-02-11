Xiaomi Wanbo
Компания Wanbo Technology специализируется на разработке и производстве высокотехнологичных DLP- и LCD-проекторов для дома и работы.
|11.02.2025
|diHouse стала эксклюзивным представителем бренда Wanbo в России 1
|24.07.2024
|Новые проекторы Wanbo на российском рынке 1
|13.03.2024
|Проектор Wanbo Mozart в синем исполнении уже в России 3
|31.01.2024
|Портативный проектор Wanbo X2 на российском рынке 2
|28.09.2023
|Россияне обманули санкции. Найдена хитрая замена онлайн- и офлайн-кинотеатрам 1
|21.04.2023
|diHouse представляет новые поступления проекторов Wanbo 3
|09.12.2022
|DiHouse начинает поставки проекторов Wanbo 4
Xiaomi Wanbo и организации, системы, технологии, персоны:
|Google Android 14040 5
|Google Android 9 - Android Pie 210 2
|Microsoft Xbox - Игровая приставка 1828 1
|Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4037 1
|Nintendo Switch - Игровая приставка 61 1
|FreePik 1013 1
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