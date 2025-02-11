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Xiaomi Wanbo

Xiaomi Wanbo

Компания Wanbo Technology специализируется на разработке и производстве высокотехнологичных DLP- и LCD-проекторов для дома и работы.


11.02.2025 diHouse стала эксклюзивным представителем бренда Wanbo в России 1
24.07.2024 Новые проекторы Wanbo на российском рынке 1
13.03.2024 Проектор Wanbo Mozart в синем исполнении уже в России 3
31.01.2024 Портативный проектор Wanbo X2 на российском рынке 2
28.09.2023 Россияне обманули санкции. Найдена хитрая замена онлайн- и офлайн-кинотеатрам 1
21.04.2023 diHouse представляет новые поступления проекторов Wanbo 3
09.12.2022 DiHouse начинает поставки проекторов Wanbo 4

Публикаций - 7, упоминаний - 15

Xiaomi Wanbo и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - diHouse - Дихаус 192 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 4
Xiaomi 1744 1
ZyXEL Nebula 40 1
Cactus 26 1
XGIMI 6 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 149 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 599 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 269 1
Samsung Electronics 10278 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2554 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1349 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2372 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 162 1
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Проектор LCD - Liquid Crystal Display - ЖК-проектор - жидкокристаллический проектор - LED-проектор 111 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12562 3
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 952 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6054 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2383 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25453 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10005 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2922 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 531 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9308 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7315 2
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 503 2
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1000 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4418 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4612 1
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Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1624 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2583 1
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AVI - Audio Video Interleave 456 1
ToF camera - Time-of-flight камера 65 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24530 1
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USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1742 1
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Ведомости 1014 1
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