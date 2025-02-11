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diHouse стала эксклюзивным представителем бренда Wanbo в России

Компания diHouse подписала контракт на эксклюзивную дистрибуцию всей продукции бренда Wanbo, специализирующегося на разработке и производстве высокотехнологичных проекторов для домашнего и офисного использования и аксессуаров.

Последние годы российский рынок проекторов растет. В 2025 г. емкость рынка ожидается на уровне 6 млрд руб. Российский пользователь стал более придирчив к выбору проекторов: большой спрос получили решения для качественной визуализации как в домашних условиях, так и в офисе, в частности, проекторы с поддержкой и возможностью беспроводного подключения. По итогам прошлого года портативные проекторы вышли в топ продаж и стали популярным решением для множества повседневных задач. Эксклюзивный договор diHouse с брендом Wanbo позволит партнерам компании познакомиться с линейкой современных проекторов, ориентированных на различные категории пользователей.

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Мингфан Сан, заместитель генерального директора Wanbo, сказал: «Мы рады объявить о подписании эксклюзивного контракта с компанией diHouse, обладающей многолетним опытом, широкой сетью каналов и экспертизой, которые открывают бренду Wanbo широкие возможности для освоения российского рынка. Уверены, что совместная работа приведет к высоким результатам и успеху обеих сторон».

Кирилл Голубев, ведущий продакт-менеджер diHouse, отметил: «На волне популярности портативных проекторов и развития этого сегмента diHouse стремится к расширению своего ассортимента в этом направлении. Гордимся доверительным отношением компании и ожидаем, что эксклюзивный контракт продолжит укреплять наше сотрудничество с брендом. Продукты Wanbo открывают широкие возможности для демонстрации контента и упрощают реализацию повседневных задач. Российский рынок обладает массой перспектив для дальнейшего развития этого сегмента».

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