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Голубев Кирилл



11.02.2025 diHouse стала эксклюзивным представителем бренда Wanbo в России 1
21.04.2023 diHouse представляет новые поступления проекторов Wanbo 1
09.12.2022 DiHouse начинает поставки проекторов Wanbo 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Голубев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - diHouse - Дихаус 192 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Проектор LCD - Liquid Crystal Display - ЖК-проектор - жидкокристаллический проектор - LED-проектор 111 2
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1137 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13835 2
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7616 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24226 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17107 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2383 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24530 1
ToF camera - Time-of-flight камера 65 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3886 1
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 503 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1000 1
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6054 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25453 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10005 1
Xiaomi Wanbo 7 2
Google Android 14040 2
Google Android 9 - Android Pie 210 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17095 2
Россия - РФ - Российская федерация 144973 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 159 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5545 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 2
Дача - дачники 827 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4896 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 166 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2664 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339803, в очереди разбора - 769438.
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