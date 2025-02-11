Голубев Кирилл
|11.02.2025
|diHouse стала эксклюзивным представителем бренда Wanbo в России 1
|21.04.2023
|diHouse представляет новые поступления проекторов Wanbo 1
|09.12.2022
|DiHouse начинает поставки проекторов Wanbo 1
Голубев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - diHouse - Дихаус 192 2
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
|Xiaomi Wanbo 7 2
|Google Android 14040 2
|Google Android 9 - Android Pie 210 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17095 2
|Россия - РФ - Российская федерация 144973 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 2
|Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 159 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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