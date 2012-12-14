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Проектор LCD Liquid Crystal Display ЖК-проектор жидкокристаллический проектор LED-проектор

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.12.2012 Acer представил новые LED-проекторы K520 и K750

Компания Acer начала поставки в Россию LED-проекторов K520 и K750 с новым механизмом воспроизведения цвета. В новых проекторах инженерам компании удалось интегрировать несколько независимых механизмов генерации цвета, которые в ламп
27.05.2011 BenQ анонсировала два Full HD-проектора для домашних пользователей

Компания BenQ представила на рынке два новых Full HD-проектора для домашнего использования. Речь идет о моделях BenQ W1100 и W1200. Устройства поддерживают встроенную DLP-технологию масштабирования и нативное Full HD-разрешение. BenQ W1100 име
19.12.2008 Мобильный LED-проектор

Слово "проектор" ассоциируется у многих с огромными и шумными аппаратами. Но не так давно появились и очень компактные модели, как, например, "Мобильный LED-проектор" от Toshiba. Сам мобильный проектор - размером с телефон: 45мм x 17 мм x 100 мм. Учитывая это, не удивительно, что это маленькое «чудо» также имеет маленький вес – 100 гр
04.09.2007 Лучшие проекционные технологии начала 21 века

свойства матриц или применяя ирисовую диафрагму. За последние три-четыре года средняя контрастность LCD-проекторов увеличилась почти втрое и составляет в среднем 1000:1. Основными «двигателями»
24.03.2005 Canon выпустил два мультимедийных ЖК-проектора

Компания Canon представила два новых ЖК-проектора — LV-7230 и LV-S4, предназначенных для отображения мультимедийной информации. Первая модель имеет 1,6х оптический зум. Яркость проектора составляет 2000 ANSI люмен, а контраст
23.03.2005 Hitachi выпустила портативный ЖК-проектор

Как сообщает Allprojectors.ru, японское представительство компании Hitachi анонсировало новый портативный ЖК-проектор Hitachi CP-RS55J. Модель выполнена на основе трёхчиповой ЖК-технологии с размером матриц 0,55 дюйма, с реальным разрешением 800x600 пикселей (SVGA). Яркость проектора составляет 150
18.03.2005 ViewSonic выпустил два новых ЖК-проектора с низким уровнем шума

Корпорация ViewSonic представила два новых ЖК-проектора — модели PJ552 и PJ562. Обе модели имеют собственное разрешение 1024x768 пикселей (XGA), их основное отличие состоит только в уровне яркости (PJ552 — 1600 люменов ANSI, PJ562 — 200
27.01.2005 Sony выпустила два новых ЖК-проектора

Европейское отделение компании Sony объявило о выпуске двух новых ЖК-проекторов: VPL-PX41 и VPL-CX80. Проектор VPL-PX41 можно использовать в качестве автономного дисплея, интегрировать в большие системы и подключать к локальным сетям. Благодаря поддержке сети
03.09.2004 Panasonic TH-AE700: новый ЖК-проектор со сдвигом линз

По сообщению сайта Allprojectors.ru, японское представительство компании Panasonic представило продолжение линейки ЖК-проекторов для дома – проектор Panasonic TH-AE700. Яркость модели составляет 1000 ANSI люмен при контрастности 2000:1. Реальное разрешение проектора - 1280x720 пикселей. Модель TH-AE700 явля
01.09.2004 Epson анонсировала ЖК-проектор с 1,6х зумом

Компания Epson представила свой очередной ЖК-проектор PowerLite 821p, имеющий три ЖК-матрицы. Модель отличается яркостью 2600 ANSI люмен и разрешением 1024х768 точек. В проекторе есть 1,6х зум-объектив. Уровень шума в новой модели сост
17.08.2004 Canon анонсировала три ЖК-проектора для офиса

Компания Canon представила три новых офисных ЖК-проектора Canon LV-7225, Canon LV-7220 и Canon LV-5220. Все представленные новинки выполнены на основе трёхматричной LCD технологии. Реальное разрешение первых двух моделей LV-7225 и LV-7220
13.02.2004 ViewSonic представил в РФ 2 новых ЖК-проектора

Компания ViewSonic представила на российском рынке две новых модели ЖК-проекторов: PJ510 (для домашних пользователей) и PJ650 (для офисного использования). ViewSonic PJ510 поддерживает технологию Progressive Scan Video и совместим с сигналами HDTV и другими ист
27.08.2003 Hitachi CP-S210 - недорогой ЖК-проектор для профессиональных презентаций

В Россию начал поставляться новый ЖК-проектора Hitachi CP-S210. Проектор CP-S210 имеет три новые ЖК-панели 0,55” формата 4:3 (800x600) и обеспечивает яркость светового потока 1200 ANSI люмен. В этой модели применена разработанн
28.09.2001 Mitsubishi начала поставки нового ЖК-проектора LVP-S290

Сегодня компания "Мицубиси Электрик" объявила о начале поставок нового ЖК-проектора под кодовым номером LVP-S290. Обладая базовым разрешением SVGA и мощностью светового потока 1600 АНСИ люмен, данная модель рассчитана, главным образом, на использование в небольших
19.03.2001 Sony представит новый ультра-компактный ЖК-проектор VPL-CS3

Sony Broadcast & Professional, отделение компании ,a href=http://www.sony.com>Sony представит на выставке CeBIT-2001 в Европе новый ультра-компактный ЖК-проектор VPL-CS3. VPL-CS3 позволяет смотреть телевизионные программы, неподвижные изображения (например, электронные фотографии с карты памяти Memory Stick Вашего цифрового фотоаппарата Sony
19.11.1998 Mitsubishi Electronics выпустила портативный LCD-проектор

На проходящей в эти дни в Лас-Вегасе выставке Comdex компания Mitsubishi Electronics обнародовала портативный LCD-проектор Х120, предназначенный для специалистов, которые вынуждены организовывать презентации в пути.

Публикаций - 113, упоминаний - 131

Проектор LCD и организации, системы, технологии, персоны:

Seiko Epson Corporation 909 24
Sony 6745 17
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 17
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 423 11
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 9
Hitachi - Хитачи 1502 8
TI - Texas Instruments Incorporated 851 8
InFocus 70 8
Toshiba Corporation 2983 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 7
Samsung Electronics 11091 6
Acer Group - Acer Inc 2805 5
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 5
ViewSonic 328 5
Canon 1442 4
Optoma 31 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1700 3
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 3
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 91 3
Polymedia - Полимедиа 158 3
Barco NV - Barco Display Systems 57 3
Ланит - diHouse - Дихаус 267 3
JVC Kenwood 422 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1841 2
Microsoft Corporation 25807 2
Apple Inc 13202 2
LG Electronics 3741 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2198 2
Philips 2100 2
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 2
Sharp NEC Display Solutions Europe 34 2
Crestron 102 2
Blackboard 17 2
Hitachi IMG - Hitachi Information Media Group - Hitachi Digital Media Group 3 2
РТА-Инжиниринг 20 1
Intelvision - Интелвижен Групп 23 1
МедиаИнсайт - Media Insight 3 1
Akai - Akai Electric Company - Akai Universal 9 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Композит 99 2
Эра HD - Эра ХД 54 2
Baekeland 1 1
AAC Group - ААЦ-Инвест - АвтоАудиоЦентр - УралЗавод - U&HSAE - УралАвтоКомплект - Автоэлектроникс НТЦ - ААЦ-информационные технологии 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8904 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1209 1
Carl Zeiss AG 307 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1548 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13939 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6571 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2077 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 264 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 475 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1524 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 818 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 361 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1229 70
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 662 55
Контрастность 3048 50
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6624 45
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6482 29
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 994 29
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 28
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7553 25
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4222 24
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5713 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14806 22
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8355 20
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2036 20
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11567 19
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3964 18
Проектор DLP - Digital Light Processing - Digital Projector - «цифровая обработка света» - светоклапанная микроэлектромеханическая технология вывода визуальной информации 187 18
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9673 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15490 15
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 172 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10620 14
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3431 14
Фотокамеры - Объектив - Lens 1436 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17024 13
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 13
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4774 13
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18402 12
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6513 12
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2322 11
Вентилятор - Fan 1080 11
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5925 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13292 11
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2494 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22672 10
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Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2020 10
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