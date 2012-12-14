Acer представил новые LED-проекторы K520 и K750 Компания Acer начала поставки в Россию LED-проекторов K520 и K750 с новым механизмом воспроизведения цвета. В новых проекторах инженерам компании удалось интегрировать несколько независимых механизмов генерации цвета, которые в ламп

BenQ анонсировала два Full HD-проектора для домашних пользователей Компания BenQ представила на рынке два новых Full HD-проектора для домашнего использования. Речь идет о моделях BenQ W1100 и W1200. Устройства поддерживают встроенную DLP-технологию масштабирования и нативное Full HD-разрешение. BenQ W1100 име

Мобильный LED-проектор Слово "проектор" ассоциируется у многих с огромными и шумными аппаратами. Но не так давно появились и очень компактные модели, как, например, "Мобильный LED-проектор" от Toshiba. Сам мобильный проектор - размером с телефон: 45мм x 17 мм x 100 мм. Учитывая это, не удивительно, что это маленькое «чудо» также имеет маленький вес – 100 гр

Лучшие проекционные технологии начала 21 века свойства матриц или применяя ирисовую диафрагму. За последние три-четыре года средняя контрастность LCD-проекторов увеличилась почти втрое и составляет в среднем 1000:1. Основными «двигателями»

Canon выпустил два мультимедийных ЖК-проектора Компания Canon представила два новых ЖК-проектора — LV-7230 и LV-S4, предназначенных для отображения мультимедийной информации. Первая модель имеет 1,6х оптический зум. Яркость проектора составляет 2000 ANSI люмен, а контраст

Hitachi выпустила портативный ЖК-проектор Как сообщает Allprojectors.ru, японское представительство компании Hitachi анонсировало новый портативный ЖК-проектор Hitachi CP-RS55J. Модель выполнена на основе трёхчиповой ЖК-технологии с размером матриц 0,55 дюйма, с реальным разрешением 800x600 пикселей (SVGA). Яркость проектора составляет 150

ViewSonic выпустил два новых ЖК-проектора с низким уровнем шума Корпорация ViewSonic представила два новых ЖК-проектора — модели PJ552 и PJ562. Обе модели имеют собственное разрешение 1024x768 пикселей (XGA), их основное отличие состоит только в уровне яркости (PJ552 — 1600 люменов ANSI, PJ562 — 200

Sony выпустила два новых ЖК-проектора Европейское отделение компании Sony объявило о выпуске двух новых ЖК-проекторов: VPL-PX41 и VPL-CX80. Проектор VPL-PX41 можно использовать в качестве автономного дисплея, интегрировать в большие системы и подключать к локальным сетям. Благодаря поддержке сети

Panasonic TH-AE700: новый ЖК-проектор со сдвигом линз По сообщению сайта Allprojectors.ru, японское представительство компании Panasonic представило продолжение линейки ЖК-проекторов для дома – проектор Panasonic TH-AE700. Яркость модели составляет 1000 ANSI люмен при контрастности 2000:1. Реальное разрешение проектора - 1280x720 пикселей. Модель TH-AE700 явля

Epson анонсировала ЖК-проектор с 1,6х зумом Компания Epson представила свой очередной ЖК-проектор PowerLite 821p, имеющий три ЖК-матрицы. Модель отличается яркостью 2600 ANSI люмен и разрешением 1024х768 точек. В проекторе есть 1,6х зум-объектив. Уровень шума в новой модели сост

Canon анонсировала три ЖК-проектора для офиса Компания Canon представила три новых офисных ЖК-проектора Canon LV-7225, Canon LV-7220 и Canon LV-5220. Все представленные новинки выполнены на основе трёхматричной LCD технологии. Реальное разрешение первых двух моделей LV-7225 и LV-7220

ViewSonic представил в РФ 2 новых ЖК-проектора Компания ViewSonic представила на российском рынке две новых модели ЖК-проекторов: PJ510 (для домашних пользователей) и PJ650 (для офисного использования). ViewSonic PJ510 поддерживает технологию Progressive Scan Video и совместим с сигналами HDTV и другими ист

Hitachi CP-S210 - недорогой ЖК-проектор для профессиональных презентаций В Россию начал поставляться новый ЖК-проектора Hitachi CP-S210. Проектор CP-S210 имеет три новые ЖК-панели 0,55” формата 4:3 (800x600) и обеспечивает яркость светового потока 1200 ANSI люмен. В этой модели применена разработанн

Mitsubishi начала поставки нового ЖК-проектора LVP-S290 Сегодня компания "Мицубиси Электрик" объявила о начале поставок нового ЖК-проектора под кодовым номером LVP-S290. Обладая базовым разрешением SVGA и мощностью светового потока 1600 АНСИ люмен, данная модель рассчитана, главным образом, на использование в небольших

Sony представит новый ультра-компактный ЖК-проектор VPL-CS3 Sony Broadcast & Professional, отделение компании ,a href=http://www.sony.com>Sony представит на выставке CeBIT-2001 в Европе новый ультра-компактный ЖК-проектор VPL-CS3. VPL-CS3 позволяет смотреть телевизионные программы, неподвижные изображения (например, электронные фотографии с карты памяти Memory Stick Вашего цифрового фотоаппарата Sony