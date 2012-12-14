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Проектор LCD Liquid Crystal Display ЖК-проектор жидкокристаллический проектор LED-проектор
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|14.12.2012
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Acer представил новые LED-проекторы K520 и K750
Компания Acer начала поставки в Россию LED-проекторов K520 и K750 с новым механизмом воспроизведения цвета. В новых проекторах инженерам компании удалось интегрировать несколько независимых механизмов генерации цвета, которые в ламп
|27.05.2011
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BenQ анонсировала два Full HD-проектора для домашних пользователей
Компания BenQ представила на рынке два новых Full HD-проектора для домашнего использования. Речь идет о моделях BenQ W1100 и W1200. Устройства поддерживают встроенную DLP-технологию масштабирования и нативное Full HD-разрешение. BenQ W1100 име
|19.12.2008
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Мобильный LED-проектор
Слово "проектор" ассоциируется у многих с огромными и шумными аппаратами. Но не так давно появились и очень компактные модели, как, например, "Мобильный LED-проектор" от Toshiba. Сам мобильный проектор - размером с телефон: 45мм x 17 мм x 100 мм. Учитывая это, не удивительно, что это маленькое «чудо» также имеет маленький вес – 100 гр
|04.09.2007
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Лучшие проекционные технологии начала 21 века
свойства матриц или применяя ирисовую диафрагму. За последние три-четыре года средняя контрастность LCD-проекторов увеличилась почти втрое и составляет в среднем 1000:1. Основными «двигателями»
|24.03.2005
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Canon выпустил два мультимедийных ЖК-проектора
Компания Canon представила два новых ЖК-проектора — LV-7230 и LV-S4, предназначенных для отображения мультимедийной информации. Первая модель имеет 1,6х оптический зум. Яркость проектора составляет 2000 ANSI люмен, а контраст
|23.03.2005
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Hitachi выпустила портативный ЖК-проектор
Как сообщает Allprojectors.ru, японское представительство компании Hitachi анонсировало новый портативный ЖК-проектор Hitachi CP-RS55J. Модель выполнена на основе трёхчиповой ЖК-технологии с размером матриц 0,55 дюйма, с реальным разрешением 800x600 пикселей (SVGA). Яркость проектора составляет 150
|18.03.2005
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ViewSonic выпустил два новых ЖК-проектора с низким уровнем шума
Корпорация ViewSonic представила два новых ЖК-проектора — модели PJ552 и PJ562. Обе модели имеют собственное разрешение 1024x768 пикселей (XGA), их основное отличие состоит только в уровне яркости (PJ552 — 1600 люменов ANSI, PJ562 — 200
|27.01.2005
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Sony выпустила два новых ЖК-проектора
Европейское отделение компании Sony объявило о выпуске двух новых ЖК-проекторов: VPL-PX41 и VPL-CX80. Проектор VPL-PX41 можно использовать в качестве автономного дисплея, интегрировать в большие системы и подключать к локальным сетям. Благодаря поддержке сети
|03.09.2004
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Panasonic TH-AE700: новый ЖК-проектор со сдвигом линз
По сообщению сайта Allprojectors.ru, японское представительство компании Panasonic представило продолжение линейки ЖК-проекторов для дома – проектор Panasonic TH-AE700. Яркость модели составляет 1000 ANSI люмен при контрастности 2000:1. Реальное разрешение проектора - 1280x720 пикселей. Модель TH-AE700 явля
|01.09.2004
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Epson анонсировала ЖК-проектор с 1,6х зумом
Компания Epson представила свой очередной ЖК-проектор PowerLite 821p, имеющий три ЖК-матрицы. Модель отличается яркостью 2600 ANSI люмен и разрешением 1024х768 точек. В проекторе есть 1,6х зум-объектив. Уровень шума в новой модели сост
|17.08.2004
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Canon анонсировала три ЖК-проектора для офиса
Компания Canon представила три новых офисных ЖК-проектора Canon LV-7225, Canon LV-7220 и Canon LV-5220. Все представленные новинки выполнены на основе трёхматричной LCD технологии. Реальное разрешение первых двух моделей LV-7225 и LV-7220
|13.02.2004
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ViewSonic представил в РФ 2 новых ЖК-проектора
Компания ViewSonic представила на российском рынке две новых модели ЖК-проекторов: PJ510 (для домашних пользователей) и PJ650 (для офисного использования). ViewSonic PJ510 поддерживает технологию Progressive Scan Video и совместим с сигналами HDTV и другими ист
|27.08.2003
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Hitachi CP-S210 - недорогой ЖК-проектор для профессиональных презентаций
В Россию начал поставляться новый ЖК-проектора Hitachi CP-S210. Проектор CP-S210 имеет три новые ЖК-панели 0,55” формата 4:3 (800x600) и обеспечивает яркость светового потока 1200 ANSI люмен. В этой модели применена разработанн
|28.09.2001
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Mitsubishi начала поставки нового ЖК-проектора LVP-S290
Сегодня компания "Мицубиси Электрик" объявила о начале поставок нового ЖК-проектора под кодовым номером LVP-S290. Обладая базовым разрешением SVGA и мощностью светового потока 1600 АНСИ люмен, данная модель рассчитана, главным образом, на использование в небольших
|19.03.2001
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Sony представит новый ультра-компактный ЖК-проектор VPL-CS3
Sony Broadcast & Professional, отделение компании ,a href=http://www.sony.com>Sony представит на выставке CeBIT-2001 в Европе новый ультра-компактный ЖК-проектор VPL-CS3. VPL-CS3 позволяет смотреть телевизионные программы, неподвижные изображения (например, электронные фотографии с карты памяти Memory Stick Вашего цифрового фотоаппарата Sony
|19.11.1998
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Mitsubishi Electronics выпустила портативный LCD-проектор
На проходящей в эти дни в Лас-Вегасе выставке Comdex компания Mitsubishi Electronics обнародовала портативный LCD-проектор Х120, предназначенный для специалистов, которые вынуждены организовывать презентации в пути.
Проектор LCD и организации, системы, технологии, персоны:
|Наумов Максим 100 6
|Ширшов Павел 76 4
|Голубев Кирилл 3 2
|Kaiser Gerd - Кайзер Герд 4 2
|Лебедев Артемий 110 2
|Речменский Игорь 21 2
|Коженков Андрей 2 1
|Бурцев Леонид 1 1
|Афанасьев Олег 49 1
|Подколзина Ольга 4 1
|Зайдлер Антон 1 1
|Suzuki Shigeo - Судзуки Сигэо 9 1
|Рейман Леонид 1066 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
|Макаров Валентин 253 1
|Нарышкин Сергей 51 1
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
|Новикова Елена 105 1
|Царева Екатерина 8 1
|Калаев Дмитрий 27 1
|Ковалевский Сергей 19 1
|Merkel Angela - Меркель Ангела 37 1
|Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 1
|Самойлов Роман 16 1
|Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Сергеев Иван 74 1
|Бяхов Олег 59 1
|Савватин Максим 66 1
|Бровкин Дмитрий 55 1
|Вершинин Сергей 3 1
|Данилов Евгений 22 1
|Беляева Татьяна 29 1
|Граванова Юлия 20 1
|Альперович Михаил 15 1
|Мещеряков Владислав 7 1
|Самохин Дмитрий 2 1
|Allprojectors.ru 54 12
|CNews - ZOOM.CNews 1866 4
|Nature Methods 3 1
|FT - Financial Times 1298 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6109 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 1
|СК Пресс 17 1
|Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
|InformationWeek 241 1
|Silicon 495 1
|NE Asia Online 313 1
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