Индексная книга (каталог) CNews*
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AAC Group ААЦ-Инвест АвтоАудиоЦентр УралЗавод U&HSAE УралАвтоКомплект Автоэлектроникс НТЦ ААЦ-информационные технологии
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|06.12.2023
|Россияне растоптали в суде всемирно знаменитого производителя наушников и колонок JBL 2
|01.08.2013
|На Урале число телематических проектов МТС возросло вдвое за год 1
|03.11.2009
|Каждый четвертый автомобиль будет управляться сотовым 1
|31.03.2008
|«АвтоВАЗ» поставит ГЛОНАСС на новые «Лады» 4
|31.03.2008
|Lada Priora осваивает ГЛОНАСС 2
|23.11.2007
|Подрядчик Audi и BMW займется автомагнитолами "Урал" 3
|08.09.2005
|"АвтоАудиоЦентр" обновил прошивку CDD Ural ConceRt 1
|28.07.2005
|"Ядерный чемоданчик" от российских аудио-производителей 2
|09.06.2005
|Акаi удивит россиян мобильниками 1
Публикаций - 10, упоминаний - 18
AAC Group и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
|Логинов Юрий 6 2
|Кузьмин Сергей 43 1
|Вершинин Сергей 3 1
|Коженков Андрей 2 1
|Амелькин Александр 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
|РАН - Российская академия наук 2122 1
|РАН ФНИСЦ ИСПИ - Институт социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.