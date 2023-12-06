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AAC Group ААЦ-Инвест АвтоАудиоЦентр УралЗавод U&HSAE УралАвтоКомплект Автоэлектроникс НТЦ ААЦ-информационные технологии

СОБЫТИЯ

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06.12.2023 Россияне растоптали в суде всемирно знаменитого производителя наушников и колонок JBL 2
01.08.2013 На Урале число телематических проектов МТС возросло вдвое за год 1
03.11.2009 Каждый четвертый автомобиль будет управляться сотовым 1
31.03.2008 «АвтоВАЗ» поставит ГЛОНАСС на новые «Лады» 4
31.03.2008 Lada Priora осваивает ГЛОНАСС 2
23.11.2007 Подрядчик Audi и BMW займется автомагнитолами "Урал" 3
08.09.2005 "АвтоАудиоЦентр" обновил прошивку CDD Ural ConceRt 1
28.07.2005 "Ядерный чемоданчик" от российских аудио-производителей 2
09.06.2005 Акаi удивит россиян мобильниками 1

Публикаций - 10, упоминаний - 18

AAC Group и организации, системы, технологии, персоны:

Shenzhen Hangsheng Electronics 3 3
Samsung Electronics 11065 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 2
Промостар 3 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Apple Inc 13156 1
Sony 6739 1
Logitech 437 1
Samsung - Harman - JBL 243 1
Омникомм - Omnicomm 172 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Akai - Akai Electric Company - Akai Universal 9 1
Сокол ТПК Бытовая электроника 32 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
BMW Group 482 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Hyundai Motor Company 436 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Volvo Cars 262 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Komatsu - Комацу 20 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 1
Ford 435 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Mazda Motor Corporation 73 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Цезарь Сателлит 43 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Свердловскавтодор 2 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 686 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 2
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 2
Рекордер - магнитофон - магнитола - видеомагнитофон 350 2
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 874 2
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 135 1
Транспорт - Автомобилестроение - Хэтчбек - Hatchback 14 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
AVI - Audio Video Interleave 460 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 386 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 35 2
Apple AirPlay 133 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 147 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 1
Логинов Юрий 6 2
Кузьмин Сергей 43 1
Вершинин Сергей 3 1
Коженков Андрей 2 1
Амелькин Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Южная Корея - Республика 7052 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Япония 13807 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Александровский район - Александров 39 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Китай - Тайвань 4245 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Малайзия 922 1
Япония - Токио 1020 1
Россия - УФО - Курганская область 645 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 101 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РАН ФНИСЦ ИСПИ - Институт социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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