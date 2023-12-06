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Промостар
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|06.12.2023
|Россияне растоптали в суде всемирно знаменитого производителя наушников и колонок JBL 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Промостар и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 3
|Samsung Electronics 11065 3
|Samsung - Harman - JBL 243 2
|Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 1
|XGIMI 8 1
|Huawei 4677 1
|Xiaomi - Сяоми 2232 1
|Apple Inc 13156 1
|Sony 6739 1
|Logitech 437 1
|Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 1
|AAC Group - ААЦ-Инвест - АвтоАудиоЦентр - УралЗавод - U&HSAE - УралАвтоКомплект - Автоэлектроникс НТЦ - ААЦ-информационные технологии 10 1
|Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
|ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
|Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 147 1
|Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 1
|Apple AirPlay 133 1
|Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.