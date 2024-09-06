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XGIMI

XGIMI

XGIMI — международная компания, специализирующаяся на разработке и производстве портативных проекторов

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.09.2024 Компания XGIMI представила портативный умный проектор высокого класса MoGo 3 Pro 1
06.09.2024 XGIMI представляет ультракороткофокусный умный проектор с разрешением 4K AURA 2 1
26.01.2024 XGIMI представила устройство умного дома Aladdin и проектор Horizon Max 1
28.12.2023 XGIMI представила технологию интеллектуальной адаптации экрана ISA 3.0 1
29.11.2023 XGIMI Horizon Ultra – длиннофокусный проектор 4К с поддержкой Dolby Vision представлен в России 1
28.09.2023 Россияне обманули санкции. Найдена хитрая замена онлайн- и офлайн-кинотеатрам 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

XGIMI и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 5
Samsung Electronics 11046 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 239 2
DTS - Digital Theater Systems 3 1
Промостар 3 1
Huawei 4656 1
Xiaomi 2218 1
Acer Group - Acer Inc 2772 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 416 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2936 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1291 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 527 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1893 1
Walt Disney Company 646 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 200 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1518 4
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1203 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9892 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11506 4
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 655 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3929 3
Dolby Vision 280 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14747 3
Контрастность 3033 3
Проектор - Коррекция трапецидальности - коррекция трапецеидальных искажений - Trapezoidal correction - correction of trapezoidal distortions 26 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13456 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10577 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4196 2
DCI-P3 - Охват цветового пространства 337 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3656 2
IMAX - Image Maximum - широкоформатная кинематографическая система 73 2
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 412 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5176 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2033 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22302 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4867 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7917 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 686 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1736 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6455 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26707 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7846 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2367 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15414 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4418 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1583 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36056 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5760 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13586 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2244 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1266 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24326 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 636 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1502 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3569 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3370 1
XGIMI Horizon 3 3
XGIMI ISA 2 2
XGIMI Wall 2 2
Google Android TV 379 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 371 2
XGIMI Aladdin 1 1
XGIMI Dual Light 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 2998 1
Google Chromecast 90 1
Prime Video - видеосервис 19 1
XGIMI MoGo 2 1
Xiaomi Wanbo 12 1
FreePik 1824 1
Россия - РФ - Российская федерация 165663 6
Южная Корея - Республика 7042 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19072 1
Азия - Азиатский регион 5913 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2603 1
Германия - Федеративная Республика 13197 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27210 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3342 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5099 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3834 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21570 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2671 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10855 1
Импортозамещение - параллельный импорт 617 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1012 1
Ведомости 1457 1
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