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XGIMI
XGIMI — международная компания, специализирующаяся на разработке и производстве портативных проекторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 8
XGIMI и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1518 4
|XGIMI Horizon 3 3
|XGIMI ISA 2 2
|XGIMI Wall 2 2
|Google Android TV 379 2
|Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 371 2
|XGIMI Aladdin 1 1
|XGIMI Dual Light 1 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2998 1
|Google Chromecast 90 1
|Prime Video - видеосервис 19 1
|XGIMI MoGo 2 1
|Xiaomi Wanbo 12 1
|FreePik 1824 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165663 6
|Южная Корея - Республика 7042 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19072 1
|Азия - Азиатский регион 5913 1
|Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2603 1
|Германия - Федеративная Республика 13197 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460491, в очереди разбора - 728530.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460491, в очереди разбора - 728530.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.