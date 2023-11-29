XGIMI Horizon Ultra – длиннофокусный проектор 4К с поддержкой Dolby Vision представлен в России

XGIMI, международный производитель домашних проекторов, представляет на российском рынке новый проектор XGIMI Horizon Ultra с разрешением 4К, технологией Dolby Vision и аудиосистемой Harman Kardon. В новом проекторе впервые используется технология Dual Light, которая объединяет в себе два источника света: светодиод и лазер. Стоимость данной модели составляет от 224 990 руб. Об этом CNews сообщили представители XGIMI.

XGIMI Horizon Ultra – первый длиннофокусный проектор для домашнего просмотра с разрешением 4К и поддержкой Dolby Vision.

На рынке проекторов уже давно используется либо лазерный, либо светодиодный источник света. Horizon Ultra — первый проектор компании XGIMI, в котором применяется технология Dual Light: она объединила в себе оба источника света. Уровень яркости картинки проектора составляет 2300 ISO-люмен, что на 53% больше, чем у предыдущей модели Horizon Pro. Охват цветового пространства DCI-P3 составляет более 95,5%, в то время как охват цветовой гаммы Rec.709 превышает 99,9%. Калибровка панели высокой точности цветопередачи, разработанная специально для Horizon Ultra, обеспечивает среднюю точность цветопередачи △E≈1. Благодаря этому удалось обеспечить комфортные условия просмотра с четким изображением без искажения цвета и зернистости. Точная цветопередача подтверждена сертификатами двух основных компаний — SGS в Швейцарии и TÜV Süd в Германии.

XGIMI Horizon Ultra

В Horizon Ultra представлена технология интеллектуальной адаптации экрана 3.0 (ISA 3.0) — усовершенствованная оптическая система, которая ранее использовалась только в профессиональных проекторах. Внешние условия среды — освещение, стены, занавески и даже расположение проектора — оказывают большое влияние на восприятие контента. Новая технология XGIMI ISA 3.0 проводит настройку так, чтобы было возможно в любых условиях транслировать изображение высокого качества.

Технология ISA 3.0 включает в себя динамическую диафрагму (Dynamic Iris) для регулировки яркости и контрастности, модуль динамической настройки цвета и модуль автоматического оптического увеличения для масштабирования экрана. Вместе они создают оптическую систему обработки, которая изменяется в режиме реального времени. Например, ISA 3.0 позволяет регулировать яркость экрана и цвета, автоматически настраивая параметры для просмотра днем и ночью: увеличивая яркость днем, а цвета ночью.

Новая технология основана на предыдущей версии ISA. Она обеспечивает непрерывную автофокусировку и корректировку трапецеидальных искажений, поэтому пользователи могут наслаждаться идеально выровненным изображением, не используя ручную настройку. ISA 3.0 включает в себя новую функцию адаптации под цвет стен, которая автоматически регулирует яркость и цвет изображения в соответствии с оттенком поверхности. Как и в других проекторах XGIMI, в Horizon Ultra есть технология по защите глаз от яркого света при обнаружении движущегося объекта перед проектором яркость автоматически отключается. Это особенно полезно, когда в доме есть маленькие дети, которые могут ходить перед проектором.

Как выбрать провайдера DBaaS, чтобы сэкономить? 7 советов от эксперта Маркет

Horizon Ultra имеет специальный игровой режим с низкой задержкой картинки (18 мс). Проектор поддерживает разрешение 4K при частоте 60 Гц, может отображать экран диагональю до 200 дюймов с сохранением четкости картинки.

Проектор XGIMI Horizon Ultra представлен в магазинах «Технопарк», «Онлайн трейд», «Ситилинк» и др.

***

XGIMI — международная компания, специализирующаяся на разработке и производстве портативных проекторов с 2013 г.