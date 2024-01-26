XGIMI представила устройство умного дома Aladdin и проектор Horizon Max

XGIMI, международный производитель домашних проекторов, представил два новых устройства: проектор XGIMI Horizon Max и устройство для умного дома XGIMI Aladdin, которое включает в себя проектор, светильник и беспроводную колонку.

Компания представила первый в мире умный длиннофокусный проектор с лицензией IMAX Enhanced — XGIMI Horizon Max.

«С проектором Horizon Max мы меняем представление о домашних развлечениях, предоставляя возможность получить новый опыт от просмотра кино, — сказал Аполло Чжун, основатель и генеральный директор компании XGIMI. — В Horizon Ultra мы впервые представили Dolby Vision в длиннофокусном проекторе с разрешением 4К. Новый Horizon Max имеет сертификацию IMAX Enhanced и Dolby Vision. Таким образом, компания XGIMI продолжает совершенствовать проекционные технологии, чтобы каждый смог получить незабываемые впечатления от просмотра фильмов дома. Появление Horizon Max не только устанавливает новую планку в отрасли благодаря данной сертификации, но также является важным этапом для бренда, так как проектор имеет усовершенствованные версии фирменных технологий — ISA и Dual Light. В 2024 г. мы планируем расширение нашей линейки проекторов за счет новых моделей с сертификацией IMAX Enhanced и Dolby Vision, подтверждая наше стремление создавать непревзойденные визуальные впечатления в сотрудничестве с лидерами отрасли».

В новом устройстве представлена усовершенствованная технология интеллектуальной адаптации экрана ISA 5.0 (Intelligent Screen Adaptation). Благодаря ISA 5.0 проектор автоматически определяет наилучшее расположение проекции на стене и запоминает условия настройки для каждой поверхности. Таким образом, можно менять расположение проектора и сохранять настройки. В проектор встроен датчик 3D ToF, который помогает провести анализ окружающего пространства, пользователи могут без особых усилий найти оптимальное место для проекции.

В проектор Horizon Max встроена технология с двумя источниками света Dual Light 2.0, сочетающая в себе тройной лазер и люминофорную лампу, что обеспечивает широкую цветовую гамму и уменьшает дефекты изображения. Также оптическая система оснащена лазерами MCL, которые обычно используется в кинотеатрах. Уровень яркости картинки составляет 3100 люмен ISO. Это на 35% больше, чем у проектора Horizon Ultra, представленного в прошлом году. На данный момент это самый высокий уровень яркости среди продуктов XGIMI.

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Также компания XGIMI представила устройство XGIMI Aladdin, которое сочетает в себе функции проектора, лампы, и колонки и крепится на потолке. Благодаря креплению на потолке, у пользователей не возникнет проблем с поиском подходящего для установки места, а трансляции изображения ничего не помешает.

Гаджет может проецировать картинку с диагональю до 100 дюймов, с разрешением 1920x1080 пикселей и соотношением проекции 0,7:1. Проектор оснащен колонкой Harman Kardon, которая воспроизводит звук на 360°. Помимо классических функций проектора, Aladdin может проецировать динамичные обои, интерактивные книги для детей, а также включать успокаивающие эмбиент звуки.