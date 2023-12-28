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XGIMI представила технологию интеллектуальной адаптации экрана ISA 3.0

Международный производитель домашних проекторов XGIMI представил ISA 3.0 (Intelligent Screen Adaptation) — новую технологию интеллектуальной адаптации экрана. Решение было создано специально для проектора XGIMI HORIZON Ultra, анонсированного на выставке IFA 2023 и недавно появившегося на рынке России. Об этом CNews сообщили представители XGIMI.

ISA 3.0 проводит настройку так, чтобы было возможно в любых условиях транслировать изображение высокого качества. Среди характеристик новой технологии:

– Интеллектуальная регулировка цвета стен. Технология включает в себя динамическую диафрагму (Dynamic Iris) для регулировки яркости и контрастности, модуль динамической настройки цвета и модуль автоматического оптического увеличения для масштабирования экрана. ISA 3.0 позволяет регулировать яркость экрана и цветов, автоматически настраивая параметры для просмотра днем и ночью.

– Непрерывная автоматическая коррекция трапецеидальных искажений и автофокус. В течение нескольких секунд ISA 3.0 корректирует и фокусирует трапецеидальные искажения точно, быстро и без перерывов. Благодаря ведущему в отрасли 3D ToF и высокоточному CMOS-решению, большие данные обрабатываются в режиме реального времени, обеспечивая более точную и быструю автокоррекцию трапецеидальных искажений и автофокусировку.

– Интеллектуальная защита зрения. Технология ISA 3.0 распознает движение перед проектором и автоматически меняет снижает яркость света, защищая глаза пользователя даже при случайном взгляде на прямой свет проектора.

– Интеллектуальное выравнивание экрана. Эта функция уже была частью оригинальной технологии ISA и ISA 2.0, и теперь доступна в новой разработке. Она автоматически определяет размеры экрана для проектора и идеально подгоняет отражение к нему. Это устраняет необходимость ручной регулировки.

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Безопасность

– Интеллектуальный обход препятствий. ISA 3.0 также включает еще одну функцию, которая уже знакома пользователям по оригинальной технологии ISA: Эта функция с помощью нового алгоритма распознавания размеров экрана определяет препятствия в области проецирования. При выполнении коррекции трапецеидальных искажений дисплей также будет точно обходить препятствия на стене, подбирая более подходящую проекционную поверхность.

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XGIMI — международная компания, специализирующаяся на разработке и производстве портативных проекторов.

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