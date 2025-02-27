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Проектор Коррекция трапецидальности коррекция трапецеидальных искажений Trapezoidal correction correction of trapezoidal distortions


27.02.2025 Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К 1
21.11.2024 Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр  1
06.09.2024 Компания XGIMI представила портативный умный проектор высокого класса MoGo 3 Pro 1
06.09.2024 Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками 1
28.12.2023 XGIMI представила технологию интеллектуальной адаптации экрана ISA 3.0 2
18.03.2021 Acer представила на российском рынке проектор PD1330W для дома. Цена. Фото 1
23.03.2020 Acer представила домашний проектор H6522ABD 1
02.01.2020 Кинотеатр в кармане: 9 лучших мини-проекторов 1
15.03.2017 Toshiba представила новый высоковольтный интеллектуальный силовой модуль 1
14.10.2016 Vivitek анонсировал новый портативный Full HD-проектор 1
19.02.2008 Проектор Optoma HD80 – Full HD бюджетник 1
22.01.2008 Проектор Optoma MovieTime DV 11 – универсальное решение 1
12.12.2006 Panasonic PT-AX100E – гармония изображения 1
18.10.2006 Проектор NEC LT20 – ультрапортативность превыше всего 1
13.10.2006 BenQ PB8263 проектор-чемпион 1
05.07.2006 Panasonic обновил линейку офисных проекторов 1
10.10.2005 Serene: high-end для лентяев 1
14.09.2005 Casio XJ-560 - проектор, который не нужно настраивать 1
25.04.2005 Epson представил один из самых легких проекторов для мобильных презентаций 1
27.08.2004 Casio: мегапикселей должно быть много 1
01.04.2004 Проекторы не только для офиса, но и для дома 1
04.06.2003 HP представил проектор HP Digital Projector серии VP 6100 1
29.11.1999 В России началась продажа нового монитора со свехплоским экраном Pure Flat MicroScan G710 производства ADI 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Проектор и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10311 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2560 3
Seiko Epson Corporation 898 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 2
HP Inc. 5701 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 156 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 2
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 2
Casio 332 2
Fostergroup 52 2
Optoma 31 2
XGIMI 6 2
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
LG Electronics 3626 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2059 1
Toshiba Corporation 2934 1
BBK Electronics Corp 314 1
Комплит - Complete 98 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 620 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Цифра ГК 2449 1
Samsung - Harman - JBL 221 1
ViewSonic 312 1
Cinemood - МультиКубик 30 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 173 1
Digma 197 1
Pioneer Corporation 423 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Bang&Olufsen - B&O 138 1
Болид НВП - Bolid 91 1
Digis - Дигис - Цифровые системы 19 1
Vivitek - Вивитек 19 1
Eastman Kodak - Кодак 495 1
ДОК 834 1
InFocus 70 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 50 1
Композит 94 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Геометрия НПО 140 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1144 14
Контрастность 2849 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13906 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 9
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1833 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10850 9
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 537 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6084 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3860 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24433 8
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2128 8
Вентилятор - Fan 986 8
Объектив - Lens 1390 8
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 845 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10051 7
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3367 7
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 673 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6828 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10193 6
Проектор DLP - Digital Light Processing - Digital Projector - «цифровая обработка света» - светоклапанная микроэлектромеханическая технология вывода визуальной информации 166 6
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1903 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3516 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24409 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 5
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 575 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9713 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3273 5
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 957 5
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2396 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12618 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7360 4
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1062 4
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 795 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5584 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17199 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2605 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12568 4
Аксессуары 3931 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8679 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14090 3
Microsoft Windows 2000 8661 8
Google Android 14127 3
Apple iOS 7883 3
Seiko Epson EMP - серия проекторов 131 3
Acer ColorBoost3D 11 2
Acer - серия проекторов 34 2
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 44 2
Nokia Monitor Test 14 2
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 2
Google YouTube - Видеохостинг 2778 1
Apple AirPlay 118 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1145 1
Microsoft Office 3773 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2990 1
Google Android TV 321 1
Google Android 7 - Android Nougat 219 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1835 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 243 1
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 95 1
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 194 1
Acer LumiSense 10 1
Acer Colorpurity 3 1
Cinemood ДиаКубик 3 1
Cinemood Кинокубик 5 1
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 113 1
AppLovin - Adjust 13 1
Acer ColorSafe 5 1
ViewSonic PX - серия проекторов 3 1
Vivitek Qumi - серия проекторов 6 1
LG PF - серия светодиодных проекторов 2 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 292 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 416 1
Optoma HD - серия проекторов 11 1
Optoma Movie Time 5 1
НР VP - серия проекторов 1 1
Panasonic PT - серия проекторов 22 1
XGIMI MoGo 2 1
Digma DiMagic Cube 1 1
Casio Exilim 107 1
Qisda BenQ PB - серия проекторов 2 1
Наумов Максим 98 3
Князева Мария 15 2
Беляева Татьяна 24 2
Иванов Александр 103 1
Сергеев Иван 74 1
Ширшов Павел 76 1
Борушевский Денис 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 13
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 363 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17239 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 1
Европа 21848 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 1
Япония 13330 1
Китай - Тайвань 4012 1
Украина 7643 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5211 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2987 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11048 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24410 3
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Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Английский язык 6691 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1965 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6375 1
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Дневной свет - Дневное освещение 141 1
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