Компания XGIMI представила портативный умный проектор высокого класса MoGo 3 Pro

Компания XGIMI, инновационный бренд умных проекторов, меняет сферу домашних развлечений и кинотеатров под открытым небом с новым портативным проектором MoGo 3 Pro. Это устройство подарит непревзойденные впечатления от просмотра благодаря своим компактным размерам и широкому функционалу. Об этом CNews сообщили представители XGIMI.

В новом проекторе MoGo 3 Pro компания XGIMI делает ставку на дизайн, функциональность и портативность. По высоте устройство — как большой стаканчик кофе из кофейни. Легкий и компактный проектор весом всего 1,1 кг обладает умными функциями, предоставляет возможность насладиться кинематографическими визуальными эффектами и звучанием. Зарядить проектор можно с помощью разъема USB Type-C от портативного зарядного устройства (мощностью 65 Вт), поэтому его можно использовать вне дома. Независимо от того, планируете ли вы просмотр фильма на открытом воздухе или презентацию на ходу, MoGo 3 Pro всегда готов к работе. Кроме того, это первый проектор XGIMI, поддерживающий операционную систему Google TV. В нем установлено приложение от Netflix наряду с множеством других популярных стриминговых сервисов.

MoGo 3 Pro оснащен высококачественным светодиодным источником света и имеет яркость 450 ISO-люмен, что гарантирует яркое и четкое изображение. Благодаря разрешению 1080p и возможности проецирования картинки диагональю до 120 дюймов MoGo 3 Pro превращает любое пространство в площадку для просмотра кино. Все это благодаря встроенному скрытому креплению, которое обеспечивает наклон проектора на 130°. С его помощью легко регулировать угол проекции исходя из пожеланий пользователя.

Компания XGIMI представила портативный умный проектор высокого класса MoGo 3 Pro

Встроенные два динамика от Harman/Kardon мощностью по 5 Вт гарантируют 360-градусное объемное звучание на новом уровне. Они издают насыщенный и яркий звук, который оставит только яркие впечатления. Проектор MoGo 3 Pro идеален для тех, кто любит принимать гостей, поскольку новый режим Ambient Light позволяет не просто создать приятную атмосферу в доме, но и превратить проектор в Bluetooth-динамик, чтобы насладиться любимой музыкой.

В дополнение к проектору XGIMI MoGo 3 Pro компания также представит три инновационных аксессуара:

Creative Optical Filter — оптический фильтр, который работает с помощью приложения XGIMI Wall и позволяет использовать проектор не только для просмотра фильмов и сериалов, но и как ночник или домашний планетарий, подставку PowerBase 2 в 1 со встроенным аккумулятором для зарядки устройства (автономность до 2,5 часов), а также стильный чехол, который защитит устройство во время поездок.

Умная технология коррекции изображения XGIMI ISA 2.0 делает процесс настройки проектора быстрым и удобным. Система автоматически корректирует трапецеидальные искажения, выполняет автофокусировку, позволяет определять препятствия и обходить их, подбирая более подходящую проекционную поверхность, защищает глаза и идеально выравнивает проекцию по экрану.

Уже в ближайшее время MoGo 3 Pro станет доступен в официальных розничных магазинах в России. Стоимость составит 59,9 тыс. руб. Проектор с эксклюзивной подставкой PowerBase можно будет приобрести по цене от 69,9 тыс. руб. Все аксессуары также будут официально анонсированы отдельно.