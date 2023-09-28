Россияне обманули санкции. Найдена хитрая замена онлайн- и офлайн-кинотеатрам

Россияне стали скупать видеопроекторы на фоне отсутствия голливудских блокбастеров в кинотеатрах и сокращения ассортимента в онлайн-сервисах. Они обустраивают дома свои собственные кинотеатры, вследствие чего продажи проекторов выросли в три-пять раз в зависимости от торговой сети. На рынок постоянно выходят новые бренды, и чем их больше, чем выше конкуренция и, следовательно, ниже цены. Всего за год средний чек на покупку проектора в «М.Видео» сократился вдвое.

Кинотеатры больше не нужны

Жители России нашли оригинальный способ обхода санкций Запада, из-за которых они больше не могут смотреть десятки фильмов в классических и онлайн-кинотеатрах. Фильмы изымают из проката, но их все еще можно посмотреть дома, найдя их на торрентах и файлообменниках, а заменить кинотеатр россиянам смогли обычные видеопроекторы.

Видеопроекторы, всегда бывшие очень нишевым устройством, обрели невероятную по своим масштабам популярность среди населения России. В 2023 г. их продажи взлетели в пять раз год к году, и это только в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», сообщили CNews представители группы «М.Видео-Эльдорадо». Притом статистика учитывает только период с января по август 2023 г., а ведь впереди еще предновогодний сезон покупок.

Фото: Dylan Calluy / Unsplash Чем больше таких устройств будет куплено, тем быстрее будет сокращаться аудитория российских офлайн- и онлайн-кинотеатров

Динамика роста продаж видеопроекторов в России, безусловно, впечатляет, однако ритейлер не привел абсолютные цифры, поэтому неизвестно, сколько именно таких устройств в натуральном выражении было продано за отчетный период. Следует отметить, что сами по себе видеопроекторы – устройства далеко не новые, их можно было купить для своего личного домашнего кинотеатра еще в начале ХХ века, но прямо-таки ажиотажным спросом они никогда не пользовались. К их преимуществам относится простота использования – источником изображения может служить хоть компьютер, подключенный по HDMI, хоть флешка. Многие современные модели и вовсе могут принимать сигнал по Wi-Fi, например, со смартфона.

Онлайн-ритейл не отстает

Пока онлайн-кинотеатры сокращают свой ассортимент под давлением иностранных правообладателей, а иногда и российских властей, онлайн-ритейлеры наращивают продажи проекторов. В Ozon за первые восемь месяцев 2023 г. они подскочили на 330% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., то есть более чем в три раза, пишут «Ведомости».

Аналогичную статистику приводит изданию и торговая площадка «Мегамаркет», до недавнего времени называвшаяся «Сбермегамаркет» – за отчетный период она продала на 336% проекторов больше, чем годом ранее. В «Ситилинке» и Wildberries рост продаж проекторов оказался пятикратным. «В январе – августе 2023 г. их (проекторов – прим. CNews) продажи на Wildberries в штуках выросли на 546% год к году, а экранов для проекторов – на 442%», – сообщили CNews представители торговой площадки. Статистику в натуральном выражении сервисы не раскрыли.

Тем не менее, некоторые данные о продажах проекторов на российском рынке все же имеются. Издание приводит статистику ИТ-холдинга Fplus, недавно пережившего ребрендинг – по его данным, за первые шесть месяцев 2023 г. россияне купили почти 65 тыс. проекторов. Рост продаж составил 82% год к году в натуральном выражении и 52% в финансовом – жители страны потратили на эти устройства $62,7 млн.

Фото: serhii_bobyk / FreePik Обычные кинотеатры так и не успели восстановиться после пандемии коронавируса. Теперь на их место приходят видеопроекторы

Логика в этом есть – в 2022 г. россиян против их воли лишили множества фильмов, в том числе и тех, которые без каких-либо ограничений могут смотреть даже жители соседних стран. Ответ простой – найти источник пиратского контента и начать смотреть фильмы дома при помощи видеопроектора, что, вероятно, и вызвало взрыв спроса на них.

Но продажи этих устройств в России оказались выше, чем даже в 2021 г., обратили внимание представители Fplus. Напомним, что весной 2020 г. Россия погрузилась в пандемию коронавируса со всеми вытекающими последствиями – принудительная самоизоляция, массовые увольнения и, в числе прочего, запрет на посещение кинотеатров. В итоге продажи проекторов в 2021 г. подскочили, но 2023 г. побил все рекорды в этом плане, еще даже не закончившись.

Китай и параллельный импорт – в помощь

В Fplus уверены, что наибольший рост спроса испытали на себе проекторы начального ценового сегмента. Представители холдинга рассказали изданию, что в России на них приходится в пределах 40% всех продаж.

В Wildberries сообщили CNews, что россияне чаще всего покупают проекторы азиатских производителей, причем отдают предпочтение брендам, официально приостановившим свою деятельность в России. В топе продаж – тайваньская Acer и корейская Samsung, бойкотирующие россиян с весны 2022 г., а также китайская Wanbo (очередная «дочка» Xiaomi). Техника первых двух брендов, вероятнее всего, завозится в страну по параллельному импорту.

Как защитить платформы контейнеризации на всех стадиях жизненного цикла Безопасность

В «М.Видео-Эльдорадо» покупатели чаще всего приобретают проекторы китайских вендоров Xgimi, Hisense, Nebula. В «Ситилинке», пишут «Ведомости», в топ-3, помимо упомянутых Xgimi и Acer, вошел российский бренд Cactus, а в Ozon самыми востребованными являются проекторы китайских марок Wanbo, Umiio и TouYinger, Xiaomi, Akenori и Ademy.

Притом на сокращение количества брендов проекторов российские ритейлеры не жалуются. Напротив, они подмечают, что их становится все больше благодаря Китаю.

Все еще дорогое удовольствие

Рост числа игроков на рынке, то есть взлет конкуренции, приводит к снижению цен, особенно благодаря китайским производителям Wanbo и Umiio, пишут «Ведомости». Однако качественный домашний проектор – это все еще очень дорого, если сравнивать с размерами зарплат в регионах. Средний чек хоть и сократился, но в «М.видео-Эльдорадо», к примеру, он все еще составляет 85 тыс. руб., хотя это вдвое меньше, чем в 2022 г. В «Ситилинке» средний чек снизился на 10%, в Ozon – на 12%.