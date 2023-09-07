Группа компаний «F+ tech-марвел» стала ИТ-холдингом Fplus

Группа «F+ tech-марвел» провела ребрендинг, чтобы, объединив все компании в ИТ-холдинг под единым названием Fplus, обозначить масштабы и амбиции бизнеса.

ИТ-холдинг включает производителя программно-аппаратных решений для корпоративного и госсектора Fplus (ранее F+ tech и F+ imaging), логистического оператора «Fplus логистика», производителей потребительской электроники под собственными торговыми марками Fplus (ранее F+ и Accesstyle), дистрибутора ИТ-оборудования и ПО «Марвел-дистрибуцию», розничную сеть магазинов устройств для умного дома «Всесмарт» и ряд других компаний.

Новый логотип бренда состоит из названия и четырехлучевого символа, в котором соединены два образа – Полярной звезды и компаса. Эта звезда – путеводный небесный знак, неизменный и стабильный, всегда указывающий на север. Компас – прибор, благодаря которому можно ориентироваться в пространстве, определять верное направление и находить путь. Это коррелирует с позиционированием ИТ-холдинга, который, во-первых, подчеркивает свое российское происхождение, так как Россия считается северной страной, а во-вторых, предлагает использовать свои знания и опыт в области создания ИТ-инфраструктуры, чтобы помочь партнерам и заказчикам сделать правильный выбор.

Новая айдентика Fplus

Написание бренда латинскими буквами является, с одной стороны, отражением отраслевого стандарта, а с другой, не ограничивает возможность сотрудничать с партнерами в других странах из-за языкового барьера. В ряде случаев возможна русификация: «Фплюс». Новый фирменный стиль и платформу бренда разработало московское агентство ADWISE.

«Выбранный нами слоган «Вместе мы в плюсе» выражает идею о том, что в сотрудничестве с Fplus выигрывают все стороны. Все потребители могут достигать большего, повышать качество жизни и развиваться, пользуясь нашими высокотехнологичными и надежными продуктами и сервисами», - отметил управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus Алексей Мельников.

Структуры холдинга развиваются самостоятельно и в синергии друг с другом. Пять лет назад появилось понимание, что импортозамещение как тренд рано или поздно станет одним из самых актуальных в России, поэтому был основан российский вендор инфраструктурного оборудования F+ tech. Сегодня в его портфеле широкая линейка собственных устройств, а также решений, созданных с ведущими отечественными разработчиками программных платформ. В ближайшее время будет значительно расширен ассортимент реестровых продуктов Fplus: до конца 2023 г. в Реестр войдут коммутаторы для ЦОД и корпоративные ноутбуки диагональю 14 и 15 дюймов, а в начале 2024 г. – печатное оборудование.

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Дистрибутор «Марвел» справился с заменой традиционных вендоров новыми российскими и азиатскими, перестроением логистических цепочек, урегулированием финансовых вопросов с зарубежными контрагентами, а также существенно нарастив портфель брендов в таких категориях, как крупная бытовая техника, программное обеспечение, информационная безопасность, персональное аудио, умный дом.

Новая айдентика Fplus

Собственные торговые марки потребительской электроники F+ и Accesstyle (теперь единый бренд Fplus) продолжили увеличивать долю рынка. Продажи ноутбуков F+ Flaptop перевалили за отметку 10 тыс. штук и достигли доли в 0,6% всего рынка, а модели i-series вошли в топ-3 самых продаваемых ноутбуков в стране в августе 2023 г. F+ в категории «кнопочные телефоны» по итогам первого полугодия 2023 г. занял 15,3% в штуках и 11% в деньгах. Электросамокаты Accesstyle за тот же период увеличили свою долю до 4% в штуках.

Сеть товаров умного дома «Всесмарт» уже имеет более 20 магазинов в Москве и Петербурге, до конца 2023 г. планируется открыть порядка 70 новых точек в городах-миллионниках. В начале 2023 г. было решено уйти от формата со стандартной выкладкой товара, а создать интерактивное торговое пространство, где можно сразу получить представление о том, как тот или иной предмет впишется в быт конкретного покупателя, получить консультацию по настройке оборудования, узнать, сколько времени или ресурсов оно ему сэкономит. Благодаря изменению похода к популяризации умного дома выход на окупаемость новых точек сократилась в несколько раз, а прирост выручки может возрастать дву- и трехкратно ежемесячно.

Глобальная цель ИТ-холдинга Fplus включает развитие существующих бизнесов, создание новых стратегических партнерств, использование возможных точек роста для того, чтобы стать одним из наиболее заметных участников отечественного ИТ-рынка и внести существенный вклад в развитие технологического суверенитета страны.