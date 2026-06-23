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Komatsu Комацу

Komatsu - Комацу

СОБЫТИЯ

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23.06.2026 В двух российских регионах протестируют беспилотные самосвалы, чтобы полностью отказаться от водителей 1
17.10.2024 «Цифра» поможет отслеживать качество вождения карьерной техники 1
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 1
15.12.2022 ГК «Цифра» представила систему для контроля загрузки и топлива карьерных самосвалов с возможностью интеграции ИИ 1
20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
31.05.2021 10 простых шагов: Как создать корпоративную 4G/5G-сеть 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
15.03.2019 «Комацу СНГ» внедрила налоговый мониторинг на базе «1С:Предприятие 8» 3
16.11.2017 Более 1900 участников приняли участие в бизнес-форуме «1С:ERP» 1
01.12.2016 ESET обеспечит защиту «Сумитек Интернейшнл» 1
14.11.2016 ИСТК защитилась от интернет-угроз с внедрением Eset NOD32 1
13.11.2015 Экскаваторы «РМ-Терекс» оснащаются мониторингом транспорта Omnicomm Online прямо на конвейере 1
11.06.2015 Дорогу роботам! 1
23.01.2015 «Комацу СНГ» приступила к внедрению «1С:CRM» 3
26.02.2014 В Москве состоялась информационная сессия «Влияние международного фактора на развитие электронного документооборота в России»: итоги 1
03.12.2013 Глава ФНС: необходимо доверять электронным документам с электронной подписью, как бумажным носителям 1
02.12.2013 Круглый стол «Возможности электронного документооборота для бизнеса»: итоги 1
23.11.2007 Подрядчик Audi и BMW займется автомагнитолами "Урал" 1
30.08.2007 НСЕ перешла на «Хомнет:Лизинг» 1

Публикаций - 19, упоминаний - 23

Komatsu и организации, системы, технологии, персоны:

9479 6
Hitachi - Хитачи 1499 3
Такском - Taxcom 253 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15502 2
ESET - ESET Software 1160 2
Цифра ГК 159 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 252 1
Омникомм - Omnicomm 172 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 137 1
Шахты 0 1
Ростех - РТ-Информ 147 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 415 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 132 1
LogistiX - Логистикс-Тех 78 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 87 1
ST - Системные технологии 74 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 40 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 1
Siemens AG - Siemens Group 2664 1
Северсталь ПАО - Северсталь Проект 3 1
ПИК ГК - ПИК Digital - ПИК Технологии 7 1
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 14 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 1
ТН Цифровая логистика 2 1
Shenzhen Hangsheng Electronics 3 1
Ростелеком 10850 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3301 1
SAP SE 5571 1
Amazon Inc - Amazon.com 3246 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3423 1
HP Inc. 5868 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9455 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3083 1
EY - Ernst & Young Global 386 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 1
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 47 1
1С-Рарус 968 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 183 1
Caterpillar - 92 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 369 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 149 2
Фаберлик - Faberlic 115 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 13 2
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 2
Почта России ПАО 2336 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 905 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 2
Газпром нефть 702 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 1
ВТБ Лизинг 73 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 125 1
РесурсТранс 16 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 35 1
Ford 432 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 102 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 210 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 1
Полипластик 21 1
Volkswagen Audi Group 230 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 74 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Mazda Motor Corporation 73 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
Абрау-Дюрсо 24 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 36 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Кристалл ОКБ АО - конструкторское бюро 2 1
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 12 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 72 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Цифровая логистика 19 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 244 2
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13604 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5533 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6497 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 170 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 803 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2860 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5390 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3405 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13813 8
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Оцифровка - Digitization 5124 2
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ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 425 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2700 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1041 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6154 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4563 1
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Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2621 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4333 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3560 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1861 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29526 1
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1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 13 2
1С:ERP Управление предприятием 812 2
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1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 688 1
Омникомм - Omnicomm Online 58 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1004 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
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Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 8 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 53 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 11 1
1С:Отчетность 19 1
1С:Бизнес-сеть 6 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 33 1
1С:Контрагент 7 1
Омникомм - Omnicomm LLS 30 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 22 1
ESET NOD32 Mail Security - NOD32 for Mail Servers - ESET Dynamic Mail Protection 28 1
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 36 1
Такском 1С 8 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
ESET NOD32 Remote Administrator Console 60 1
Омникомм - Omnicomm Optim 18 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 11 1
1С:Номенклатура 5 1
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Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 437 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 313 1
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1128 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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