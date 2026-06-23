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Komatsu Комацу
СОБЫТИЯ
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Komatsu и организации, системы, технологии, персоны:
|Меликджанян Александр 5 2
|Нестеров Алексей 174 1
|Кушнир Леонид 19 1
|Макаренко Екатерина 2 1
|Лебедев Владимир 91 1
|Моничев Алексей 4 1
|Спевак Сергей 12 1
|Безбородов Александр 7 1
|Николаева Ирина 6 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|Сивуха Дмитрий 3 1
|Ткачева Ольга 3 1
|Емельченков Сергей 141 1
|Григорян Гагик 8 1
|Еремина Елена 8 1
|Мартиросян Шушаник 6 1
|Капленко Андрей 2 1
|Емельянов Станислав 67 1
|Кислов Алексей 4 1
|Романов Александр 14 1
|Тупицын Александр 9 1
|Васильев Виктор 7 1
|Волкова Ольга 8 1
|Дронова Наталья 2 1
|Ростунова Ольга 1 1
|Пригожая Татьяна 1 1
|Клестова Александра 1 1
|Жданова Ирина 3 1
|Крылова Раиса 1 1
|Коршунов Александр 1 1
|Дрокова Ольга 1 1
|Прунцова Вера 1 1
|Неборако Екатерина 1 1
|Андреева Оксана 6 1
|Разумов Денис 2 1
|Овсянникова Ксения 6 1
|Соколов Егор 1 1
|Материкина Евгения 1 1
|Бебешко Елена 2 1
|Гатина Алена 1 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 313 1
|Calgary Herald 1 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1128 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452010, в очереди разбора - 728028.
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