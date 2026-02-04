Разделы

Андреева Оксана


СОБЫТИЯ


04.02.2026 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта 1
22.03.2022 Онлайн-конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2022» состоится 12 апреля 1
07.12.2021 Как ускорить маршрутизацию электронных документов 1
20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Андреева Оксана и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 260 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1082 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 124 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3153 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14538 1
9099 1
KPMG 270 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 1
ММК Информсервис 53 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 1
ST - Системные технологии 68 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 995 3
МКБ - Московский кредитный банк 619 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 2
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Biocodex - Биокодекс 11 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 47 1
Почта России ПАО 2263 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 1
Gett 87 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 504 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 355 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 144 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Татнефть 239 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 218 1
Газпром нефть 678 1
АльфаСтрахование СГ 359 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 284 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
Komatsu - Комацу 18 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
ВТБ Лизинг 69 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 356 1
РесурсТранс 16 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 33 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
Sova Capital 5 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 220 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 14 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Миррико - Mirrico 9 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3566 1
Электронный документ - Electronic document 1531 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13386 3
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 116 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18633 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6926 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 396 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 582 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1017 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 1
Маркировка - Marking 1235 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1202 1
Нотариат электронный - Electronic notary - Цифровизация нотариусов 22 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 336 1
Контроллинг 101 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10143 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31968 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 470 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5973 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 680 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1761 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1403 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 441 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 254 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 670 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 361 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7332 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1639 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3743 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 1
Sova Docs 2 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2376 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 621 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 227 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 1
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 13 1
Разумов Денис 2 2
Климова Анна 5 2
Лебедев Владимир 83 2
Григорян Гагик 8 2
Овсянникова Ксения 6 1
Соколов Егор 1 1
Материкина Евгения 1 1
Бебешко Елена 2 1
Гатина Алена 1 1
Броничев Руслан 1 1
Кузина Олеся 1 1
Середюк Анна 1 1
Лосев Виталий 1 1
Леонова Ольга 6 1
Королев Вадим 5 1
Михеева Нина 8 1
Лапшина Наталья 2 1
Дорская Анна 1 1
Самарина Анастасия 1 1
Ахметшин Рамиль 6 1
Жаворонков Максим 2 1
Рыбакова Анастасия 1 1
Долматова Елена 2 1
Джалладян Рафаел 3 1
Кушнир Леонид 19 1
Галкин Николай 124 1
Макаренко Екатерина 2 1
Спевак Сергей 12 1
Рыжий Алексей 6 1
Клопотовский Андрей 3 1
Михеев Дмитрий 40 1
Сивуха Дмитрий 3 1
Ткачева Ольга 2 1
Еремина Елена 8 1
Чепакин Андрей 27 1
Васильев Виктор 7 1
Волкова Ольга 7 1
Бахарева Дина 5 1
Дронова Наталья 2 1
Рогова Светлана 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158146 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13581 1
Украина 7812 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3255 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 487 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11780 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 371 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
