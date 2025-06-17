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Сбер Сберфакторинг Сбербанк Факторинг
СберФакторинг с 2014 года компания предоставляет комплекс услуг для предприятий, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. Решения и сервисы по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью компании доступны поставщикам и покупателям в любом регионе России. Для финансирования экспортных и импортных поставок СберФакторинг реализует сделки международного факторинга. СберФакторинг входит в Ассоциацию факторинговых компаний России, участвует в развитии финансовых услуг для малого и среднего предпринимательства.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 8 дел, на cумму 4 679 906 689 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation 188 1
|Костыгин Дмитрий 24 8
|Скигин Михаил 9 7
|Федоринов Сергей 25 7
|Васинкевич Михаил 18 7
|Морозов Олег 22 6
|Мейер Август 17 5
|Култыгин Леонид 5 4
|Соколова Екатерина 14 3
|Сивуха Дмитрий 3 3
|Зюба Вячеслав 4 3
|Бочкин Александр 36 3
|Глушак Андрей 5 3
|Ананьев Денис 7 2
|Канафин Байжан 4 2
|Цыганков Дмитрий 37 2
|Якимишин Андрей 2 2
|Омигов Антон 2 2
|Шепшелева Валерия 2 2
|Одинцова Оксана 2 2
|Панин Денис 5 2
|Пестов Александр 2 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Шепелева Валерия 1 1
|Вершков Сергей 5 1
|Греф Герман 431 1
|Егоров Даниил 23 1
|Рязанов Павел 7 1
|Иванченко Евгений 15 1
|Кушнир Леонид 19 1
|Макаренко Екатерина 2 1
|Лебедев Владимир 73 1
|Спевак Сергей 12 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|Ткачева Ольга 2 1
|Григорян Гагик 8 1
|Еремина Елена 7 1
|Васильев Виктор 7 1
|Волкова Ольга 7 1
|Дронова Наталья 2 1
|Ростунова Ольга 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8223 2
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
|РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 89 2
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 891 1
|РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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