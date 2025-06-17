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Сбер Сберфакторинг Сбербанк Факторинг

Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг

СберФакторинг с 2014 года компания предоставляет комплекс услуг для предприятий, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. Решения и сервисы по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью компании доступны поставщикам и покупателям в любом регионе России. Для финансирования экспортных и импортных поставок СберФакторинг реализует сделки международного факторинга. СберФакторинг входит в Ассоциацию факторинговых компаний России, участвует в развитии финансовых услуг для малого и среднего предпринимательства.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 4 679 906 689 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 4 679 906 689 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 1 057 219 399 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 «Норбит» перевела «СберФакторинг» на новую CRM 1
30.09.2024 Совладельцам «Юлмарта» за кражу 2 миллиардов у Сбербанка дали 3 и 4 года и отпустили 2
28.02.2024 ProcessTech 2024: состоялся масштабный митап по Process Mining и Task Mining 1
31.01.2024 «СберФакторинг» запускает программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty 3
17.01.2024 Михаил Лапин: 1С:CRM — современная интеллектуальная система, центральное звено клиентоориентированного бизнеса 1
09.10.2023 Почему все больше российских компаний начинают работать с технологией Process Mining 1
18.04.2023 СберФакторинг на треть ускорил процесс онбординга новых клиентов с Proceset 2
22.03.2023 Специалисты «1С» провели нагрузочное тестирование «1С:CRM» 1
23.12.2021 «Сбер» первым реализовал сделку по факторингу через API на цифровой платформе «Лайтхаус» 1
08.12.2021 Совладелец «Юлмарта» арестован из-за кражи более 2 миллиардов у Сбербанка 2
20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
13.11.2020 «Сберфакторинг» реализовала полностью бесконтактный факторинг 2
05.10.2020 Совладелец «Юлмарта» получил год тюрьмы 2
03.08.2020 «Сбербанк Факторинг» запустил цифровой сервис сбора платежей 2
07.04.2020 «Сбербанк факторинг» запускает сервис цифрового факторинга 2
19.02.2020 «Юлмарт» банкрот 2
16.12.2019 Рынок ЭДО идет по пути упрощения решений 1
22.11.2019 Последние дни регистрации на конференцию «Рынок ЭДО 2019» 1
29.10.2019 «Сбербанк факторинг» внедрил технологию проактивного факторинга 2
07.08.2019 «Сбербанк факторинг» внедрил автоверификацию поставок для клиентов ритейла 1
11.07.2018 «М.Видео» подключил новых участников к российскому коммерческому блокчейн-консорциуму 2
09.04.2018 «Корус Консалтинг СНГ» отчитался о росте чистой прибыли на 115% по итогам 2017 года 1
25.12.2017 Под Новый год «Юлмарт» отправит на улицу 3 тыс. сотрудников 2
04.12.2017 «Сбербанк Факторинг» пришел на площадку «Е-Факторинг» 1
13.10.2017 «М.Видео», «Сбербанк Факторинг» и «Альфа-Банк» создали коммерческий блокчейн-консорциум 1
11.10.2017 Основателя «Юлмарт» арестовали: Сбербанк обвинил его в мошенничестве 1
02.10.2017 Долг «Юлмарта» Сбербанку превысил 1,5 миллиарда. Апелляции безжалостно отклоняются 3
07.07.2017 Сбербанк отсудил у Ulmart 1,2 млрд 2
31.05.2017 Факторинговая площадка FactorPlat переходит на электронные УПД 1
26.03.2017 Российский ритейл переходит на онлайн-кассы и тестирует блокчейн 1
15.02.2017 «М.Видео» и «Сбербанк Факторинг» провели верификацию поставок через blockchain 1
27.01.2017 Объём профинансированных поставок на FactorPlat увеличился до 4 млрд руб. 1
04.10.2016 Объём профинансированных поставок на FactorPlat за 3 квартал 2016 превысил 3,7 млрд руб. 1

Публикаций - 33, упоминаний - 49

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 63 4
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 233 3
8517 3
Infomaximum - Инфомаксимум 38 3
ММК Информсервис 53 2
Documentolog - Документолог - Newinttech 6 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 556 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13304 2
Корус Консалтинг ГК 1264 2
1С-Рарус 901 2
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 39 2
Cisco Systems 5160 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Amazon Inc - Amazon.com 3053 1
LG Electronics 3641 1
IBM - International Business Machines Corp 9476 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
Rakuten 44 1
Google LLC 11975 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2970 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 239 1
ST - Системные технологии 66 1
Celonis 27 1
Ramax - Рамакс 117 1
1С-Битрикс - Bitrix 597 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 360 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 39 1
Системы документооборота 501 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7645 22
ГПБ - Газпромбанк 1110 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2538 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
БЭК - Балтийская энергетическая компания 5 4
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 277 3
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2896 3
МКБ - Московский кредитный банк 583 3
МСП Факторинг 11 3
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 3
ВТБ Факторинг 25 3
A&M - Alvarez & Marsal Holdings, LLC 13 3
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 90 2
Альфа-Банк 1801 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 899 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 491 2
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 2
X5 Group - Перекрёсток 579 2
Первоуральскбанк 4 2
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 18 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 55 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 278 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 476 2
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 2
Грейн холдинг УК - Grain Holding - Рязаньзернопродукт 6 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 484 2
Кремлевский Банк 5 2
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 40 1
Ferrero SpA - Ferrero Rocher - Ферреро Руссия 11 1
Walmart - Wal-Mart Stores 385 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 167 1
Лента - Сеть розничной торговли 2158 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1078 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 85 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 59 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1023 8
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 80 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 707 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2984 3
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 3
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 74 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5582 2
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3122 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 135 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 174 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12117 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3237 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4446 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 155 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 1
Судебная власть - Judicial power 2347 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4987 1
Linux Foundation 188 1
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Edisoft FactorPlat 18 3
Infomaximum - Proceset Process mining 35 3
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Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 325 2
1С:CRM 69 2
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СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 305 1
Documentolog Doculite 5 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Сбер - СберЛизинг - E-Leasing 4 1
Сбер - СберКорус - Корус Каталог 4 1
SAP FBT 1 1
Корус Консалтинг - Корус Pro Store - система управления товародвижением в несетевой рознице 1 1
Корус Консалтинг - Корус ОФД 4 1
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Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 92 1
Amazon Go 11 1
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Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 211 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
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CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 539 1
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4734 1
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 63 1
Lighthouse - Лайтхаус 4 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 528 1
Qsoft amoCRM 115 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 182 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 791 1
Галактика Diadoc 6 1
Костыгин Дмитрий 24 8
Скигин Михаил 9 7
Федоринов Сергей 25 7
Васинкевич Михаил 18 7
Морозов Олег 22 6
Мейер Август 17 5
Култыгин Леонид 5 4
Соколова Екатерина 14 3
Сивуха Дмитрий 3 3
Зюба Вячеслав 4 3
Бочкин Александр 36 3
Глушак Андрей 5 3
Ананьев Денис 7 2
Канафин Байжан 4 2
Цыганков Дмитрий 37 2
Якимишин Андрей 2 2
Омигов Антон 2 2
Шепшелева Валерия 2 2
Одинцова Оксана 2 2
Панин Денис 5 2
Пестов Александр 2 1
Гуцериев Михаил 111 1
Шепелева Валерия 1 1
Вершков Сергей 5 1
Греф Герман 431 1
Егоров Даниил 23 1
Рязанов Павел 7 1
Иванченко Евгений 15 1
Кушнир Леонид 19 1
Макаренко Екатерина 2 1
Лебедев Владимир 73 1
Спевак Сергей 12 1
Михеев Дмитрий 40 1
Ткачева Ольга 2 1
Григорян Гагик 8 1
Еремина Елена 7 1
Васильев Виктор 7 1
Волкова Ольга 7 1
Дронова Наталья 2 1
Ростунова Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17906 8
Кипр - Республика 571 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2532 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52651 3
Беларусь - Белоруссия 5854 2
Германия - Федеративная Республика 12795 2
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Казахстан - Республика 5662 1
Южная Корея - Республика 6740 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4084 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1177 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 714 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13416 1
Япония 13379 1
Великобритания - Виргинские Острова 232 1
Европа 24410 1
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Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 520 1
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