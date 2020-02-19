«Юлмарт» банкрот

Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал компанию «Юлмарт» банкротом. Ретейлер успешно существовал с 2008 г. по 2016 г., пока между его акционерами не возник конфликт на почве финансов, который в итоге и привел к банкротству всей компании.



Минус один ретейлер

Интернет-ретейлер «Юлмарт» (непубличное акционерное общество «Юлмарт», НАО) по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области признан банкротом. Этому предшествовала процедура наблюдения, под которую он попал в июне 2018 г.

«Прекратить процедуру наблюдения в отношении НАО “Юлмарт”. Признать его несостоятельным (банкротом)», – говорится в документе. Вердикт опубликован на сайте картотеки арбитражных дел (номер карточки А56-78582/2016). В документе также сказано, что в отношении ретейлера вводится процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев.

Восемь лет успеха и первые проблемы

«Юлмарт» был основан в 2008 г., и по итогам 2013 г. объем его продаж превысил $1 млрд. Это позволило ретейлеру занять первое место в рейтинге «20 крупнейших онлайн-магазинов России» российского Forbes.

Всего за четыре года владельцы довели «Юлмарт» до банкротства

Масштабные финансовые проблемы у компании начались в 2016 г. в связи с разногласиями акционеров. Один из основных акционеров компании и председатель совета директоров «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, которому на тот момент принадлежало 31,6% компании, предложил Михаилу Васинкевичу, удерживавшему 38,5% акций, внести в капитал компании дополнительные $30 млн. Васинкевич ответил отказом и попутно обратился в лондонский суд с требованием выкупа своей доли.

Также в декабре 2016 г. Васинкевич инициировал назначение управляющей компанией магазина международной структуры Alvarez & Marsal, специализирующейся на антикризисном управлении. Косыгин выступил против этого.

Усугубление ситуации

Из-за конфликта компанию покинул гендиректор Сергей Федоринов, после чего Ulmart стали сотрясать одно за другим судебные разбирательства. В суде Кипра был наложен арест на активы Ulmart Holdings – головной структуры Ulmart. По утверждению Васинкевича, это сделал Михаил Скигин – партнер Костыгина.

В Санкт-Петербурге судебные приставы арестовали имущество самого Васинкевича на сумму 555 млн руб. Сделано это было по иску Костыгина. Он вместе с Васинкевичем были поручителями по кредиту, взятому Ulmart в Газпромбанке. Кредит не был погашен, в связи с чем задолженность пришлось целиком закрывать Костыгину, который затем потребовал от Васинкевича погасить его долю от данного кредита.

С конца 2016 г. серьезные претензии к Ulmart стали выдвигать и банковские кредиторы. В частности, требования о банкротстве ряда структур Ulmart планировал подать банк «Уралсиб», задолженность ритейлера перед которым на тот момент составляла 765 млн руб. Однако весной 2017 г. стороны достигли соглашения о реструктуризации данной задолженности.

К лету 2017 г. у «Юлмарта» назрел конфликт со Сбербанком. «Сбербанк-факторинг» (дочернее общество Сбербанка) выиграло в Арбитражном суде Москвы иск к НАО «Юлмарт» (одна из структур интернет-магазина Ulmart) о взыскании задолженности на сумма 780 млн руб., сообщает агентство «Интерфакс». Данная сумма включала в себя основную задолженность на 706 млн руб. и пени.

Ранее Арбитражным судом Москвы был удовлетворен другой иск «Сбербанк-факторинга» к НАО «Юлмарт» – на 440 млн руб. То есть всего Сбербанк на тот момент времени отсудил у Ulmart 1,2 млрд руб.

Арест Костыгина и увольнение персонала

К началу октября 2017 г. долг «Юлмарта» Сбербанку превысил 1,5 млрд руб., а спустя еще несколько дней, 11 октября 2017 г., состоялся арест Дмитрия Костыгина. Бизнесмен был задержан Следственным комитетом на двое суток.

Также утром 11 октября 2017 г. сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели обыски у Костыгина, у одного из кредиторов данной компании Олега Морозова и у бывшего гендиректора «Юлмарта» Сергея Федоринова. Обыски прошли в их жилых квартирах.

Следственные действия происходили в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению Сбербанка. Банк обвинил их в мошенничестве при получении кредита на сумму более 1 млрд руб.

В конце декабря 2017 г. стало известно о массовых сокращениях в «Юлмарте». Как сообщал CNews, около 3000 работников были вынуждены уволиться по собственному желанию с 29 декабря 2017 г. Представители компании назвали сокращения «не такими уж масштабными».

Процедура наблюдения и банкротство Васинкевича

По решению арбитража Санкт-Петербурга процедура наблюдения в отношении НАО «Юлмарт» была инициирована в июне 2018 г. В октябре 2018 г. Михаил Васинкевич был признан банкротом по иску Дмитрия Костыгина (номер дела А56-119160/2017).

Данный иск был подан в декабре 2017 г. Костыгин требовал от партнера долг в размере 405 млн руб., которые Костыгин выплатил по кредиту в 555 млн руб. в Газпромбанке. Сам Костыгин на момент признания Васинкевича банкротом находился под следствием по делу о мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) в связи с обвинением Сбербанка.

Банкротству НАО «Юлмарт» предшествовало еще одно событие. 13 января 2020 г. компания ООО «Юлмарт», на которое еще в 2017 г. владельцы ретейлера перевели всю операционную деятельность, подало заявление о собственном банкротстве.