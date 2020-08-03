«Сбербанк Факторинг» запустил цифровой сервис сбора платежей

Во II квартале 2020 г. «Сбербанк Факторинг» запустил сервис сбора платежей для поставщиков. Это решение, которое позволяет сфокусироваться на бизнесе, не отвлекаясь на непрофильные задачи. С его помощью поставщик может решить вопросы, связанные с контролем финансовой дисциплины покупателей и управлением дебиторской задолженностью.

Сервис позволяет отследить сроки исполнения обязательств дебиторов по оплатам и в целом повысить прозрачность при работе с покупателем. Контроль выплат и напоминание дебиторам о необходимости погашения задолженности осуществляет непосредственно «Сбербанк Факторинг». Информация о статусе, ходе транзакций, данные по поставкам и отчёты о состоянии дебиторской задолженности отражаются в личном кабинете клиента на цифровой платформе «Сбербанк Факторинг Онлайн».

«Работа с дебиторской задолженностью требует планирования и четко выстроенного процесса управления риском неплатежей. Поэтому мы создали удобный сервис для управления договорными обязательствами. Система позволяет вести анализ выставленных счетов, как оплаченных, так и не оплаченных со стороны контрагентов, оценить существующих и потенциальных покупателей и в целом оптимизировать издержки за счет аутсорсинга управления дебиторской задолженностью», – отметил Денис Максименко, директор управления кредитного анализа.