Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Сбербанк факторинг» запускает сервис цифрового факторинга

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Сбербанк факторинг» объявляет о запуске цифрового факторинга — полностью дистанционного сервиса для финансирования оборотных средств.

Предприниматели могут оставить свою заявку на сайте www.sberbank-factoring.ru, после загрузки документов на платформе «Сбербанк факторинг онлайн» заключить договор факторинга и начать операционное обслуживание. Подписание документов в сервисе происходит с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Для работы на платформе также подходит любая УКЭП, которую предприниматели используют при сдаче бухгалтерских документов в налоговую инспекцию.

В «Сбербанк факторинг онлайн» поставщики могут в дистанционном режиме загружать документы и реестры поставок, подписывать договоры факторинга и трехсторонние уведомления, запрашивать финансирование, формировать для бухгалтерии отчеты по факторингу. Сервис цифрового факторинга в дальнейшем будет расширять функционал, полезный для всех участников сделки. Во II квартале 2020 года для покупателей станет доступна опция подписи уведомлений по ссылке, а также интеграция с ERP-системами предприятия. Клиенты Сбербанка — пользователи приложения СББОЛ — смогут оформить заявку на факторинг путем бесшовного перехода на платформу, а также работать с любыми продуктами банка в едином окне.

Александр Пестов, управляющий директор по продажам и развитию «Сбербанк факторинг», сказал: «Текущая непростая ситуация в мировой экономике еще раз подтвердила важность и необходимость цифровых сервисов, благодаря им бизнес может получать финансирование и не останавливать свою работу. Подключиться к цифровому факторингу просто — предприятию необходимо владеть любой УКЭП и зарегистрироваться на платформе».

Другие материалы рубрики

Едва оправившийся «Техносерв» рискует лишиться 5,5 миллиарда

CNews переводит свои самые интересные конференции в онлайн. Регистрация

Американская ИТ-компания сделала «беспрецедентные шаги», чтобы ее ПО вошло в миллиардный проект Сбербанка

ВТБ и «Ростелеком» создали компанию для работы с большими данными

ИТ-тендер ВТБ на 15 миллиардов породил «сверхажиотажный спрос»

ВТБ выпустил бесплатную мобильную бухгалтерию для ИП со счетами в любом банке

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы

Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом

Как правильно организовать освещение на рабочем месте

Обзор Eufy RoboVac L70 Hybrid: говорящий робот-пылесос
Показать еще

Наука

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно
Показать еще
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках