«Сбербанк факторинг» запускает сервис цифрового факторинга

«Сбербанк факторинг» объявляет о запуске цифрового факторинга — полностью дистанционного сервиса для финансирования оборотных средств.

Предприниматели могут оставить свою заявку на сайте www.sberbank-factoring.ru, после загрузки документов на платформе «Сбербанк факторинг онлайн» заключить договор факторинга и начать операционное обслуживание. Подписание документов в сервисе происходит с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Для работы на платформе также подходит любая УКЭП, которую предприниматели используют при сдаче бухгалтерских документов в налоговую инспекцию.

В «Сбербанк факторинг онлайн» поставщики могут в дистанционном режиме загружать документы и реестры поставок, подписывать договоры факторинга и трехсторонние уведомления, запрашивать финансирование, формировать для бухгалтерии отчеты по факторингу. Сервис цифрового факторинга в дальнейшем будет расширять функционал, полезный для всех участников сделки. Во II квартале 2020 года для покупателей станет доступна опция подписи уведомлений по ссылке, а также интеграция с ERP-системами предприятия. Клиенты Сбербанка — пользователи приложения СББОЛ — смогут оформить заявку на факторинг путем бесшовного перехода на платформу, а также работать с любыми продуктами банка в едином окне.

Александр Пестов, управляющий директор по продажам и развитию «Сбербанк факторинг», сказал: «Текущая непростая ситуация в мировой экономике еще раз подтвердила важность и необходимость цифровых сервисов, благодаря им бизнес может получать финансирование и не останавливать свою работу. Подключиться к цифровому факторингу просто — предприятию необходимо владеть любой УКЭП и зарегистрироваться на платформе».