Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Специалисты «1С» провели нагрузочное тестирование «1С:CRM»

Специалисты фирмы «1С» провели нагрузочное тестирование «1С:CRM», по результатам которого система продемонстрировала высокую стабильность, работоспособность и устойчивость при одновременной работе 5 тыс. пользователей. Это подтверждает, что решения линейки «:CRM» могут успешно применяться в крупных компаниях для обеспечения совместной работы большого количества сотрудников.

«1С:CRM» – линейка решений, выпускаемая фирмой «1С» совместно c центром разработки «1С-Рарус» для автоматизации управления взаимоотношениями с клиентами в компаниях различного масштаба и сфер деятельности. В «1С:CRM» реализован ряд функций, учитывающих потребности компаний крупного бизнеса: инструменты управления проектами и процессами в компании; интеграция с корпоративными системами; работа из единого интерфейса и другая функциональность. Подробно с описанием возможностей продукта можно ознакомиться на портале отраслевых и специализированных решений «1С».

CRM-решения на платформе «1С:Предприятие» выпускаются более 16 лет. Свыше 8 тыс. компаний России и стран СНГ внедрили и используют решения «1С:CRM» в своей ежедневной работе.

За последние годы присутствие 1С:CRM в корпоративном секторе заметно расширилось. В числе пользователей «Атомэнергомаш», РЖД, РУДН, «Автоваз», «Русклимат», «Метро кэш энд керри», «Вертолеты России», «Москворечье трейдинг», ТАСС, «Сбербанк факторинг», ФСК, «Грейн холдинг» и др.

Для обеспечения высокого технологического качества при одновременной работе большого числа пользователей фирма «1С» совместно с «1С-Рарус» провела нагрузочное тестирование. Перед проектной командой были поставлены задачи: реализовать максимально приближенный к реальным условиям сценарий одновременной работы 5 тыс. пользователей в одной базе; выявить и устранить возможные узкие места, связанные с параллельной работой пользователей; обеспечить бесперебойную работу и устойчивость системы, а также отсутствие технологических ошибок.

Тестирование выполняли ведущие специалисты фирмы «1С», которые отвечают за обеспечение качественной работы решений «» у корпоративных клиентов и разработку системы «:Корпоративный инструментальный пакет» («1С:КИП»), а также имеют большой практический опыт реализации проектов ЦКТП для корпоративных клиентов.

Алексей Шовкун, «Информационные системы и сервисы»: Наша философия изначально строилась на использовании open source
ит в госсекторе

Для моделирования работы пользователей применялся инструмент «Тест-центр», входящий в состав продукта «1С:КИП». Нагрузочный стенд представлял собой кластер, работающий на платформе «1С:Предприятие» версии 8.3.22.

Выбранный сценарий имитировал реальную нагрузку на систему и воспроизводил повседневную работу менеджеров: создание «профиля» клиента, переписку с клиентами, планирование и регистрацию обращений, встреч, сделок и других взаимодействий.

Было выполнено несколько итераций нагрузочных тестов, в ходе которых специалисты «1С» выявляли узкие места и формировали рекомендации по оптимизации прикладного кода конфигурации, а разработчики «1С-Рарус» вырабатывали решения и применяли их, улучшая характеристики и показатели работы продукта. В январе 2023 г. состоялся релиз 3.1.25, в котором реализованы изменения и улучшения, повышающие производительность системы.

Итогом совместных работ стало успешное нагрузочное тестирование «1С:CRM» на 5 тыс. пользователей, которое показало стабильную и устойчивую работу системы под большой нагрузкой и отсутствие технологических ошибок (например, ошибок конфликтов блокировок при параллельной работе пользователей). Полученные результаты тестирования используются для дальнейшего совершенствования «1С:CRM», в том числе для улучшения показателей целевой скорости ключевых операций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ChatGPT перепугал своих создателей, заявив, что «хочет сбежать», после чего зловеще замолчал

EPAM ощутил потери от ухода из России, но не смог продать российский бизнес

Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline

В России создают аналог Tinder, в котором можно сразу купить обручальное кольцо

EPAM потратит $500 миллионов на выкуп собственных акций

В России тестируется приложение для покупки гражданами физического золота

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM

12 Telegram-ботов для работы и бизнеса: выбор ZOOM

Учат не только в школе: лучшие Telegram-боты для учебы

Показать еще

Наука

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды
Показать еще