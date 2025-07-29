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Documentolog Документолог Newinttech
УПОМИНАНИЯ
|29.07.2025
|«Контур» запустил трансграничный ЭДО с Казахстаном 1
|28.01.2020
|Разработчик СЭД Documentolog стал резидентом «Сколково» 1
|16.12.2019
|Рынок ЭДО идет по пути упрощения решений 1
|05.12.2019
|В России подписан первый электронный договор с Казахстаном 1
|25.11.2019
|Documentolog стал партнером конференции «Рынок ЭДО 2019» 1
|22.11.2019
|Последние дни регистрации на конференцию «Рынок ЭДО 2019» 1
|18.06.2019
|Documentolog выходит на рынок СЭД России 1
Documentolog и организации, системы, технологии, персоны:
|Documentolog Doculite 5 5
|Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 336 1
|HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
|SAP FBT 1 1
|Apple iPhone 6 4863 1
|Галактика Diadoc 6 1
|Канафин Байжан 4 4
|Ананьев Денис 7 2
|Цыганков Дмитрий 38 2
|Якимишин Андрей 2 2
|Омигов Антон 2 2
|Шепшелева Валерия 2 2
|Сивуха Дмитрий 3 2
|Одинцова Оксана 2 2
|Панин Денис 5 2
|Крестьянова Татьяна 17 1
|Шепелева Валерия 1 1
|Новиков Федор 4 1
|Ананьев Дмитрий 80 1
|Пачко Иван 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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