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Documentolog Документолог Newinttech

Documentolog - Документолог - Newinttech

УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 «Контур» запустил трансграничный ЭДО с Казахстаном 1
28.01.2020 Разработчик СЭД Documentolog стал резидентом «Сколково» 1
16.12.2019 Рынок ЭДО идет по пути упрощения решений 1
05.12.2019 В России подписан первый электронный договор с Казахстаном 1
25.11.2019 Documentolog стал партнером конференции «Рынок ЭДО 2019» 1
22.11.2019 Последние дни регистрации на конференцию «Рынок ЭДО 2019» 1
18.06.2019 Documentolog выходит на рынок СЭД России 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Documentolog и организации, системы, технологии, персоны:

ММК Информсервис 53 2
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 63 2
Ростелеком 10056 1
Cisco Systems 5174 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1182 1
8610 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1044 1
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 1
Газинформсервис - ГИС 335 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7795 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 93 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 280 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 62 2
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 33 2
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 18 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
Ferrero SpA - Ferrero Rocher - Ферреро Руссия 11 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 42 1
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 22 1
Казпочта - Қазпошта - Qazpost 20 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3018 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 880 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3173 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12993 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22167 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15842 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32546 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16459 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 365 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10908 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3330 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 931 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3181 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2543 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2178 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4038 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2479 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5012 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1301 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14179 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25216 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5915 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4254 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13070 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7908 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24945 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1219 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 641 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11767 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7029 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1205 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1234 1
Оцифровка - Digitization 4772 1
Электронный документ - Electronic document 1500 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12485 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 141 1
Оповещение и уведомление - Notification 5039 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 424 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1220 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 298 1
Documentolog Doculite 5 5
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 336 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
SAP FBT 1 1
Apple iPhone 6 4863 1
Галактика Diadoc 6 1
Канафин Байжан 4 4
Ананьев Денис 7 2
Цыганков Дмитрий 38 2
Якимишин Андрей 2 2
Омигов Антон 2 2
Шепшелева Валерия 2 2
Сивуха Дмитрий 3 2
Одинцова Оксана 2 2
Панин Денис 5 2
Крестьянова Татьяна 17 1
Шепелева Валерия 1 1
Новиков Федор 4 1
Ананьев Дмитрий 80 1
Пачко Иван 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 7
Казахстан - Республика 5701 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18071 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14320 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17682 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44636 1
Беларусь - Белоруссия 5907 1
Индия - Bharat 5588 1
Украина 7706 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 402 1
Китай - Шанхай 794 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53358 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11412 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6026 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49846 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6458 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1015 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 214 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7677 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6168 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25122 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2849 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5813 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8064 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 438 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 326 1
TAdviser - Центр выбора технологий 412 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2081 2
Zerde Digital Bridge Awards 2 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374576, в очереди разбора - 747779.
Создано именных указателей - 179351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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