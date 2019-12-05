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В России подписан первый электронный договор с Казахстаном

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Между Россией и Казахстаном подписан первый электронный договор, его заключил казахстанский разработчик СЭД Documentolog со своим российским контрагентом – коммуникационным агентством The Mellows (ООО «Новые инфоомационные технологии». Об этом генеральный директор казахстанской ит-компании Байжан Канафин сообщил в ходе ежегодной конференции Documentolog Technology Conference 4 декабря в Нур-Султане.

Договор подписан в облачной системе ЭДО Doculite, которая позволяет сторонам обмениваться юридически значимыми электронными документами, даже если они находятся в разных странах.

«Специфика нашей работы такова, что возможность работать с документами удаленно без привязки к офису и бумажным носителям для нас очень важна. Если такая практика будет широко распространена, то мы сможем не только экономить на офисах и курьерских услугах, но и тратить в разы меньше времени на организационные вопросы», - сказал руководитель агентства The Mellows Иван Пачко.

По данным посольства РФ в Казахстане, товарооборот Казахстана и России по итогам 2018 года вырос на 7,2% и составил $17,6 млрд. При этом экспорт вырос на 11,3%, до $5,2 млрд, импорт — $12,4 млрд (рост на 5,6%). Россия является лидером по объему импорта в Казахстан — 37,3%.

Documentolog является лидером на рынке систем электронного документооборота в Казахстане, первая реализовала систему обмена электронными документами с государственными органами республики. На рынке России компания работает с 2019 года.



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