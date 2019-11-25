Безопасность
Кибербезопасность считают стратегическим вопросом лишь в каждой пятой компании мира
Безопасность
Как взламывают компании? Схема
ИТ-бизнес
Офисная печать: когда скупой платит дважды или обратная сторона экономии

Спецпроекты

Documentolog стал партнером конференции «Рынок ЭДО 2019»

Интеграция Бизнес-приложения Документооборот Облака

Казахстанский разработчик системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов Documentolog примет участие в конференции «Рынок ЭДО 2019» в качестве главного партнера. Генеральный директор компании Байжан Канафин выступит с докладом и расскажет о том, чего ждать клиентам от поставщиков «безбумажных» решений в ближайшие годы, сравнит рынки ЭДО России и Казахстана, а также расскажет про новые тенденции в электронном документообороте на примере СЭД Documentolog.

Documentolog — лидер рынка Казахстана в своем сегменте. Компания оказывает услуги по разработке, внедрению и сопровождению программных продуктов на основе собственной платформы Documentolog.

Услугами компании пользуется более 7 тыс. предприятий, включая национальные холдинги, государственные и квазигосударственные, а также частные компании различных отраслей – всего более 300 тыс. пользователей, 92% из которых используют Documentolog по модели SaaS.

В 2018 г. компания Documentolog была признана «Лучшей IT-компанией» Казахстана и получила премию Digital Bridge Awards. Летом 2019 г. компания стала победителем по итогам конкурса по выбору поставщика СЭД для Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимали участие поставщики из Китая и Индии.

На российский рынок компания выходит с двумя продуктами:

  • с флагманским продуктом СЭД Documentolog, который включает в себя решения: «Общий документооборот», «Кадровый документооборот», «Управление договорами», «Управление внутренней нормативной документацией», «Заседание коллегиальных органов», «Оценка персонала», «Электронный архив» и другие. Более того, компания разработала собственную методологию внедрения системы Documentolog Project Implementation, которая позволяет развернуть систему за две недели;
  • с облегченной версией системы – СЭД Documentolog Lite (Doculite), нацеленной на компании с количеством пользователей до 50 человек и включающую в себя самые востребованные бизнес-процессы. Doculite можно развернуть самостоятельно за 30 минут и сразу приступить к работе.

Также на конференции Documentolog также расскажет о новых направлениях, над которыми сейчас работает: искусственный интеллект, голосовой помощник нового поколения, международный обмен электронными документами и многое другое.



Другие материалы рубрики

Из Реестра российского ПО изгнали офисный пакет с «нечестным» кодом

Разработчики «Моего офиса» зачистили интернет от записей о задержках зарплат

ТУРБО выпустил бизнес-ПО для «поколения Z»

Стартовала колоссальная закупка отечественного ПО для госорганов

В России впервые внедрен робот, который подбирает персонал по местоположению

Российские разработчики военных вертолетов меняют САПР одной страны НАТО на ПО другой страны НАТО

Техника

Лучшие приставки Smart TV 2019 года: выбор ZOOM

Обзор столов с регулировкой высоты Levado: решение для работы сидя и стоя

Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM
Показать еще
Взгляд месяца

Идея внутренней разработки себя не оправдала

Наталия Оржевская

директор центра управления командами, «Диасофт»

Профиль месяца

Искусственный интеллект стал полумифическим понятием

Сергей Поляков

ИТ-директор Альфа-Банка

Почему снижается доступность данных в СХД? Что мешает массовому запуску 5G Как вендор может помочь заказчикам организовать собственное производство IT-решений