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Ананьев Денис
Ананьев Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Бычков Александр 40 3
|Батай Илья 55 3
|Иванов Сергей 388 3
|Залманов Андрей 37 3
|Яковлев Александр 23 3
|Цыганков Дмитрий 37 3
|Перепелкин Вадим 3 3
|Никиточкин Иван 3 2
|Белоусов Максим 108 2
|Канафин Байжан 4 2
|Лукашкин Сергей 26 2
|Бова Светлана 7 2
|Якимишин Андрей 2 2
|Омигов Антон 2 2
|Шепшелева Валерия 2 2
|Сивуха Дмитрий 3 2
|Копысов Виталий 63 2
|Минофьев Сергей 8 2
|Одинцова Оксана 2 2
|Панин Денис 5 2
|Аглицкий Антон 5 2
|Цыганов Вячеслав 67 1
|Гоц Роман 47 1
|Лобас Аркадий 33 1
|Щербинин Сергей 13 1
|Сирота Юрий 67 1
|Рыбаков Александр 29 1
|Сабынин Андрей 36 1
|Рахманкулов Рамиль 9 1
|Крестьянова Татьяна 17 1
|Петерсон Дмитрий 10 1
|Гузовский Денис 68 1
|Савов Светлин 2 1
|Самедов Тимур 21 1
|Солодилин Валентин 2 1
|Скогорев Алексей 8 1
|Микрюков Алексей 1 1
|Пятков Иван 27 1
|Дудницкий Владимир 5 1
|Овчинникова Евгения 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 173134.
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