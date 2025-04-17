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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173134
ИКТ 13468
Организации 10544
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Мероприятия 847

Ананьев Денис



17.04.2025 Каких успехов удалось добиться в результате цифровой трансформации 1
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 1
28.02.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 2
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 2
16.12.2019 Рынок ЭДО идет по пути упрощения решений 1
22.11.2019 Последние дни регистрации на конференцию «Рынок ЭДО 2019» 1
04.12.2018 Как перейти на юридически значимый электронный документооборот 2

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Ананьев Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9862 2
SAP SE 5317 2
8386 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 2
ММК Информсервис 52 2
Documentolog - Документолог - Newinttech 6 2
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 63 2
SimbirSoft - СимбирСофт 81 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1026 2
Cisco Systems 5143 1
Accenture plc 684 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1168 1
Oracle Corporation 6749 1
Корус Консалтинг ГК 1240 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 1
Directum - Директум 1110 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 26 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 227 1
Brother - Brother Industries - Бразер 200 1
Cloudera 58 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
M-Files 5 1
Google LLC 11904 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 35 1
FTS Russia - ФТС Макономи 3 1
Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7503 6
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 88 6
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 3
Альфа-Капитал УК 107 3
Альфа-Банк 1788 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2856 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1213 2
NanduQ - Qiwi 997 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 273 2
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 2
Руснарбанк КБ 9 2
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 17 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 213 2
ВТБ - Почта Банк 470 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2461 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1056 1
ПСБ - Промсвязьбанк 868 1
Ак Барс Банк 272 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 252 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 245 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 63 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Ferrero SpA - Ferrero Rocher - Ферреро Руссия 11 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 19 1
РЖД ТД - Торговый дом 7 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2944 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2011 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14422 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6775 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12749 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2114 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5579 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1520 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3913 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4834 3
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 344 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5392 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1060 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10499 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3343 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 174 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2532 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24580 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 2
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1193 2
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 110 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1281 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 24 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2386 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 870 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2514 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4091 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3065 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4022 2
Оцифровка - Digitization 4642 2
Электронный документ - Electronic document 1476 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 498 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4215 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1095 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1931 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16026 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2990 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 696 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 338 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 317 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 737 1
FlexSoft - FXL Core System 4 1
Atos Bull Sequana 27 1
Documentolog Doculite 5 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 169 1
Сбер - E-invoicing ЭДО 3 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
SAP FBT 1 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
Atos Bull Escala 13 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
FlexSoft - FXL Data Force 5 1
FlexSoft - FXL VaBank - Ва-Банк АБС 9 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 259 1
IBM Mainframe z/OS 62 1
Галактика Diadoc 6 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1098 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 277 1
Бычков Александр 40 3
Батай Илья 55 3
Иванов Сергей 388 3
Залманов Андрей 37 3
Яковлев Александр 23 3
Цыганков Дмитрий 37 3
Перепелкин Вадим 3 3
Никиточкин Иван 3 2
Белоусов Максим 108 2
Канафин Байжан 4 2
Лукашкин Сергей 26 2
Бова Светлана 7 2
Якимишин Андрей 2 2
Омигов Антон 2 2
Шепшелева Валерия 2 2
Сивуха Дмитрий 3 2
Копысов Виталий 63 2
Минофьев Сергей 8 2
Одинцова Оксана 2 2
Панин Денис 5 2
Аглицкий Антон 5 2
Цыганов Вячеслав 67 1
Гоц Роман 47 1
Лобас Аркадий 33 1
Щербинин Сергей 13 1
Сирота Юрий 67 1
Рыбаков Александр 29 1
Сабынин Андрей 36 1
Рахманкулов Рамиль 9 1
Крестьянова Татьяна 17 1
Петерсон Дмитрий 10 1
Гузовский Денис 68 1
Савов Светлин 2 1
Самедов Тимур 21 1
Солодилин Валентин 2 1
Скогорев Алексей 8 1
Микрюков Алексей 1 1
Пятков Иван 27 1
Дудницкий Владимир 5 1
Овчинникова Евгения 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14216 3
Беларусь - Белоруссия 5783 2
Казахстан - Республика 5612 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17697 1
Украина 7652 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1372 1
Израиль 2746 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5871 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13916 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 394 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1660 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24552 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6061 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7854 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6286 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16596 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2156 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 76 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 392 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1098 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11138 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6322 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2788 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4522 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6041 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5611 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7093 1
Экономический эффект 1099 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1934 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5756 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 401 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2481 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 258 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1263 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 982 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 310 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 803 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 3
IDC - International Data Corporation 4914 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2056 5
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354005, в очереди разбора - 759378.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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