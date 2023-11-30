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Галактика Diadoc
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 7, упоминаний - 9
Галактика Diadoc и организации, системы, технологии, персоны:
|Токарева Ольга 4 1
|Слободин Виталий 28 1
|Крамина Светлана 1 1
|Калашникова Наталья 7 1
|Ананьев Дмитрий 83 1
|Ананьев Денис 7 1
|Комиссаров Дмитрий 248 1
|Канафин Байжан 4 1
|Цыганков Дмитрий 38 1
|Барановский Александр 5 1
|Марушкевич Андрей 8 1
|Якимишин Андрей 2 1
|Омигов Антон 2 1
|Шепелева Валерия 1 1
|Шепшелева Валерия 2 1
|Сивуха Дмитрий 3 1
|Парфенов Сергей 13 1
|Венцлавович Елена 41 1
|Одинцова Оксана 2 1
|Ford Henry - Форд Генри 20 1
|Панин Денис 5 1
|Попов Геннадий 21 1
|Chambers John - Чемберс Джон 123 1
|Лазарев Николай 21 1
|Шелковников Евгений 39 1
|Шатунов Илья 10 1
|Литвиненко Анастасия 14 1
|Комиссаров Кирилл 8 1
|Лутковский Роман 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.