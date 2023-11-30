Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Галактика Diadoc

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.11.2023 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 1
16.12.2019 Рынок ЭДО идет по пути упрощения решений 1
31.05.2019 Легкие СЭД эволюционируют в промышленные ECM-системы 1
28.03.2017 «Галактика» разработала интеграционный комплекс для ЭД «Галактика.Diadoc» 3
12.08.2015 «Дом.ru Бизнес» расширяет возможности электронного документооборота 1
08.04.2013 Сервис объединенных коммуникаций Tekmi интегрирован с системой ЭДО «Диадок» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Галактика Diadoc и организации, системы, технологии, персоны:

9594 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
Такском - Taxcom 256 3
SAP SE 5601 2
Cisco Systems 5372 2
Microsoft Corporation 25775 2
Oracle Corporation 7074 2
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 66 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 2
Yandex - Яндекс 9216 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
Эвотор - Evotor 231 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
ММК Информсервис 69 1
Documentolog - Документолог - Newinttech 9 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 108 1
Белореченское СХАО 6 1
РВК ФПИ - Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании 25 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Альфа-Банк 1979 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Carlsberg Group 26 1
ФосАгро 176 1
ВТБ Лизинг 73 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 35 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Ferrero SpA - Ferrero Rocher - Ферреро Руссия 13 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 1
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 19 1
Микояновский мясокомбинат 8 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 429 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Оцифровка - Digitization 5185 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 3
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 2
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 196 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 264 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 408 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 2
Электронный документ - Electronic document 1579 2
Оповещение и уведомление - Notification 5945 2
Файловое хранилище - File storage - Файловая сеть - File Area Network - Файловый сервер - File server 235 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 885 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 686 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 2
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 33 2
Microsoft Azure 1526 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 1
НКТ - Р7-Офис 543 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
Apache OpenOffice 490 1
Documentolog Doculite 5 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
SAP FBT 1 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
Архивный фонд РФ 115 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 33 1
СКБ Контур - Docrobot FactorEx ЭДО-факторинга 13 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 63 1
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 35 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 1
СКБ Контур - Docrobot Logistics 2 1
Токарева Ольга 4 1
Слободин Виталий 28 1
Крамина Светлана 1 1
Калашникова Наталья 7 1
Ананьев Дмитрий 83 1
Ананьев Денис 7 1
Комиссаров Дмитрий 248 1
Канафин Байжан 4 1
Цыганков Дмитрий 38 1
Барановский Александр 5 1
Марушкевич Андрей 8 1
Якимишин Андрей 2 1
Омигов Антон 2 1
Шепелева Валерия 1 1
Шепшелева Валерия 2 1
Сивуха Дмитрий 3 1
Парфенов Сергей 13 1
Венцлавович Елена 41 1
Одинцова Оксана 2 1
Ford Henry - Форд Генри 20 1
Панин Денис 5 1
Попов Геннадий 21 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Лазарев Николай 21 1
Шелковников Евгений 39 1
Шатунов Илья 10 1
Литвиненко Анастасия 14 1
Комиссаров Кирилл 8 1
Лутковский Роман 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Украина 7928 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 225 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 416 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 415 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 231 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 140 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще