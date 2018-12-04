Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196080
ИКТ 15107
Организации 11636
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3572
Системы 26872
Персоны 85555
География 3089
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

M-Files

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.12.2018 Как перейти на юридически значимый электронный документооборот 1
21.11.2018 ECM-система M-Files стала одним из лидеров отчета Gartner по критичным возможностям контентно-сервисных платформ 2018 3
31.10.2017 DocFlow Pro 2017 пройдет 16 ноября в Москве 1
27.06.2017 Технологии ИИ от Abbyy будут внедрены в продукты M-Files для автоматизации управления 1
18.08.2016 СЭД/ECM-система M-Files обзавелась цифровой подписью DocuSign 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

M-Files и организации, системы, технологии, персоны:

FTS Maconomy - ФТС Макономи - FTS Russia 8 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1114 2
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 50 1
DocuSign 20 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1599 1
Северсталь ПАО - Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания 11 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 565 1
Ростелеком 10797 1
SAP SE 5559 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15447 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1205 1
9424 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1447 1
Directum - Директум 1233 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 27 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 259 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
НЛК - Нацлизинг - Национальная лизинговая компания 6 1
РЖД ТД - Торговый дом 9 1
РЖД - Российские железные дороги 2057 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8676 1
Почта России ПАО 2327 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 562 1
NanduQ - Qiwi 1012 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 191 1
Северсталь ПАО - Severstal 613 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1189 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 71 1
Спортмастер - Sportmaster 200 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Газпром - СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13524 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3256 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5454 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 346 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21304 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60601 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35509 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13766 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2338 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9746 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4280 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11998 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1441 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9212 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6793 1
CSP - Content Services Platform - платформа сервисов контента 53 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 459 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 599 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 243 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1109 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3925 1
Стандартизация - Standardization 2317 1
Электронный документ - Electronic document 1564 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1661 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 320 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 540 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 563 1
HRM - Расчет отпуска 803 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5019 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7293 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1486 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12851 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17845 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63697 1
Оцифровка - Digitization 5110 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1887 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5443 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1143 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4566 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5015 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4939 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24929 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5543 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9076 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2463 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 308 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 245 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 258 1
Сбер - E-invoicing ЭДО 3 1
Наливайко Александр 1 1
Коряков Алексей 5 1
Богдан Михаил 1 1
Зыкова Светлана 3 1
Бекетова Оксана 2 1
Черепащук Валентин 4 1
Андреюк Артем 1 1
Сушкова Мария 1 1
Садыков Данияр 5 1
Ананьев Денис 7 1
Савов Светлин 2 1
Солодилин Валентин 2 1
Микрюков Алексей 1 1
Дудницкий Владимир 5 1
Цыганков Дмитрий 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 163792 3
Москва - ЦАО - Берсеневская набережная 11 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47130 1
Беларусь - Белоруссия 6227 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 1
Европа Западная 1495 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 802 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6508 2
Экономический эффект 1302 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 442 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56840 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15769 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 427 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 757 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52786 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8685 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7271 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 961 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2277 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1385 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11262 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6495 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7658 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2395 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Content Management - Content Services Platforms 4 1
IDC - International Data Corporation 4966 1
Gartner - Гартнер 3647 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Docflow 148 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще