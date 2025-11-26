Разделы

DocuSign

DocuSign

26.11.2025 Сотрудник знаменитой ИБ-компании CrowdStrike сливал информацию хакерам за деньги 1
08.11.2024 Хакеры кардинально изменили способ кибератак. Вредоносные ссылки больше не в моде 1
27.04.2024 «Лаборатория Касперского» зафиксировала всплеск фишинговых рассылок на крупные российские компании 1
04.05.2023 Пользователей стали пускать без пароля в YouTube, Gmail и Google Docs 1
10.01.2022 Россияне создали стартап стоимостью $17,5 млрд 1
10.11.2021 7 самых полезных расширений для Gmail 1
05.08.2020 Стартап из Минска PandaDoc привлек $30 миллионов на американском рынке 1
02.04.2019 Самое распространенное шифрование интернет-трафика делает пользователей беззащитными перед хакерами 1
26.10.2018 В 99% кибервзломов виноваты сами пользователи 1
07.12.2017 «Доктор Веб»: злоумышленники взламывают сайты с помощью «интернета вещей» 1
25.10.2017 В GMail разрешили добавлять расширения сторонних разработчиков. Какие уже доступны? 1
01.08.2017 Компания Anaplan вошла в число ведущих облачных компаний года по версии Forbes 1
18.08.2016 СЭД/ECM-система M-Files обзавелась цифровой подписью DocuSign 1
09.06.2016 EMC представила семейство интуитивных облачных приложений LEAP, которые изменят работу ECM-систем 1
30.05.2016 EMC представила семейство интуитивных облачных приложений EMC LEAP 1
03.03.2016 Xerox выпустила новые версии Digital Alternatives и DocuShare 1
15.02.2016 Anaplan назначила Пола Мельхиорре главным по выручке 1
08.07.2015 VMware представила своё видение будущего корпоративной мобильности 1
01.06.2015 Как банку справиться с цифровой революцией 1

Apple Inc 12604 5
Microsoft Corporation 25221 4
Dell EMC 5089 4
Dropbox 510 3
Box inc - box.com - box.net 367 2
Meta Platforms - Facebook 4524 2
RingCentral 15 2
Google LLC 12234 2
Salesforce 456 2
Thoma Bravo - Anaplan 74 2
Snap Inc 101 2
FTS Maconomy - ФТС Макономи - FTS Russia 8 1
WorkDay 26 1
ForeScout Technologies 9 1
MicroStrategy 66 1
Yahoo! Japan 51 1
AirTable 2 1
Kayak 29 1
PandaDoc 5 1
Thoma Bravo - Proofpoint 38 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1577 1
Amazon Inc - Amazon.com 3128 1
Alibaba Group 449 1
Fortinet 404 1
Adobe Systems 1571 1
Tencent 171 1
Zscaler 22 1
Dr.Web - Доктор Веб 1275 1
SAP SE 5420 1
Broadcom - VMware 2488 1
Xerox - The Haloid Company 1154 1
AT&T Inc 1697 1
ServiceNow 93 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 197 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 349 1
Cisco Systems 5221 1
X Corp - Twitter 2904 1
HP Inc. 5757 1
Atlassian 138 1
Snowflake 24 1
Salesforce Ventures 6 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 90 1
TCV - Technology Crossover Ventures 9 1
Iconiq Capital 5 1
Dragoneer Investment Group 5 1
Rembrandt Venture Partners 4 1
UPS 210 1
TMT Investments 113 1
Savano Capital Partners 1 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
eBay Inc 1630 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31529 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22945 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1745 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13301 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5659 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17086 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56994 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26010 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12253 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13586 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13297 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31848 4
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1339 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5636 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5979 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1390 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3263 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2320 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72772 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11382 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7054 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14356 2
Оповещение и уведомление - Notification 5351 2
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 505 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9690 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8154 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4267 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4146 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12958 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5871 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27113 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1174 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5365 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4754 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2594 2
Оцифровка - Digitization 4914 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25607 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12699 2
Web-client - Веб-клиент 228 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 549 1
Apple iOS 8226 4
Google Android 14648 4
Microsoft Office 365 980 3
Google Gmail 983 3
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 86 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 2
Dell EMC LEAP 2 2
DocuSign DTM 2 2
DocuSign Global Trust Network 2 2
Linux OS 10854 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1104 2
Microsoft Office 3936 2
Apple Touch ID 287 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 616 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 276 2
Honeywell LEAP 52 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 342 2
Microsoft Windows 16293 2
Asana - приложение для управления проектами в командах 27 1
Broadcom - VMware Identity Manager 11 1
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 140 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 185 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 101 1
Xerox DocuShare 20 1
Xerox Digital Alternatives 2 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 489 1
JavaScript - JS - язык программирования 1324 1
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 66 1
Drupal - CMS-система 81 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 225 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1718 1
Microsoft Dynamics CRM 545 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1007 1
Intel x86 - архитектура процессора 1981 1
Microsoft Azure 1457 1
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 50 1
SAP Ariba 301 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Berry Savinay - Берри Савинай 3 2
Варламова Елена 5 1
Борисюк Сергей 2 1
Кузьмич Валерий 7 1
Slootman Frank - Слутман Фрэнк 3 1
Хусид Андрей 4 1
Шардин Олег 3 1
Springer Dan - Спрингер Дэн 2 1
Ofstad Andrew - Офштад Эндрю 1 1
Liu Howie - Лю Хоуи 1 1
Calderoni Frank - Кальдерони Фрэнк 10 1
Budge James - Бадж Джеймс 4 1
Laluyaux Fred - Лалё Фред 5 1
Деденок Роман 20 1
Czerwinski Pawel 3 1
Singh Amit - Синх Амит 7 1
Melchiorre Paul - Мельхиорр Пол 4 1
Татаринов Тарас 14 1
Захаров Юрий 14 1
Инютин Артем 89 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 35 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 351 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Krach Keith - Крач Кейт 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53396 4
Россия - РФ - Российская федерация 156230 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13557 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3591 2
Германия - Федеративная Республика 12926 2
Франция - Французская Республика 7972 2
Беларусь - Белоруссия 6013 1
Италия - Итальянская Республика 4426 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1049 1
Япония 13530 1
Великобритания - Лондон 2406 1
Нидерланды 3627 1
Австралия - Сидней 275 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1588 1
Германия - Бавария - Мюнхен 478 1
Нидерланды - Амстердам 617 1
Германия - Берлин 729 1
Япония - Токио 1007 1
США - Техас - Остин 175 1
США - Нью-Йорк 3148 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1429 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51122 6
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2251 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31738 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17361 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2910 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1286 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5497 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6315 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11409 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15039 1
Английский язык 6864 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 352 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5938 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6907 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1185 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3693 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3761 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5838 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5301 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3730 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6235 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2762 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2535 1
Forbes - Форбс 907 1
FT - Financial Times 1257 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1247 1
TechSpot 158 1
Forbes Cloud 100 6 1
Fortune Global 100 142 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
