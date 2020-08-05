Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Стартап из Минска PandaDoc привлек $30 миллионов на американском рынке

ПО Софт Бизнес Инвестиции и M&A Документооборот

Портфельный проект TMT Investments PandaDoc привлек $30 млн.

Лид-инвестором раунда стал One Peak Partners. В числе других инвесторов выступили: венчурный фонд Microsoft (M12), Savano Capital Partners, Rembrandt Venture Partners и ЕБРР.

Бывший главный операционный директор RingCentral, предприниматель и бизнес-ангел Дэвид Сайпс, не только участвовал в этом раунде в качестве инвестора, но и присоединился к совету директоров PandaDoc.

PandaDoc – комплексное программное обеспечение для автоматизации документооборота. Сервис является лидером в области быстрорастущих категорий программного обеспечения деловых предложений, контрактов и электронных подписей.

G2 оценивает PandaDoc как лидера в области автоматизации деловых предложений и программного обеспечения для управления контрактами. В марте PandaDoc запустил бесплатный продукт для электронных подписей, который позволил компании совершить прорыв на рынке, размером более чем $25 млрд, впервые представленном Docusign и Adobe Sign. С момента выпуска нового продукта для электронных подписей, PandaDoc поднялся на четвертое место в рейтинге G2 по электронным подписям.

Основатели сервиса – выходцы из Белоруссии Микита Микадо и Сергей Борисюк.

«Команда Pandadoc обладает уникальной способностью создавать продукты, которые становятся лидерами на американском рынке автоматизации документооборота компаний. Рынок этот составляет десятки миллиардов долларов. Новый раунд поможет команде упрочить свое лидерство, а также активно развиваться в сегменте электронных подписей», – сказал Артем Инютин, соучредитель и управляющий партнер TMT Investments.

Другие материалы рубрики

Государство отпустило 3 миллиарда на лизинг «железа» и ПО

Основатель ARM: Продажа нашей компании Nvidia будет катастрофой для всей ИТ-отрасли

У Microsoft есть только 45 дней, чтобы купить Tiktok

Apple купила платежное приложение, приглянувшееся Сбербанку и его бывшему ИТ-директору

Государство дало Чубайсу 2 миллиарда на ИТ

Сбербанк получил контроль над «Рамблером»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

7 полезных приложений для автомобилистов: выбор ZOOM

Процессоры AMD — оптимальное решение для вашего компьютера НР

Квартирные системы проветривания: виды, особенности, применение

Показать еще

Наука

Новые транзисторы работают вопреки основным законам

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной

Кардиостимуляторы зарядятся фотонной энергией

Новый подход к ИИ: к нейронам подселили астроциты
Показать еще
Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными