Индексная книга (каталог) CNews*
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Росреестр Управления федеральной регистрационной службы
СОБЫТИЯ
Публикаций - 77, упоминаний - 96
Росреестр и организации, системы, технологии, персоны:
|Втулкин Александр 4 3
|Матвиенко Валентина 115 3
|Зайцев Сергей 25 2
|Терентьев Юрий 16 2
|Солодовников Денис 108 2
|Козырев Алексей 328 2
|Подбуцкий Георгий 44 2
|Наумов Виктор 126 2
|Евдокимова Татьяна 2 1
|Колмогоров Антон 21 1
|Мацанюк Игорь 23 1
|Горшков Александр 16 1
|Табачук Алина 6 1
|Еремкин Андрей 17 1
|Рейхерт Александр 11 1
|Чумаченко Алиса 9 1
|Винчель Михаил 7 1
|Храбров Виктор 1 1
|Кадыров Ильдар 4 1
|Лобанов Алексей 4 1
|Мочалов Юрий 39 1
|Зелов Андрей 2 1
|Нечушкин Андрей 2 1
|Филинов Сергей 1 1
|Петров Роман 4 1
|Фролов Станислав 3 1
|Андропов Вадим 4 1
|Слесаренко Алексей 1 1
|Зарипов Тимур 6 1
|Душенов Константин 1 1
|Масленникова Ольга 1 1
|Качура Денис 3 1
|Кораблёв Владимир 2 1
|Ордынская Елена 2 1
|Марин Илья 4 1
|Шунайлова Екатерина 1 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Чамара Денис 59 1
|Сачков Илья 126 1
|Комаров Илья 11 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2328 1
|Фонтанка 38 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449922, в очереди разбора - 728096.
Создано именных указателей - 196159.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449922, в очереди разбора - 728096.
Создано именных указателей - 196159.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.