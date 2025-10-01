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Индексная книга (каталог) CNews*
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Росреестр Управления федеральной регистрационной службы

СОБЫТИЯ


01.10.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2025 года 1
16.07.2025 Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании 1
30.04.2025 Росреестр переводит тысячи ПК с иностранного офисного ПО на российский «Р7-Офис» 1
03.09.2024 Подписано постановление о создании в России ГИС «Охота» 1
17.05.2019 В России впервые украли квартиру с помощью электронной подписи 1
05.10.2017 Росреестр потратил 120 млн на ИТ, которыми не пользуется 2
25.09.2017 Денис Чамара -

Нам удалось более чем в 10 раз повысить эффективность использования вычислительных ресурсов

 1
28.12.2016 В Тюмени запущен пилотный проект «Закрытие ипотеки онлайн» 1
06.10.2016 «Логика бизнеса» предложила новый подход к формированию стоимости СЭД на базе СПО 1
01.09.2016 Росреестр внедрил новую информационную систему для автоматизации процесса земельного надзора 1
11.03.2016 Госструктуры Республики Коми выбрали МТС 1
17.02.2016 «МегаФон» связал подразделения Росреестра в Ростовской области 1
18.01.2016 МФЦ «Мои документы» в поселках Архангельской области оборудованы электронными очередями 1
03.04.2015 «Логика бизнеса» достигла оборота в 1 млрд руб. 1
30.03.2015 VideoMost внедрен в Управлении Росреестра Ленинградской области 1
26.03.2015 «Ростелеком» организовал защищенный канал связи для Многофункциональных центров Татарстана 1
23.01.2015 Росреестр будет оцифровывать документы на «Элар ПланСкан» А2В 2
11.12.2014 Росреестр в Татарстане перенес СЭД с платформы IBM Lotus на JBoss 2
18.07.2014 С 1 августа ряд госуслуг в Ивановской области будет предоставляться по принципу «одного окна» 2
10.07.2014 Шквал запросов через СМЭВ физически ломает оборудование Росреестра 1
06.06.2014 «Билайн Бизнес» предоставит услуги связи Управлению Роскомнадзора по Чувашской Республике 2
05.05.2014 4 МФЦ в Ивановской области подключены к СМЭВ 1
12.03.2014 «Техносерв» будет мониторить и поддерживать ИКТ-инфраструктуру Росреестра 1
14.01.2014 «Ростелеком» забрал контракт ФКП Росреестра на 560 млн руб. как единственный участник тендера 1
03.12.2013 В Росреестре назначен новый куратор ИТ 2
16.09.2013 ИТ-директор Краснодарского края о внедрении УЭК 1
26.03.2013 МТС обеспечит связью 28 тыс. сотрудников государственных структур Поволжья 1
07.08.2012 Станислав Фролов возглавил Кавказский филиал «МегаФона» 1
11.08.2011 «Глобус-Телеком» предоставит Росреестру защищенные цифровые каналы связи 1
25.10.2010 «Ростелеком» и «Сибирьтелеком» организовали сеть VPN для подразделений Росреестра в Кемеровской области 1
01.09.2010 СЭД «БОСС-Референт» в Управлении Росреестра по Татарстану: итоги эксплуатации 6
12.08.2010 «Сибирьтелеком» стал победителем 18 конкурсов госзакупок в Алтайском крае 1
12.08.2010 «Сибирьтелеком» в первом полугодии стал победителем 18 конкурсов госзакупок в Алтайском крае 1
27.02.2010 «Синтерра-Урал» обеспечит доступом в интернет тюменское управление Росреестра 2
25.01.2010 ЮТК планирует вложить около 1 млн руб. в строительство новой ВОЛП в районе Сочи 1
15.12.2009 «Глобус-Телеком» организует резервную сеть передачи данных для Росреестра 1
09.12.2009 «Аплана» и «Ай-Теко» протестировали ИС ЕГРП 1
16.11.2009 «Глобус-Телеком» организовал ведомственную сеть для Росреестра 1
10.11.2009 «Синтерра» объединит дальневосточные подразделения Росреестра 2
18.05.2009 УФРС по Москве ищет подрядчика для внедрения АИС ГРП 1

Публикаций - 77, упоминаний - 96

Росреестр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10819 6
АйТи 1511 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15459 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 3
Ростелеком - Глобус-телеком 235 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3295 2
МегаФон 10542 2
Cisco Systems 5335 2
IBM - International Business Machines Corp 9666 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1705 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1119 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 1
Ниеншанц Хоум 54 1
Game Insight - Гейм инсайт 41 1
ВитаСофт - Вита-Софт 5 1
Интеллектика - Intellectika 18 1
Avis Expert - Авис Эксперт 19 1
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 75 1
МегаФон - Синтерра Урал - ТК-Урал - Телефонная компания Урал 38 1
Сайберас 1 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 902 1
Восход ФГБУ НИИ 716 1
Microsoft Corporation 25657 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 408 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 1
9444 1
Oracle Corporation 7043 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 205 1
VK - Mail.ru Group 3583 1
АйТи - Аплана Группа компаний 181 1
Directum - Директум 1238 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9430 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1316 1
Red Hat 1369 1
VideoMost - ВидеоМост 284 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4834 1
Docsvision - ДоксВижн 1055 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8686 3
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 2
Резонанс НПП 403 1
ЕМЖК - Евдаковский масложировой комбинат 1 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
Кантемировский МЭЗ - Маслоэкстракционный Завод - Завод растительных масел 1 1
Евромед 4 1
Легис Групп 1 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 901 1
Роснефть НК - нефтяная компания 552 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 271 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 609 1
Транснефть 333 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 283 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
КонсультантПлюс 155 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 1
Altera Capital 3 1
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 4 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1293 49
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1582 10
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3259 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13542 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6483 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 4
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 313 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3644 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 3
Федеральное казначейство России 1934 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
СФР - ФСС РФ - Региональные отделения фонда социального страхования 14 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3043 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2855 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 156 2
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 2
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
Правительство Кировской области 23 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 1
Администрация Санкт-Петербурга - Архивный комитет Санкт-Петербурга и Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, ЦГА СПб - ЦГАКФФД СПб - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов  9 1
Администрация Нижний Новгород 13 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 199 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3565 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5470 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1153 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 346 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33001 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63769 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60675 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35551 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22664 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4116 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12011 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13779 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 4004 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12673 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13592 6
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1371 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13664 5
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 365 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26060 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12873 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34101 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4282 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4961 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16875 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9140 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27034 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29502 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3056 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17763 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8526 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24969 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9225 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1593 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6173 3
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 376 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11422 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10508 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21368 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17864 2
Оцифровка - Digitization 5115 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1887 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9904 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8098 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7697 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 351 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3519 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6155 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 4
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 154 3
Apple iOS 8519 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1021 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 51 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 16 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 67 1
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 34 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Portal 1 1
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 28 1
Минприроды РФ - Охота ГИС 1 1
Centaur Software - Dental4Windows МИС 5 1
ФОРС - Реестр прав 2 1
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - Цифровой ID 43 1
Google Android 15119 1
Linux OS 11371 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 104 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3519 1
Microsoft Office 4111 1
Microsoft Windows 16754 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 278 1
Oracle Java - язык программирования 3439 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 327 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2032 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1330 1
Mozilla Firefox - браузер 1937 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 1
НКТ - Р7-Офис 530 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 689 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 262 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 45 1
Avaya Aura 122 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 472 1
Втулкин Александр 4 3
Матвиенко Валентина 115 3
Зайцев Сергей 25 2
Терентьев Юрий 16 2
Солодовников Денис 108 2
Козырев Алексей 328 2
Подбуцкий Георгий 44 2
Наумов Виктор 126 2
Евдокимова Татьяна 2 1
Колмогоров Антон 21 1
Мацанюк Игорь 23 1
Горшков Александр 16 1
Табачук Алина 6 1
Еремкин Андрей 17 1
Рейхерт Александр 11 1
Чумаченко Алиса 9 1
Винчель Михаил 7 1
Храбров Виктор 1 1
Кадыров Ильдар 4 1
Лобанов Алексей 4 1
Мочалов Юрий 39 1
Зелов Андрей 2 1
Нечушкин Андрей 2 1
Филинов Сергей 1 1
Петров Роман 4 1
Фролов Станислав 3 1
Андропов Вадим 4 1
Слесаренко Алексей 1 1
Зарипов Тимур 6 1
Душенов Константин 1 1
Масленникова Ольга 1 1
Качура Денис 3 1
Кораблёв Владимир 2 1
Ордынская Елена 2 1
Марин Илья 4 1
Шунайлова Екатерина 1 1
Никифоров Николай 1138 1
Чамара Денис 59 1
Сачков Илья 126 1
Комаров Илья 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2816 9
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1416 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3399 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3424 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1637 5
Россия - СЗФО - Новгородская область 709 4
Россия - СЗФО - Республика Коми 829 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1755 3
Россия - СФО - Кемеровская область 1043 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 475 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 561 3
Россия - ДФО - Магаданская область 525 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1521 3
Земля - планета Солнечной системы 10824 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 999 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2219 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1055 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1500 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 574 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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