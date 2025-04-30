Росреестр переводит тысячи ПК с иностранного офисного ПО на российский «Р7-Офис»

Росреестр заменяет иностранное офисное ПО на российский «Р7-Офис». На проект выделено 332,7 млн руб.



«Р7» для Росреестра

Как выяснил CNews, Федеральная служба регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 65 800 лицензий российского офисного ПО «Р7-Офис» на сумму 332,7 млн руб.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 29 апреля 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе Росреестр принимает до 15 мая. Итоги конкурса подведут 16 мая.

Как указал Росреестр в тендерных документах, цель закупки — полный переход ведомства на российское ПО, путем поэтапного импортозамещения.

Telegram-канал Росреестра Росреестр закупает тысячи лицензий «Р7-Офис»

«Настоящие мероприятия являются составной частью выполняемых Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии мероприятий по переводу критической информационной инфраструктуры на использование российского ПО» — указано в техническом задании.

Проект охватит центральный аппарат Росреестра в Москве и все территориальные органы. На первом этапе планируется мигрировать почтовые ящики 100 сотрудников центрального офиса и 200 пользователей из регионов.

Подробности проекта

Объектом закупки является предоставление неисключительных прав (лицензий) на модернизацию программного продукта «P7-Офис.Профессиональный» (Десктоп) до версии «P7-Офис.Профессиональный» (Десктоп ПРО), а также предоставление неисключительных прав (лицензий) на обновление офисного программного обеспечения «P7-Офис.Профессиональный» (Сервер базовый + Десктоп Про).

Кроме того, в рамках закупки предусмотрено выполнение работ по установке программного обеспечения для ведомственной электронной почты, предназначенного для нужд Росреестра и его территориальных подразделений.

В техническом задании не указано с какого офисного ПО осуществляется переход.

Проект реализуется поэтапно в период до октября 2025 г. Первый этап — предпроектное обследование и проектирование — должен быть завершен не позднее 15 июля 2025 года. В рамках этого этапа проводится анализ текущей ИТ-инфраструктуры заказчика, а также разрабатываются детальные планы миграции и развертывания новой системы.

Сразу после этого, с 16 по 31 июля 2025 г, осуществляется передача лицензий: поставщик предоставляет 32 900 неисключительных прав на использование программного обеспечения P7-ОФИС.Профессиональный. Это создает правовую основу для следующего этапа работ.

В августе и сентябре 2025 г. выполняются пусконаладочные работы, включающие установку и настройку программного обеспечения на рабочих станциях пользователей. Параллельно проводится миграция данных для 300 сотрудников организации, что обеспечивает непрерывность бизнес-процессов при переходе на новую систему.

Завершающий этап проекта запланирован на октябрь 2025 г. В течение этого месяца осуществляется сопровождение перехода: специалисты оказывают техническую поддержку пользователям, оперативно устраняют возможные сбои и проводят финальную адаптацию системы под потребности заказчика. Такая последовательность этапов позволяет минимизировать риски и обеспечить плавный переход организации на новое программное обеспечение.

Росреестр переводил тысячи ПК на русский Linux

В марте 2024 г. CNews сообщал, что Росреестр закупал лицензии российских операционных систем на базе Linux, почтовых клиентов и софта для работы с документами на 863,7 млн руб.

Ведомство планировало приобрести 370 лицензий серверной ОС по цене 73,9 тыс. руб. за единицу, что в общей сложности составило бы 27,3 млн руб. Также предполагалась закупка 3,2 тыс. лицензий клиентских ОС первого типа стоимостью 21,5 тыс. руб. каждая, с итоговой суммой 69,2 млн руб. Дополнительно рассматривалось приобретение 29,6 тыс. лицензий клиентских ОС второго типа по 13,4 тыс. руб. за единицу, что потребовало бы 398,8 млн руб.

На лицензионное ПО для работы с документами планировалось выделить 310,2 млн руб. — эта сумма покрывала 32,9 тыс. лицензий по 9,4 тыс. руб. каждая. Помимо этого, расходы на сопутствующие услуги, включая установку программного обеспечения и сопровождение компьютерных систем, оценивались в 57,9 млн руб.

Массовая закупка ПО

В начале апреля 2025 г. Росреестр закупал = семь серверов и лицензии ПО для подсистем, работающих на софте Positive Technologies, чтобы усилить защиту информационных систем ведомства от кибератак. На модернизацию служба выделила 340,6 млн руб.

В рамках проекта ведомство планировало модернизировать Ведомственный центр управления инцидентами информационной безопасности (ВЦУИИБ). Конкретнее, ставилась задача сократить «поверхность атаки» (все возможные пути несанкционированного проникновения злоумышленников в информационную систему) и обеспечить конфиденциальность данных в ГИС Росреестра.