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Марин Илья


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании 1
02.12.2024 Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы 1
19.12.2023 Бывшую Group-IB, основателя которой посадили на 14 лет, отлучают от ИТ-инфраструктуры госкомпаний, банков и операторов связи 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Марин Илья и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4254 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 649 2
CyberArk 19 1
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 49 1
Red Hat 1328 1
Broadcom - VMware 2418 1
SAP SE 5352 1
Cisco Systems 5169 1
Microsoft Corporation 24953 1
Oracle Corporation 6776 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1345 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12246 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4537 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3181 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6133 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 804 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29697 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 714 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 719 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13072 1
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 105 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14056 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10710 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21334 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9911 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 96 1
Кибербезопасность - ASM - Attack Surface Management - EASM - External Attack Surface Management - CAASM - Cyber Asset Attack Surface Management 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69414 1
Кибербезопасность - Threat Hunting - Охота за угрозами 64 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 668 1
SUSE Linux 202 1
F6 - F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework - F.A.C.C.T. THI - F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence 16 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 115 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB Bot-Trek 13 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1149 1
F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 32 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 816 1
Сачков Илья 125 2
Козырев Алексей 326 2
Баулин Валерий 50 2
Андросов Кирилл 7 1
Полищук Татьяна 1 1
Максимов Юрий 32 1
Волков Дмитрий 64 1
Лютиков Виталий 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 151027 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44573 1
Сингапур - Республика 1882 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7146 2
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 222 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6435 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1453 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53251 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3229 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49745 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8049 1
Энергетика - Energy - Energetically 5312 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6566 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3603 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2927 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2672 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7665 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1290 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19533 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4806 1
Ведомости 1106 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1037 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372588, в очереди разбора - 749480.
Создано именных указателей - 178576.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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