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Наумов Виктор


11.10.2018 Dentons создает «Лабораторию юридических инноваций» 1
15.05.2018 Цифровую экономику могут ускорить с помощью экспериментов вне правового поля 1
19.03.2013 Российский умелец научил Xbox 360 пиратству и получил срок 1
12.02.2013 «Аэрофлот» столкнулся с неожиданной проблемой из-за американского ПО 1
08.11.2012 Генпрокуратура заставляет министра связи читать E-mail 1
11.10.2011 ФАС начинает охоту на операторов за «безлимитный» интернет 1
27.07.2011 Виновникам утечки «секретных» документов в «Яндекс» и Google ничего не угрожает 4
01.03.2011 «Комстару» запретили участвовать в гостендерах 1
14.02.2011 Медведев призвал милицию быть с интернетом пожестче 1
21.12.2010 Рунету выбрали новых регуляторов 1
14.12.2010 Желающих регулировать Рунет больше, чем нужно: среди претендентов - МТС, IBM и ВГТРК 1
29.11.2010 Qiwi объявляет войну фальшивым терминалам 1
12.10.2010 «Единая Россия» хочет обложить данью интернет-провайдеров 1
05.10.2010 Google жертвует $2 млн на раскрытие американской законодательной информации 2
26.07.2010 «Ренессанс капитал» наказали за SMS-спам 1
07.07.2010 Власти заставляют владельцев интернет-СМИ читать e-mail 1
30.06.2010 Вопрос о софтверных патентах остается открытым 1
16.06.2010 Верховный суд России спас интернет-форумы 1
13.04.2010 «ВКонтакте» освободили от ответственности за пиратское видео 1
13.04.2010 Суд отклонил иск ВГТРК против «ВКонтакте» 2
22.03.2010 Российские власти спасли MySQL 1
11.02.2010 Цензура пришла в Рунет через «Билайн» и Yota: список заблокированных сайтов 1
09.12.2009 Киберсквоттеров вернули в .РФ 1
03.11.2009 Межведомственный документооборот: как быть рынку СЭД? 1
26.10.2009 Война автопорталов: Auto.ru против Avto.ru 1
10.09.2009 EDD-системы: рынок будет жить? 1
10.08.2009 Турагентство требует от ИТ-аутсорсера вернуть деньги 1
17.07.2009 «Одноклассники»: штраф 15 тыс. руб. за комментарий к фото 1
13.03.2009 В МГТС масштабная утечка персональных данных 1
11.03.2009 СУ-155 отсудила домен su155.net 1
18.02.2009 Zaycev.net пригласили в суд 1
05.02.2009 Перед выборами в Подмосковье блокируют форумы 2
15.01.2009 Черные оптимизаторы: когда суд на их стороне 2
17.12.2008 ФАС привлечет поисковики для борьбы со спамерами 1
13.10.2008 Юный хакер обрушил продажи российскому разработчику 1
12.09.2008 Россия: первый суд над SEO-оптимизаторами 1
24.07.2008 Матвиенко продолжает стимулировать хайтек 2
11.07.2008 Милиционер уволен за клевету в социальной сети 1
08.07.2008 Домовые сети заставили спустить пиратский флаг 1
07.07.2008 Россия: блоггер получил год лишения свободы 2

Публикаций - 67, упоминаний - 77

Наумов Виктор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 5
Microsoft Corporation 11127 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
VK - Mail.ru Group 2485 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 2
Yandex - Яндекс 4101 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Dentons 6 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
Microsoft Excel 436 1
Тер-Степанов Дмитрий 20 1
Незнамов Андрей 7 1
Ипатов Вадим 80 1
Дорохина Юлия 42 1
Храмцовская Наталья 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
Европа 3774 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Восточная Европа 1682 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Украина 3378 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 7
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Wikipedia - Википедия 278 1
CNews Analytics 1991 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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