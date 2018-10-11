Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Наумов Виктор
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 67, упоминаний - 77
Наумов Виктор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Excel 436 1
|Тер-Степанов Дмитрий 20 1
|Незнамов Андрей 7 1
|Ипатов Вадим 80 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766062, в очереди разбора - 669748.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766062, в очереди разбора - 669748.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru