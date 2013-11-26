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Богатов Антон



26.11.2013 Роскомнадзор хочет привлечь к уголовной ответственности «Радугу-ТВ» 1
17.04.2012 Власти «защитят» «Билайн» от варягов 1
09.04.2010 Домовые сети просят у Медведева защиты от чиновников 1
06.04.2010 Россия: чиновники не пускают на рынок IP-связь с городскими номерами 1
19.03.2010 Судебные приставы не смогут наказать «большую тройку» 1
25.02.2010 За отсутствие радиоточек пожарные будут закрывать предприятия 1
11.02.2010 Цензура пришла в Рунет через «Билайн» и Yota: список заблокированных сайтов 1
21.01.2010 Власти обещают сотовикам проблемы с 3G 1
24.12.2009 Депутаты спасли операторов связи от новогоднего шока 1
16.12.2009 «Скай Линк» отключают от GSM 1
26.11.2009 «Скай Линк» получит 3G-частоты для «Связьинвеста» 1
19.11.2009 Русские связисты требуют с бывших партнеров заплатить по долгам 1
08.10.2009 Россияне в разы переплачивают за роуминг 1
07.09.2009 Генпрокуратура: в приказе о чтении переписки Минкомсвязи превысило полномочия 1
04.09.2009 Обама получит личный контроль над всем интернетом 1
03.09.2009 Битва за "Восход": Росинформтехнологии обвиняют Минкомсвязи в коррупции 1
16.07.2009 Спецслужбы создают ИТ-инфраструктуру для доступа к письмам россиян 1
14.07.2009 Упрощенную WiFi-авторизацию "Билайна" закрыли спецслужбы 1
10.07.2009 Через платежные терминалы Qiwi теперь можно звонить 1
20.03.2009 Споры о беспроводной связи: когда отрегулируют WiMAX? 1
23.10.2008 Телевидение объявило войну Mail.ru и «Вконтакте» 1
17.10.2008 Осторожно: блоги в России судят по закону о СМИ 1
13.10.2008 Депутаты отказались отключать краденые мобильники 1
06.10.2008 Прецедент: за кражу «НТВ-Плюс» начали давать сроки 1
30.09.2008 «Евросети» пришел полный «Юкос»? 1
29.09.2008 Оппозиционный сайт запретили называть по имени 1
25.09.2008 Чиновники по просьбе блоггеров наказали "Акадо" 1
23.09.2008 "Южный парк" и "Симпсоны" могут остаться без частот 1
25.08.2008 МГТС устроила «разборки» 1
19.08.2008 «Билайн» «украл» акции в пользу МТС 1
18.08.2008 Конфликт акционеров подарил «Билайну» $2,8 млрд 1
17.07.2008 Украина: российское ТВ вычищают из кабельных сетей 1
16.07.2008 Россия: доступ к сайтам закрывают через провайдеров 1
24.06.2008 Акционера "Билайна" атаковал брат владельца "Альфа-групп" 1
23.06.2008 Новое Минсвязи: кто займется ИТ и телекомом? 1
09.06.2008 «Стрим-ТВ» обрезали эротику 1
07.06.2008 Суд перепутал интернет-сайт со СМИ 1
06.06.2008 Россию ждут массовые отключения сотовой связи 1
06.06.2008 Сотрудникам техподдержки «Стрима» грозят уголовным делом 1
03.06.2008 Назначен главный связист России 1

Публикаций - 73, упоминаний - 74

Богатов Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 24
Telia Company 383 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 20
Скай Линк - Skylink 650 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 7
СМАРТС Компания 276 7
Рустелеком ТК 255 6
Альфа-Групп - Altimo 305 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 6
Сумма Телеком - Sumtel 124 5
Telenor 353 5
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 84 4
НТВ-Плюс 185 4
Ростелеком Связьинвест 819 3
Синтерра - Synterra 683 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 962 3
АФК Система ПАО 1148 3
Акадо Телеком - Комкор 661 3
Yota - Скартел 623 2
Lenovo Motorola 1154 2
Инфинет - InfiNet Wireless 43 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Veon - Beeline - Sky Mobile 47 2
Alcatel-Lucent Enterprise 386 2
СЦС Совинтел - Голден Телеком 206 2
Nortel Networks 254 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 91 2
МТТ Старт Телеком 52 2
Microsoft Corporation 12409 2
Питерская группа связистов 122 2
Мостелеком 37 1
I-Free 88 1
Comptek - Комптек 59 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 249 1
Verisign 76 1
Астелит 87 1
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 51 1
Ростелеком ЦентрТелеком 248 1
Ростелеком Сибирьтелеком 377 1
Почта России ПАО 1631 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
IPOC 36 2
Евросеть 1062 2
Альфа-Групп 371 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 186 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 99 1
Dixis - Диксис 78 1
ИСК - Ижевская строительная компания 6 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
Интер РАО ПАО 179 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 172 1
Транснефть 161 1
Утконос 100 1
Лента - Сеть розничной торговли 192 1
Qiwi 783 1
DHL Express 86 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 1
Связной ГК 935 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 19
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 588 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 8
Арбитражный суд города Москвы 376 6
Верховный суд Российской Федерации 183 6
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 428 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 373 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 539 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 24 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 442 2
Правительство РФ 2264 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 85 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 12 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 24 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Басманный районный суд города Москвы 48 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 138 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 106 1
Президент США - The White House - Белый дом 51 1
Международный арбитраж 12 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 450 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 301 1
Администрация Президента РФ 277 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 536 1
Федеральное собрание Российской Федерации 80 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 288 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 179 1
Президент Российской Федерации 1460 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 176 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 145 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 16 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
3G - Стандарт мобильной связи 3920 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 67 2
FTTH - Fiber To The Home 105 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1822 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 91 2
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 184 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1239 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 326 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 2
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 266 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 1
Beamforming - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 35 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 1
OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 31 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 36 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 74 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 262 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 152 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 250 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 420 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 146 1
PoE - Power over Ethernet 298 1
НИР - Научно-исследовательская работа 121 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2272 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 367 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 185 1
Google YouTube - Видеохостинг 1970 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 447 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5350 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 569 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Microsoft Skype 1570 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 507 1
Autodesk AutoCAD 195 1
Cisco Aironet 14 1
Симбиотел - EZTalk 11 1
Брюквин Юрий 253 6
Щеголев Игорь 676 4
Морошкин Александр 111 4
Мардер Наум 100 4
Наумов Виктор 83 4
Рейман Леонид 575 3
Медведев Дмитрий 1459 3
Пестерева Ольга 18 3
Кусков Денис 184 3
Алкснис Виктор 56 2
Путин Владимир 1877 2
Маслов Александр 28 2
Фридман Михаил 59 2
Артемьев Игорь 70 2
Иванов Андрей 40 2
Изосимов Александр 120 1
Попов Сергей 73 1
Борисов Егор 8 1
Ситников Сергей 56 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
Яхин Юрий 19 1
Попова Мария 78 1
Сечин Игорь 27 1
Рубан Виктория 2 1
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Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 2 1
Вести 24 - Российский информационный канал 24 1
Юность - радиостанция 20 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
Рен ТВ - телеканал 51 1
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 198 1
НТВ - Телекомпания 172 1
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