Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Богатов Антон
Публикаций - 73, упоминаний - 74
Богатов Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1631 2
|Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
|IPOC 36 2
|Евросеть 1062 2
|Альфа-Групп 371 2
|Morgan Stanley - Морган Стэнли 186 2
|Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 99 1
|Dixis - Диксис 78 1
|ИСК - Ижевская строительная компания 6 1
|ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
|Интер РАО ПАО 179 1
|JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 172 1
|Транснефть 161 1
|Утконос 100 1
|Лента - Сеть розничной торговли 192 1
|Qiwi 783 1
|DHL Express 86 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 1
|Связной ГК 935 1
|Брюквин Юрий 253 6
|Щеголев Игорь 676 4
|Морошкин Александр 111 4
|Мардер Наум 100 4
|Наумов Виктор 83 4
|Рейман Леонид 575 3
|Медведев Дмитрий 1459 3
|Пестерева Ольга 18 3
|Кусков Денис 184 3
|Алкснис Виктор 56 2
|Путин Владимир 1877 2
|Маслов Александр 28 2
|Фридман Михаил 59 2
|Артемьев Игорь 70 2
|Иванов Андрей 40 2
|Изосимов Александр 120 1
|Попов Сергей 73 1
|Борисов Егор 8 1
|Ситников Сергей 56 1
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
|Яхин Юрий 19 1
|Попова Мария 78 1
|Сечин Игорь 27 1
|Рубан Виктория 2 1
|Ершова Элеонора 33 1
|Рожецкин Леонид 19 1
|Юсупов Ренат 82 1
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 12 1
|Изумрудов Олег 18 1
|Волкова Юлия 4 1
|Химич Роман 39 1
|Плиев Муса 5 1
|Левин Борис 26 1
|Кирюшин Геннадий 39 1
|Королев Игорь 49 1
|Жаров Александр 165 1
|Михайлов Алексей 39 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
|Приданцев Сергей 104 1
|Хасьянова Гульнара 109 1
|CNews Analytics 2239 9
|IDC - International Data Corporation 2892 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 418 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 140 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru